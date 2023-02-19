19 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul Valisi Yerlikaya: Deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 9 bin 875 hastamızdan 8 b

İstanbul Valisi Yerlikaya: Deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 9 bin 875 hastamızdan 8 bin 618'i taburcu oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 9 bin 875 hastamızdan 8 bin 618'i taburcu oldu” açıklamasını yaptı.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 21:48
Takip Et

İstanbul Valisi Yerlikaya: Deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 9 bin 875 hastamızdan 8 bin 618'i taburcu oldu

İstanbul Valisi Yerlikaya: Deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 9 bin 875 hastamızdan 8 bin 618'i taburcu oldu
+
Aa
-

Ali Yerlikaya, bugün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Kahramanmaraşlı merkezli ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından İstanbul’daki hastanelere sevk edilen depremzedeler hakkında bilgi verdi. Yerlikaya’nın açıklaması şöyle:

“19.30 itibarıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’müzden alınan bilgilere göre; deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 9 bin 875 hastamızdan 8 bin 618'i taburcu oldu. Hastalarımıza Allah'tan acil şifa diliyorum. Birlikte güçlüyüz.”

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
1
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
2
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
3
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
4
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
5
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
6
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Diyarbakır'da depremden sonra korkutan görüntü. Yer yarıldı dereye içine aldı
7
﻿Diyarbakır'da depremden sonra korkutan görüntü. Yer yarıldı dereye içine aldı
﻿Diyarbakır'da depremden sonra korkutan görüntü. Yer yarıldı dereye içine aldı
﻿Tatvan-Van karayolunda zincirleme kaza: 5 yaralı 
﻿Tatvan-Van karayolunda zincirleme kaza: 5 yaralı 
﻿Tatvan-Van karayolunda zincirleme kaza: 5 yaralı 
﻿Tottenham West Ham'ı rahat geçti
﻿Tottenham West Ham'ı rahat geçti
﻿Tottenham West Ham'ı rahat geçti
﻿ Ambulansa yol vermeyen şahıs yakalandı   
﻿ Ambulansa yol vermeyen şahıs yakalandı   
﻿ Ambulansa yol vermeyen şahıs yakalandı   
﻿İstanbul Valisi Yerlikaya: Deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 9 bin 875 hastamızdan 8 bin 618'i taburcu oldu
﻿İstanbul Valisi Yerlikaya: Deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 9 bin 875 hastamızdan 8 bin 618'i taburcu oldu
﻿İstanbul Valisi Yerlikaya: Deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 9 bin 875 hastamızdan 8 bin 618'i taburcu oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.