İmamoğlu 'Böyle siyaset batsın' demişti! İstanbul Valisi Davut Gül'den İmamoğlu'na yanıt geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Valisi Davut Gül, İBB'nin etkinliklerine katılmadığını söyleyen Ekrem İmamoğlu'na yanıt verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı eleştirilerin ardından İstanbul Valisi Davut Gül, İBB'nin etkinliklerine katılmama nedenini açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin etkinliklerine katılmama nedenini, etkinliklerde şehri ilgilendiren konulardan çok siyaset konuşulmasını gerekçe göstererek açıkladı.

Vali Gül, sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Benim açılışıma vali, kaymakam gelemez. Niye? Cumhurbaşkanı öyle talimat verdi!" sözlerine yanıt verdi.

Vali Gül, "Talihsiz bir açıklama olmuş. Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle basit bir gündemi yok. Büyükşehir Belediyesinin etkinliklerine katılmama sebebim, şehri ilgilendiren mahallî ve müşterek görevlerden çok genel siyaseti ilgilendiren konuların konuşulmasıdır." ifadelerini kullandı.

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