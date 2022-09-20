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İstanbul Valiliği'nden Ümraniye’deki olayla ilgili açıklama. Bir kişi ölmüş üç kişi yaralanmıştı

Ümraniye'de polis kurşunuyla bir kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili açıklama

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 22:39
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İstanbul Valiliği'nden Ümraniye’deki olayla ilgili açıklama. Bir kişi ölmüş üç kişi yaralanmıştı

İstanbul Valiliği'nden Ümraniye’deki olayla ilgili açıklama. Bir kişi ölmüş üç kişi yaralanmıştı
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İstanbul Valiliği, Ümraniye’de bir kişinin polis kurşunuyla öldüğü, üç kişinin de yaralandığı olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, hacizli olduğu için trafikten menedilen bir aracın içindeki iki kişini aracı ateşe verdikten sonra polise bıçak ve taşla saldırdığı, saldırganlardan Y.G.’nin vurularak etkisiz hale getirildiği, üç kişinin de seken mermiler nedeniyle yaralandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 17.00 sularında Ümraniye ilçesinde yapılan trafik uygulamasında, şüphe üzerine durdurulan bir aracın hacizli yakalama kararı gereğince trafikten men işlemi başlatıldığı esnada, araçta bulunan Y.G. ve A.G'nin işlemlerin yapılmasına engel olmak için mukavemet gösterdiği ve aracı yanıcı maddeyle ateşe verdiği belirtildi.

Yangını söndürmek üzere çağrılan itfaiye ekibi ve görevli polislere taş ve bıçak ile saldıran şahısların önce sözle uyarıldığı, yapılan uyarılara mukavemetle karşılık vermeleri üzerine görevli polislerce havaya uyarı ateşi açıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan tüm uyarılara rağmen bıçak ile saldırmaya devam eden Y.G. adlı şahıs vurularak etkisiz hale getirilmiş, sevk edildiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olay esnasında seken mermilerden 3 vatandaşımız hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmış olup, hastanede tedavileri devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Bu arada Esenşehir Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana gelen olayda, cezai işlem yaptırmamak için Y.G'nin yaktığı araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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