İstanbul Valiliğinden 'sıcak hava' uyarısı!

Kaynak: AA
İstanbul Valiliğinden 'sıcak hava' uyarısı!

İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen sıcak hava nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen sıcak hava nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Valilik, sıcaklık değerlerinin 5 ile 12 Temmuz tarihleri arasında mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacağını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre kentte mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının, 5 Temmuz Cumartesi gününden itibaren mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiği belirtildi.

İstanbul'da 5 ile 12 Temmuz arasında hava sıcaklığının 34 dereceye kadar yükselmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, "Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.

Son Haberler
Araç sahiplerine kötü haber! Binlerce liranızdan olabilirsiniz....
Araç sahiplerine kötü haber! Binlerce liranızdan olabilirsiniz....
AKP’nin kaça bölündüğü ortaya çıktı! Anket sonuçları geldi
AKP’nin kaça bölündüğü ortaya çıktı! Anket sonuçları geldi
SPK, Galatasaray'ın bedelli sermaye artırımını onayladı
SPK'dan Galatasaray'a müjdeli haber
Ordu'da sağanak etkili oldu
Ordu'da sağanak etkili oldu
"Dolandırıldım" deyip şikayetçi oldu, 6 ay netice çıkmayınca baba ve oğlunu öldürdü
"Dolandırıldım" deyip şikayetçi oldu, 6 ay netice çıkmayınca baba ve oğlunu öldürdü