İstanbul Valiliği açıkladı: İstanbul'da deprem sonrası bilanço ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Valiliği açıkladı: İstanbul'da deprem sonrası bilanço ortaya çıktı

İstanbul Valiliği'nden 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası beklenen açıklama geldi. Buna göre Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle 151 kişi yaralandı.

Deprem sonrası İstanbul Valiliği yaralılar hakkında açıklama geniş bir açıklama yayınladı. Can kaybı olmadığı vurgulanan açıklamada "Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşlarımızın tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"ALTYAPILARDA OLUMSUZLUK YAŞANMADI"

İşte Valilikten depreme ilişkin saat 15.30 itibariyle yapılan açıklamada “Enerji arzında ve altyapısında, Doğalgaz arzında, İçme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır” ifadelere yer verildi.

“151 YARALI VAR”

Depreme ilişkin herhangi bir can kaybının olmadığı belirtilirken, “⁠Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşlarımızın tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. ⁠Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Fatih İlçemizde metruk bir bina yıkılmış olup, olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir” denildi.

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