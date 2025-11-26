İstanbul ve Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı:

Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında;

DEAŞ Silahlı Terör Örgütüyle bağlantılı olan, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet yürüten, örgüt mensuplarına sahte pasaport temin ederek ülkede bulunmaları sağlayan ve yine geçmiş dönemde silahlı olarak örgüt içerisinde faaliyet gösterip örgüte silah temin ettiği anlaşılan (15) şüpheliye yönelik olarak bugün itibarıyla eşzamanlı olarak gerçekleştirilen yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemleri sonucunda 13 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

İkametlerde yapılan aramada;

• 1 adet ruhsatsız tabanca,

• 1 adet şarjör,

• 90 adet fişek,

• Çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.

Firarî şahısları yakalamaya yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ADANA'DA IŞİD UYUYAN HÜCRELERİNE OPERASYON: 12 GÖZALTI

Adana'da 'uyuyan hücre' oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlarda terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri belirlenen 12 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, bir süre önce terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan bir şüphelinin ifadesi doğrultusunda, kod adları belirlenen 6'sı yabancı uyruklu 12 kişinin kimliğini tespit etti. 'Uyuyan hücre' olduğu saptanan şüphelilerin bazılarının Suriye'deki savaş bölgelerinde silahlı faaliyet yürüttüğü, bazılarının da örgüte eleman temin ettiği belirlendi. Bu tespitler sonrası operasyon için harekete geçen ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramada; çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin, sorgularının sürdüğü bildirildi.