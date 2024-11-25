İstanbul Valiliği saat vererek açıkladı: Bazı metro istasyonları kapalı olacak

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacağı belirtildi.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda ise seferlerin Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacağı bildirildi.

Yurt genelinde olduğu gibi İstanbul'da kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında sokağa çıkma çağrısı yapmıştı. Valilik ise bugün flaş bir karara giderek bazı metro istasyonlarının kapalı olacağını açıkladı.