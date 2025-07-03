İstanbul Üniversitesi'nden çarpıcı savunma! Diploma iptali istifa getirmişti

Soruşturmalar kapsamında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi diploması iptal edilmişti.

İptaline ilişkin süren mahkeme sürecinde İstanbul Üniversitesi, Mahkeme'ye 500 sayfalık savunmasını iletti.

Savunmada İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Köse'nin sağlık gerekçeleri nedeni ile değil diploma iptal sürecinden dolayı istifa ettiği ortaya çıktı.

Üniversite mahkemeye verdiği savunmada, Köse’nin iptal kararını onaylamak istemediği için görevini bıraktığını ifade etti.

DİPLOMA İPTAL SÜRECİ

Üniversite, dekanlık makamının boş kalması nedeniyle Fakülte Yönetim Kurulu’nun toplanamadığını ve bu nedenle karar sürecinin Üniversite Yönetim Kurulu’na taşındığını belirtti. Diploma iptali üniversite genel yönetim kurulu eliyle gerçekleşti.