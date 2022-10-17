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İstanbul Üniversitesi personel alacak

İstanbul Üniversitesi 7 akademik personel alacak son başvuru tarihi 31 Ekim 2022 olarak duyuruldu.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 08:49
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İstanbul Üniversitesi personel alacak

İstanbul Üniversitesi personel alacak
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Resmi Gazete'de İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) ve Araştırma Görevlisi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.” Denildi.

BAŞVURU EVRAKLARI

1- Dilekçe (Aday Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun; Birimini, Bölümünü, Ana Bilim Dalı/Programını, Kadro Unvanını, Kadro Derecesini, İlan Özel Şartını ve iletişim adresini Telefon Numarası, E-Mail v.s. açıkça belirtilecektir.) ve Başvuru Formu (https://personel.istanbul.edu.tr/tr/duyurular/1/1 sayfasından ulaşılabilir)

2-T.C.Nüfus Cüzdanı/T.C.Kimlik Kartı Fotokopisi,

3-Özgeçmiş,

4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (e-Devlet)

5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (Resmi Kurum Onaylı Belge veya e-Devlet)

6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (Resmi Kurum onaylı belge veya e-Devlet)

7-Lisans Transkript (Aslı veya e-Devlet)

8-ALES belgesi

9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10-Yabancı Dil belgesi

11-Sertifika veya Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan özel şartına bağlı olarak alınacak) (Resmi Kurum onaylı belge)

12-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (e-Devlet)

13-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet)

14- Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (İlan özel şartına bağlı olarak alınacak) (Resmi Kurum Onaylı Belge veya e-Devlet)

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