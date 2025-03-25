İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama! "İkinci bir duyuruya kadar..."

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar kapsamında M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Taksim, Şişhane istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının kapatıldğını duyurdu.
#MetroDuyuru #M2 #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) March 25, 2025
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.
Araçlarımız Taksim ve Şişhane…
Yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferlerine devam edecektir" denildi.