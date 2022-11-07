﻿İstanbul Valiliği, sınır dışı edilen göçmenlerin sayısını açıkladı

İstanbul Valiliği, "İlimizde kaçak göç ile mücadele kapsamında 01.01.2022-04.11.2022 tarihleri arasında toplam 148 bin 12 yabancı hakkında işlem yapılmıştır" açıklamasını yaptı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince yasal yollardan ülkeye giriş yapmadıkları tespit edilen veya ikametiyle ilgili ispata elverişli belge ibraz edemeyen göçmenler hakkında ivedilikle adli ve idari işlemler başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edilen göçmenlerin, durumlarıyla ilgili yapılan inceleme sonrasında sınır dışı edildiği belirtildi.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde kaçak göç ile mücadele kapsamında 01.01.2022-04.11.2022 tarihleri arasında toplam 148 bin 12 yabancı hakkında işlem yapılmıştır. İşlem yapılan 41 bin 35 kaçak göçmen (Afganistan 21 bin 824, Pakistan 4 bin 691, diğer uyruklar 14 bin 520) doğrudan İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine sınır dışı edilmiş, 100 bin 626 yabancı ise gerekli işlemleri yapılmak üzere Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir."