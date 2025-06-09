İstanbul Valisi Gül'den İstanbul Havalimanı'ndaki taksicilere ziyaret

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifini ziyaret eden Gül'ü, kooperatif başkanı Fahrettin Can ve beraberindekiler karşıladı.

Gül, ziyaretteki konuşmasında, bayram da olsa bazı meslek gruplarının çalışmak zorunda olduğu belirterek, "Mülki idare, emniyet, fırıncılar, taksiciler onlardan biri. Bayramın dördüncü gününde sizleri ziyaret edelim dedik, bayramlaşmaya geldik. Başkanımız, bayramlaşmaya gelmişken ilave taleplerini iletmiş oldu, onları yazılı olarak alacağız. Bugünün gündemi, paylaşmak, kaynaşmak" ifadelerini kullandı.

Taksicilere İstanbul'a verdikleri katkı ve hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Gül, "Havalimanı taksicileri en az şikayet gelen ve kurallara en çok riayet eden meslek gruplarından biri. Daha iyisi mümkün mü? Şüphesiz mümkün. Sıkıntılarınız var mı, var. Bunları aldık, eksik kalanları alacağız. İnşallah bayram sonrasında çalışacağız" dedi.

Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da taksicilerin bayramını tebrik ettiğini dile getirerek, Erdoğan'ın selamlarını iletti.

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can da Vali Gül'e, ziyareti nedeniyle teşekkür ederek, trafikte bekleme sorununun çözülmesini ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin minibüslere verdiği turizm belgesiyle taksicilik yapılmasına engel olunmasını istedi.

Vali Gül'e ziyarette İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu eşlik etti.