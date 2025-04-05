İstanbul Valiliği'nden pazartesi günü uyarısı. Soğuk hava geri dönüyor

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İstanbul Valiliği'nden pazartesi günü uyarısı. Soğuk hava geri dönüyor

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada önemli uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, 7 Nisan Pazartesi gününden itibaren kentin soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini duyurarak, tedbirli olunması uyarısında bulundu.

İstanbul Valiliğin'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre Türkiye'nin 7 Nisan Pazartesi günü kuzeybatı (Trakya) kesimlerden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi günü Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kesiminden başlamak üzere hafta boyunca azalarak bölge genelinde 5 ila 7 derece, iç ve yüksek kesimlerde ise 7 ila 9 derece mevsim normallerinin altına ineceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

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Yağışların, 7 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da yer yer kuvvetli olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

''8 Nisan Salı günü bölgenin doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma, don ve zirai don olaylarına karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesi gerekmektedir."

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