Vali Yerlikaya Taksim'de yaralanan vatandaşların sağlık durumunu açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68'i taburcu oldu, 11 hastamız serviste, 2 hastamız yoğun bakımda" dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68'i taburcu oldu, 11 hastamız serviste, 2 hastamız yoğun bakımda" dedi.
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