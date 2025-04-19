İstanbul Valiliği'nden flaş metro kararı!

Metro İstanbul sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul Valiliği'nin aldığı karar nedeniyle M2 Yenikapı Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonu ile ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının 15.00'ten sonra kapatılacağını açıkladı.

VALİLİK'TEN METRO KARARI

Açıklamada şunlar söylendi:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; - M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile - ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir."

CHP ÖZGÜR FİLİSTİN İÇİN YÜRÜYECEKTİ

CHP’nin ise bu akşam saat 19.00’da "Nehirden denize özgür Filistin!” için Taksim’e yürüyüş gerçekleştirecekti. Özgür Çelik, sosyal medyadan yaptığı duyuruda, "Nehirden denize özgür Filistin! Gazze’de soykırıma, katliama ve tehcire hayır demek için bir araya geliyor, Tünel’den Taksim’e yürüyoruz!" ifadelerini kullanmıştı.