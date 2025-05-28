İstanbul Üniversitesi'nde korkutan yangın

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul Üniversitesi'nde korkutan yangın

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar yerleşkesi içerisinde bulunan bir depoda yangın çıktı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Avcılar’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar yerleşkesi içerisinde bulunan inşaat firmasına ait malzeme deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Yangın kısa sürede tüm depoyu sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yangın nedeniyle depoda büyük hasar oluştu. Yükselen dumanlar cep telefonu kamerasına yansırken, yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

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