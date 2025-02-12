İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da okulların tatil edildiğini duyurdu. Vali Gül, "Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" dedi.

Meteoroloji lapa lapa kar için saat verdi: Çok kuvvetli geliyor (12 Şubat 2025)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından kar yağışı İstanbul'un çeşitli noktalarında etkili oluyor. İstanbul'un bazı bölgelerinde evlerin çatıları ve yerler beyaza bürünürken trafikte yoğunluk yaşandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da okulların tatil edildiğini duyurdu.

DİKKAT, OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Gül yaptığı açıklamada, "İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır" dedi.