İstanbul Valiliği uyardı: Sağanak yağış ve rüzgar çok sert vuracak

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Valiliği uyardı: Sağanak yağış ve rüzgar çok sert vuracak

İstanbul Valiliği, yarın başlaması beklenen sağanak yağışla ilgili uyarı yaptı. Yağışın hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceğinin altı çizildi.

İstanbul, yağışlı havanın etkisine giriyor. Valilik, sıcaklıkların hissedilir şekilde düşeceğini ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağını bildirdi.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısına ilişkin açıklama yaptı. Yarından itibaren kentte yağışların başlayacağının bildirildiği açıklamada, yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği ve hafta başından itibaren ise İstanbul'da şiddetli yağışların görüleceğini açıkladı.

Rüzgarın, cuma gününden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette saatte 20–30 kilometre, zaman zaman ise kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 4–5 derece altına düşeceği de açıklamada yer aldı.

Beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıkların 15-22 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

Valilik, kente genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara ilişkin vatandaşları uyardı.

Son Haberler
Fenerbahçe en değerli takımlar arasına girdi
Fenerbahçe en değerli takımlar arasına girdi
Dolar ve euro ne kadar? Piyasalarda gün ortası! (24 Eylül 2025)
Dolar ve euro ne kadar?
Hastane koridorlarında dehşet saçtı! Kahramanmaraş'ta görüntüler kan dondurdu! Ayrıldığı eşini gözünü kırpmadan öldürdü
Hastane koridorlarında dehşet saçtı!
Dünya devi markalardan büyük adım: Anlaşma imzalandı!
Dünya devi markalardan büyük adım: Anlaşma imzalandı!
Borsa günün ilk yarısında geriledi (24 Eylül 2025)
Borsa günün ilk yarısında geriledi