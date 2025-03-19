İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu protestosu! Alkışlar kampüste yankılandı

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve gözaltına alınması kararına karşı tepkilerini dile getirmek için bir araya geldi.

Üniversite kampüsünde toplanan öğrenciler, bu durumu eleştiren sloganlar atarak ve pankartlar taşıyarak protesto düzenledi.

Öğrenciler, bu kararın adalet ve demokrasi ilkelerine aykırı olduğunu savunarak, hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve gözaltına alınması kararı, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bu gelişme, farklı kesimlerden tepkilere neden olurken, hukuki ve siyasi boyutlarıyla tartışılmaya devam ediyor.

İmamoğlu’nun destekçileri, bu kararın adalet ve demokrasi ilkelerine aykırı olduğunu savunarak protestolar düzenliyor. Olay, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde dikkatle takip ediliyor.