İstanbul Üniversitesi'nden 50 akademisyen açığa alındığı iddialarına açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) veya İstanbul Üniversitesi tarafından Devlet Konservatuvarı’nda görev yapan akademisyenlere yönelik herhangi bir açığa alma işleminin gerçekleştirilmediğinin vurgulandığı açıklamada, "Bir öğretim elemanının açığa alınabilmesi için öncelikle kadrolu olarak görev yapıyor olması gerekmektedir. Konservatuvar kadrosunda olup da açığa alınmış herhangi bir öğretim elemanımız bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Üniversite dışından ders saati ücreti karşılığında veya süreli olarak görevlendirilen öğretim elemanlarının, çeşitli nedenlerle görevlerinin sona erebildiği belirtilen açıklamada, bu durumun kadro dışı eğitimcilerle ilgili olağan bir süreç olduğu ifade edildi.

Konservatuvar yönetimi, sosyal medyada yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunun bu tür asılsız haberlere itibar etmemesi gerektiğini belirtti.