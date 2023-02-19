﻿İstanbul Valisi Yerlikaya: Deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 9 bin 875 hastamızdan 8 bin 618'i taburcu oldu

Ali Yerlikaya, bugün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Kahramanmaraşlı merkezli ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından İstanbul’daki hastanelere sevk edilen depremzedeler hakkında bilgi verdi. Yerlikaya’nın açıklaması şöyle:

“19.30 itibarıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’müzden alınan bilgilere göre; deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 9 bin 875 hastamızdan 8 bin 618'i taburcu oldu. Hastalarımıza Allah'tan acil şifa diliyorum. Birlikte güçlüyüz.”