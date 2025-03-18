İstanbul Üniversitesi’nin tüzel kişiliğine de haksızlık

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Mezunlarının fikir vermek amacıyla yaptıkları yazılı açıklamaya göre, İmamoğlu’nun diploması anasının ak sütü gibi gerçekmiş.

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Ben yapılan açıklamalardan öyle anlıyorum.

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İmamoğlu’nun diploma olayını kim çıkarttı niye çıkarttı tam olarak anlayamasam da bu iddia İmamoğlu’na değil de Sayın Erdoğan’ın diplomasını yeniden gündeme taşınması, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a zarar getireceği gün gibi ortada.

Sayın Cumhurbaşkanının diplomasıyla ilgili net bir sonuç ortaya kondu mu, doğrusu ben bilmiyorum.

Konulmadı biliyorum.

Bu da ister istemez kafaları karıştırıyor.

Keşke netleştirilmiş olsa!

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İmamoğlu’nun diplomasına gelince:

Sanırım bu konuda İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Mezunları fikir vermek amacıyla yaptıkları açıklamayla:

‘(…) Kuruluşundan bugüne kadar, herhangi bir öğrencinin fakülteye kayıt olduğu günden, mezuniyetine kadar, mevcut sistem, ilke ve kuralların yanı sıra İstanbul Üniversitesi’nin de tarihi geleneklerine sadık kalındığı gerek akademik gerekse idari personelin titiz ve özenli tutumu sayesinde bugüne kadar sahte, yalan veya hak edilmemiş, herhangi bir diploma verilmediği’ yönünde konuyu paylaştılar.

Yapılan açıklamada:

‘Kırkı aşkın dersi, yönetmelikler çerçevesinde başarıyla tamamlayan her öğrencinin aldığı diploma, anasının ak sütü kadar helaldir.

35 yıl önce Girne Amerikan Üniversitesi'nden yatay geçiş yapılamayacağına ilişkin herhangi bir karar mevcut değilken, İstanbul Üniversitesi tarafından verilen ilanda belirtilen tüm koşullar dikkate alınarak, yapılan yatay geçişlerde ne öğrencinin ve ne de idarenin herhangi bir kusurundan söz etmek mümkün değildir” diyerek konuya nokta koyuyorlar.

Ve kendisine yapılan baskılar sonucunda Fakülte Dekanının da istifa etmek zorunda bırakıldığını belirtirlerken. “Siz neyin peşindesiniz?” sorusunu da gizli özne olarak, soruyorlarmış gibi geliyor bana.

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Sahiden ülkem adına…

Yüksek lisansını o üniversite yapmış biri olarak, İstanbul Üniversitesi adına…

İşletme Fakültesi adına çok üzücü bir durum.

İstanbul Üniversitesi, böyle bir konuyla anılacağı hiç mi hiç aklıma gelmemişti.

Bu da yapıldı maalesef!

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İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunları fikir vermek amacıyla:

‘İstanbul Üniversitesi ve İşletme Fakültesi yönetmeliklerine göre, 30 yıl önce hak edilmiş olan bu diplomanın, hukuken iptal edilmesinin de mümkün olmadığı kanısındayız.’ denilerek “Bu konuda bir hukuksuzluğa neden olunmasın” denilmek isteniyor.

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Gerçekten de öyle.

Sayın İmamoğlu’nun diplomasının özellikle de böyle bir açıklama sonrasında usulsüz olabileceği mümkün görünmüyor.

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Kim diyor.

O fakülteden mezun olanlar ve konuyla ilgili bilgi sahibi oldukları için fikirlerini paylaşmışlar.

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Sahi böyle bir iddia:

Koskoca İstanbul Üniversitesini…

Onun bölümlerini…

Hocalarını…

Uzman yöneticilerin töhmet altında bırakmıyor mu?

Bu durum, ülkemin en eski üniversitesinin tüzel kişiliğine büyük haksızlık değil mi?

Sahi, böyle bir önemli iddiayı ortaya atmak ve ortalığı karıştırmak bu kadar kolay mı olmalı?

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Önümüzdeki günlerde Sayın İmamoğlu’nun diploması yasalara uygunluğu ikinci kez de onaylanırsa bunun etkisi ne olur, sorarım size!

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Bana sorarsanız böylesi iddiaların ortaya atılması, Sayın Erdoğan’a zarar verir vesselam.