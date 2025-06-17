İstanbul Üniversitesi’nde skandal!

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin Sosyoloji programında ders veren Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kamil Cem Özaltay anlattığı İktisat Sosyolojisi dersinde 1980 öncesi siyasi çatışmalara ve terör olaylarına temas edip Ülkücüleri suçlayan ifadelerde bulundu.

Özaltay’ın gerçek dışı yalan ve yanlış bilgiyi derste bilimsel bilgi gibi anlatması öğrenciler tarafından maksatlı bulunup tartışma konusu oldu.

Derste yaşanan bu skandalla ilgili olarak Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin ile dersin idari ve akademik içeriğinden sorumlu Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Coşkun’un konu hakkında herhangi bir açıklama yapmamaları da tepkiyle karşılandı.