İstanbul ve Ankara’da iki büyük deprem!..

Düşmana teslim olan Osmanlı imparatorluğu 650 yıllık tarihinde ilk kez 23 Nisan 1920’de büyük bir deprem yaşadı.

İmparatorluk enkaz altında kaldı sorumlusu padişah kaçtı tek adam rejimi ve saray saltanatı çöktü.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti 29 Ekim 1923’te kuruldu.

23 Nisan 1920’de Mustafa Kemal paşa önderliğinde kurulan tarihimizin onur abidesi Birinci Millet Meclisi’nden 23 Mart 2025’te Ankaralılar CHP lideri Özgür Özel’in önderliğinde Anıtkabir'e yürümek için toplandı.

Yasakçı Osmanlı zihniyeti hortladı.

Saray yönetiminin, “Yasak. Anıtkabir’e yürüyemezsiniz” kararı ile yurttaşların anayasal hakları askıya alınmak istendi.

1920’de kurulan millet meclisinin önünde toplanan on binlerce yurttaşın önüne Utanç Duvarı gibi barikatlar kuruldu.

Özgür Özel haykırdı;

“Bir yanda Gazi Mustafa Kemal’in askerleri, bir yanda cuntanın kurşun askerleri.

Gazi Mustafa Kemal’in emanetine sahip çıkanlar olarak asla ne yılarız ne korkarız ne de Atamızla aramızda barikat kabul ederiz. Yıkar, geçeriz…

Önünüze konulan barikatı da asla ve asla dinlemeden hep beraber sel oluyoruz. Anıtkabir’e akıyoruz.”

Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş ve siyasi cinayetle katledilen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in de olduğu on binlerce yurttaş asırlık çınar CHP’nin lideri Özgür Özel'in önderliğinde harekete geçti.

Anayasal haklarını kullanan on binlerce yurttaş, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları ile akın akın Anıtkabir’e ulaştı.

23 Mart 2025’te Ankara’da işte böyle bir büyük siyasi deprem yaşandı.

Utanç Duvarı yıkıldı.

Tek Adam rejiminin sembolü sarayın yasakçı iradesi çökertildi.

Ata’ya yürüyüş CHP’nin iktidar yürüyüşünün ilk adımı oldu.

Değerli okurlarım,

23 Nisan’da İstanbul’da Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

151 kişi panik nedeniyle yüksekten atlamak suretiyle yaralandı.

Bir musibet bin nasihatten iyidir.

Kanal İstanbul musibetinden söz ediyorum.

Erdoğan'ın rant projesi Kanal İstanbul için Doğa'nın ilk önemli uyarısıdır 23 Nisan İstanbul depremi.

AKP iktidarı döneminde 8 kez imar affı çıkardın Erdoğan.

Kahramanmaraş merkezli depremde 11 ilde 60 bin kişi hayatını kaybetti.

Doğa şakaya gelmez Erdoğan...

Rant projen Kanal İstanbul hayalinden acilen vazgeç Erdoğan.

İstanbul’da yaşayan yurttaşların can ve mal güvenliğini düşün ve inat etme vazgeç Erdoğan…