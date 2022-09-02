Üniversite öğrenci yemeklerine zam yüzde 70'i aştı. Öğrenciler isyanda

Geçen yıla göre, bu yıl hem KYK öğrenci yurtlarına hem de özel yurtlara zam üstüne zam geldi. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yüzde 80 zam geldi. Özel öğrenci yurtlarının fiyatları ise dudak uçuklatıyor.

Durum böyleyken İstanbul Üniversitesi’nde öğrenci yemeklerine zam yüzde 70’i aştı.

İstanbul Üniversitesi'nde, öğrenci yemeklerine yüzde 71,5 oranında zam yapıldı.

Diken'de yer alan habere göre; yapılan zammı, İstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı duyurdu.

Yüzde 71,5 oranında yapılan zamlı tarife, bugünden itibaren geçerli oldu. Böylece kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği verilen İstanbul Üniversitesi yemekhanesinde yapılan zamlarlarla bereber; her bir öğün 3,5 liradan 6 liraya çıktı.

PERSONEL YEMEĞİ DE ZAMLANDI

Öte yandan öğrenci yemeklerine yapılan zammın ardından personel yemeklerinede çeşitli miktarda zam yapıldığı öğrenildi. Ancak ilgili metinde zammın 8 Ağustos’tan itibaren yani toplantıdan üç gün önceden geçerli olacağı yazıyor.

Öğrenciler ise bu duruma tepki gösterdi.

KYK YURTLARI YÜZDE 80 ZAMLANDI

Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yükseköğtetim yurtlarının barınma ücretlerine zam getirildi. CHP Milletvekili Alpay Antmen'in sosyal medya paylaşımı ile gündeme geldi. Yurt ücretlerinin yüzde 80 oranında arttığını ve bazı yurtların aylık ücretinin zammın ardından 800 TL'ye yükseldiğini belirten Antmen, "Asgari ücrete sözde bir zam yaptılar. Daha zammı vermeden üç katını geri almaya başladılar" dedi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 2022 yurt ücretlerine yüzde 80 zam yaptığı öne sürüldü. Toplam 700 bin kapasitesi bulunan yurtlara gelen zammın ardından 2021 yılında en yüksek 600 TL olan yurt ücretinin 800 TL'ye çıktığı iddia edildi. Böylelikle, ücreti tavandan uygulayan yurtta kalan bir öğrencinin KYK'den aldığı kredinin neredeyse tamamını yurt ücreti olarak ödeyeceği bildirildi.