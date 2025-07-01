İstanbul Valiliği duyurdu: Taksim’e çıkan metro hatları kapatıldı

İstanbul Valiliği Taksim ve Şişhane ve Taksim-Kabataş Füniküler hattının yolcu alımınına kapattı.

Beyoğlu Kaymakamlığı'nın eylem yasağının ardından İstanbul Valiliği de M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler hattını işletmeye kapattı.

Metro İstanbul'dan kapanan istasyonlara ilişkin olarak, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir." açıklaması yapıldı.