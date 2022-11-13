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İstanbul Valiliğinden İstiklal Caddesindeki patlamaya ilişkin açıklama: Can kaybı ve yaralılar var

Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. İstanbul valisi Ali Yerlikaya konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 17:01
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İstanbul Valiliğinden İstiklal Caddesindeki patlamaya ilişkin açıklama: Can kaybı ve yaralılar var

İstanbul Valiliğinden İstiklal Caddesindeki patlamaya ilişkin açıklama: Can kaybı ve yaralılar var
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İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde patlama oldu. Caddenin en kalabalık olduğu saatlerde meydana gelen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.

Güvenlik güçleri ikinci bir patlama ihtimaline karşın bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre en az 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, " Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

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