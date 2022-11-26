İstanbul Üsküdar’da icradan satılık daire

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; İstanbul İl, Üsküdar İlçe, KISIKLI Mahalle, ÇAKALDAĞ Mevkii, 805 Ada, 3 Parsel, A-3 blok, 3 kat, 16 Nolu Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Özellikleri: Yeni Yapı Ruhsatı 28.12.1998 tarih ve 225 48/2 sayılı olduğu tespit edilmiştir. ( Yapı Kullanma izin Belgesi Üzerinde ), Tadilat Yapı Ruhsatı 12.12.1989 tarih ve Bila sayılı olduğu tespit edilmiştir. 28.07.1989 tarih 3513 sayı ile onaylı kat mükiyetine esas tadilli mimari projesi Üsküdar Tapu Müdürlüğünden dijital ortamda temin edilmiş olup, konum teyidi,alan hesaplamaları ve kullanım hacimleri anılan mimari projeden yapılmıştır. 09.11.1992 Tarih 1992 / 4746 Nolu Yapı kullanma izin Belgesi . 19 Bağımsız Bölüm için düzenlenmiş, Onaylı mimari projesine göre; 2. Borum Katta: Binaya ait ortak alanlar, 1. Bodrum Katta 3 adet daire , Zemin katta bina girişi 4adet daire Normal Katlarda 4 er adet daire bulunmaktadır .

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