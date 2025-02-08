İstanbul Valiliği'nden CHP’ye Galata izni çıkmadı

TÜGVA'nın Filistin yürüyüşü için Galata Köprüsü'ne izin veren İstanbul Valiliği, CHP'nin "Nehirden Denize Özgür Filistin Yürüyüşü" için yaptığı başvurusunu, "orası gösteri alanı değil” diyerek yürüyüşe izin verilmeyeceğini açıkladı.

Halk TV'nin haberine göre CHP, 9 Şubat 2025 tarihinde Trump'ın Gazze için verdiği tehcir kararına tepki göstermek adına saat 13.30-14.30 aralığında "Nehirden Denize Özgür Filistin Yürüyüşü" düzenleme kararı aldı.

Filistin'e destek için on binlerce kişinin Galata Köprüsü'ne yürüyüşü başladı

CHP'nin yürüyüşü Galata Köprüsü'nde düzenleme talebini İstanbul Valiliği reddetti.

Valilik'ten CHP'ye gelen yanıtta şu ifadelere yer verildi:

"İlgi'de kayıtlı dilekçeniz ile; Filistin Halkınım Gazze'den tehcirine yönelik herhangi bir plan veya girişime karşı, 09 Şubat 2025 Pazar günü saat 13.00'da, İlimiz Fatih İlçesi Galata Köprüsü isimli yerde basın açıklaması yapılması ve akabinde "Nehirden Denize Özgür Filistin Yürüyüşü" düzenlenmek istenildiği anlaşılmıştır.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında; İlimiz sınırları dahilinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergahları Valiliğimizce belirlenerek ilan edilmiş olup, basın açıklaması ve yürüyüş düzenlenmek istenilen alan Valiliğimizce belirlenerek ilan edilen alanlardan olmadığından talebiniz değerlendirmeye alınamamıştır,

Bilgilerini rica ederim."