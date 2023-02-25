İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi alarm veriyor. Değil deprem üflense yıkılacak

Fatih’te bulunan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (ÇAPA) binasında zamanla oluştuğu tahmin edilen tahribat dikkat çekti.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi içinde yer alan ve monoblok olarak da bilinen Cerrahi Tıp Bilimleri binasının zemin katındaki morg bölümünde; betonun döküldüğü, kiriş ve duvarların çatladığı, beton içindeki demirlerin paslandığı ve dışarı çıktığı; bazı noktalarda ise duvarların birbirinden yaklaşık 4-5 santimetre ayrık olduğu görüldü. Binanın dış cephesindeki çatlakların ise sıva benzeri bir ürünle kapatıldığı dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından söz konusu binanın fotoğraflarını paylaşan Gazeteci Candaş Tolga ışık paylaşımına şu notu düştü:

“Çapa Tıp Fakültesi çok katlı monoblok, çocuk acil ve diğer binalar... 2013'te deprem analizi yapıldı. YÜKSEK RİSKLİ çıktı. 10 yıl geçti aradan... Hala kullanılmaya devam ediliyor.”

Candaş Tolga Işık Paylaşımından yaklaşık iki saat sonra İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden kendisine gelen cevabı da şu notla paylaştı:

“İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden gelen cevabı paylaşıyorum, özetle:

- Şu ana kadar Çapa'nın %30'u yenilenmiş/güçlendirilmiş.

- Bu yılın ortasına doğru %60'ı bitmiş olacak.

- 1 buçuk sene içersinde Çapa'nın tamamına yakınının yenilenmesi/güçlendirmesi/taşınması bitecek.”

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün söz konusu cevabında şu ifadelere yer verildi:

YAPILANLAR

ÇAPA YERLEŞKESİ

1.Nörolojik Bilimler Binası:

İçeriğinde Nöroloji, Nöroşirurji ve Nöroradyoloji ile Yoğun bakım üniteleri ve ameliyathaneler bulunmaktadır. Yaklaşık 9000 m2 kapalı alanı bulunmaktadır.

2. Dahili Tıp Bilimleri Binası:

Kapalı alanı 44 bin m2 alana sahiptir. Kaba inşaatı tamamlandı. Binada 136 sismik izolatör kullanıldı. Bünyesinde; İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, İç Hastalıkları yan dalları (Gastroenteroloji, Aile Hekimliği, Genetik, Hematoloji, Endokronoloji Nefroloji, Geriatri, Genel dahiliye, Romatoloji) bulunmaktadır.

Kardiyoloji Koroner ve dahili yoğun bakım üniteleri, Uyku Laboratuvarları ve Diyaliz ile Endoskopi üniteleri, hibrit KVC Anjio Laboratuvarı ve Biyokimya laboratuvarı bulunmaktadır.

3. Çocuk Poliklinikleri, Çocuk Acil ve Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi Binası:

Kapalı alanı yaklaşık 8000 m2'dir. 2023 yılı içerisinde tamamlanacak binalarımızdan biridir.

4.Patoloji, Su altı Hekimliği Binası:

Kapalı alanı yaklaşık 2800m2'dir. 2023 ortasında tamamlanacak binamızdır.

5. Faz-1 Klinik Araştırma Merkezi Binası:

Kapalı alanı 1000 m2' olan araştırma Merkezi binamız 2022 yılında tamamlandı.

6. Öğrenci Okuma Salonu- Kütüphane:

Kapalı alanı 1500 m2 olan kütüphane 2023 ortasında bitecektir. Öğrenci okuma salonumuz 750 m2 kapalı alana sahip olup 2022 yılında tamamlanmıştır.

7. Öğrenci Yemekhanesi:

Kapalı alanı 750 m2'olup 2022 yılında tamamlanmıştır.

8. Çocuk Diyaliz Ünitesi:

Kapalı alanı 1000 m2 olan binamızın restorasyonu yapıldı ve 2022 yılında hizmete açıldı.

9. Kulak Burun Boğaz- Göz Hastalıkları ve Cerrahi Hastanesi:

Kapalı alanı 10 bin m2 olan içerisinde; Kulak Burun Boğaz Göz Servisleri, poliklinikleri yoğun bakım üniteleri, ameliyathane üniteleri olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen bina renove edilmiş ve 2021 yılında hizmete açılmıştır.

10. Diş Hekimliği Fakülte Binası:

Kapalı alanı 15 bin m2 olup 2022 yılında Beyazıt yerleşkesinde hizmete açılmıştır.

Yatırımda olup İhalesi Yapılacak Binalar:

1. Yeni Psikiyatri Binası: Kapalı alanı 4500 m2

2. Onkoloji Poliknikleri ve Laboratuvar Binası: Kapalı alanı yaklaşık 2000 m2'dir.

3. Temel Bilimler Binası: Kapalı alanı 30 bin m2'dir.

YIKILAN BİNALAR

1. Diş Hekimliği Binası

2. Hulusi Behçet Öğrenci Kütüphanesi

3. Göz Hastalıkları Binası

4. Öğrenci Yemekhanesi

5. Kaya Çilingiroğlu Spor Salonu

6. Onkoloji Ek Hizmet Binası

7. Çocuk Hastalıkları Binası

HASDAL YERLEŞKESİ

Toplam 1000 dönüm üzerinde İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Tip Fakültesi'nin genişleme bölgesi bulunmaktadır.

Burada;

1. Birinci Etap Hastane Binası:

Kapalı alanı 452 bin m2 olup 600 yatak kapasitesine sahiptir. İçeriğinde 50 amaeliyathane, 208 yoğun bakım ünitesi, 112 acil yatak kapasitesi bulunmaktadır. Kaba inşaatı tamamlanmak üzeredir.

2. İki ve Üçüncü Etap Hastane Binaları:

Kapalı alanı yaklaşık 200 bin m2 olup yatak sayısı 800'dür. İçeriğinde poliklinikler ve servisler bulunmaktadır.

3. Kardiyovasküler Merkezi

4. Onkoloji Merkezi

5. Proton Kanser Tedavi Merkezi

6. Nükleer Tıp