İstanbul Valiliği duyurdu: Taksim’e çıkan metro hatları kapatıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Valiliği duyurdu: Taksim’e çıkan metro hatları kapatıldı

İstanbul Valiliği, Takism’e çıkan metro ve fünikiler hatlarının kapatıldığını duyurdu. Karar, Beyoğlu Kaymakamlığı’nın eylem yasağı kararının ardından geldi.

İstanbul Valiliği Taksim ve Şişhane ve Taksim-Kabataş Füniküler hattının yolcu alımınına kapattı.

Beyoğlu Kaymakamlığı'nın eylem yasağının ardından İstanbul Valiliği de M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler hattını işletmeye kapattı.

Metro İstanbul'dan kapanan istasyonlara ilişkin olarak, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir." açıklaması yapıldı.

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