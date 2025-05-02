İstanbul Valisi Gül'den dolandırıcılık uyarısı

İstanbul Valisi Davut Gül, kamuoyunda sıkça rastlanan sahte hastalık ve mağduriyet hikâyeleriyle yapılan dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyardı. Gül, özellikle epilepsi hastalığı üzerinden yapılan yardım taleplerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

EPİLEPSİ HASTALARININ İLAÇ GİDERLERİ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANIYOR

Vali Gül, yaptığı açıklamada, raporlu epilepsi hastalarının tüm ilaç giderlerinin devlet tarafından karşılandığını ve bu durumun eczacılar tarafından da bilindiğini belirtti. Bu nedenle epilepsi hastalığı bahanesiyle yardım isteyen kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

TOPLU TAŞIMA VE SOKAKLARDA SAHTE GÖRÜNTÜLERLE DUYGU SÖMÜRÜSÜ

Dilencilikle mücadelede en çok karşılaşılan yöntemlerden birinin, toplumsal duyarlılığı istismar eden sahte hikâyeler olduğunu belirten Gül, özellikle toplu taşıma araçlarında bayılma numarası yapmak veya çöp konteyneri yanında yemek yiyormuş gibi poz vermek gibi yöntemlerin sıkça kullanıldığını söyledi.

ZEKAT VE SADAKALARIN DOĞRU ADRESE ULAŞMASI İÇİN UYARI

Vatandaşlara çağrıda bulunan Vali Gül, zekat ve sadaka gibi yardımların yalnızca güvenilir kişi ve kurumlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerektiğini belirtti. Bu tür dolandırıcılıkların toplum huzurunu bozduğunu ifade eden Gül, herkesi daha bilinçli ve dikkatli davranmaya davet etti.