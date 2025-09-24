İstanbul Valiliği uyardı: Sağanak yağış ve rüzgar çok sert vuracak

İstanbul, yağışlı havanın etkisine giriyor. Valilik, sıcaklıkların hissedilir şekilde düşeceğini ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağını bildirdi.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısına ilişkin açıklama yaptı. Yarından itibaren kentte yağışların başlayacağının bildirildiği açıklamada, yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği ve hafta başından itibaren ise İstanbul'da şiddetli yağışların görüleceğini açıkladı.

Rüzgarın, cuma gününden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette saatte 20–30 kilometre, zaman zaman ise kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 4–5 derece altına düşeceği de açıklamada yer aldı.

Beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıkların 15-22 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

Valilik, kente genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara ilişkin vatandaşları uyardı.