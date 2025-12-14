İstanbul Valiliği’nin 24 Kasım tarihinde kamuoyuna duyurduğu sokak köpeklerinin beslemesini engelleyen genelge ile "katliam yasası" olarak nitelenen yasa Kadıköy'de protesto edildi. Rıhtım Meydanı'nda toplanan bir grup yurttaş, "Toplama kararları yetmedi. Toplama esnasında yüksek dozla öldürülen, barınaklarda ölüme terk edilen, bir eşya gibi istiflenen köpekler yetmedi şimdi aç bırakma politikasıyla katliamı derinleştiriyorsunuz. Bu bir genelge değil; yavaş yavaş öldürme talimatıdır” diyerek tepki gösterdi.

Caferağa, Osmanağa, Haydarpaşa–Rasimpaşa mahalleleri sakinlerinin çağrısıyla Kadıköy’de bir araya gelen yurttaşlar kamuoyunda “katliam yasası” olarak bilinen 7527 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ve İstanbul Valiliği’nin sokak hayvanlarına yönelik genelgelerine karşı bir kez daha ses yükseltti.

Sokak köpeklerinin toplatılmasını öngören yasasının çıkarılmasının ardından ülkenin dört bir yanından barınaklarda yaşanan köpek ölümlerinin hatırladıldığı açıklamada, “Zulmünüze ortak olmayacağız. Bu yasa iptal edilene kadar haykıracağız; yasanız koruma değil, katliam yasasıdır” denildi.

'ÇOCUK GÜVENLİĞİ DİYENLER OKULLARI OTOPRAK YAPTI'

Valiliğin okullar açılmadan hemen önce ‘sokak köpekleri tehdit oluşturuyor’ diyerek toplama emri verdiği hatırlatılan açıklamada "Çocukların güvenliğini sözde bahane eden siz, aynı okulların bahçelerinin otoparka çevrilmesine de imza attınız. Demek ki mesele çocuk güvenliği değil; mesele köpeksiz, sessiz, steril, betonlaşmış bir kent yaratma arzunuz. İstanbul Valisi Davut Gül’e hatırlatıyoruz: Toplama talimatlarınız hukuksuzdur. İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün Ekim ayında yayınladığı rapor çok açık. Haziran–Eylül ayları arasında 9.612 köpek toplandı. 2025 yılında ise bu sayı 26.426’ya ulaştı. Aynı dönemde barınak doluluğu %93. Bu tablo, barınakların artık birer toplama kampına dönüştüğünün resmidir. Raporda ayrıca toplanan bu on binlerce köpeğin akıbetine dair hiçbir bilgi yok. Kısırlaştırma verileri de sizin yanlış yaptığınızı destekliyor. İstanbul genelinde bir veteriner hekime günde ortalama 4 kısırlaştırma düşüyor. 4 aylık kısırlaştırma oranı yalnızca yüzde 38. Oysa popülasyon kontrolünün sağlanabilmesi için bu oranın yüzde 70–80 olması gerekiyor. Bu uygulama ile popülasyon kontrolü imkansızdır. Yani yaptığınız hukuksuz, bilim dışı ve katliamı meşrulaştıran bir politikadır. Doluluk bu kadar yüksekken, toplamayı durdurmak yerine talimatlarınızı daha da sertleştirdiniz. Bu, kanuna aykırıdır. Besleme yasağı, fiili bir yaşam hakkı ihlalidir. Aç bırakmak çözüm değil, suç ortaklığıdır. Yineliyoruz; aç bırakmak ısırma–agresyon riskini artırır, sürü davranışını bozar, kısırlaştır–aşılat–yerinde yaşat politikasını imkansız hâle getirir."

'ÇOCUKLARI AÇ BIRAKTILAR'

Türkiye’de her 4 çocuktan 1’inin okula aç gittiği vurgulanan açıklamada "Birçok okulda içilebilir su yok. On binlerce çocuğun beslenme çantası yok. Bugün bir üniversite öğrencisinin aldığı KYK bursu, çoğu devlet üniversitesinde 3 öğün yemek yemeyi karşılamıyor. Bu ülkede gençler doymuyor, barınamıyor. Bu ülke kendi çocuklarına aydınlık bir gelecek sunamazken, hayvanların mama kaplarından ne istiyor? Emekliyi açlığa iten halkı yoksullaştıran, şehri betona boğan politikalar, şimdi kedilerin ve köpeklerin iki lokmasına göz dikiyor. Bu, halkın lokmasına saldırıdır. Bu, aç bırakma politikasıdır. Bu, katliam yasasının adım adım uygulanmasıdır"