İstanbul ve Antalya'da flaş atamalar! Yeni başsavcılar belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Organize Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcıvekili Fatih Dönmez, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
3 ADLİYEDE BAŞSAVCI DEĞİŞİKLİĞİ
HSK kararnamesine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fatih Dönmez, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı Harun Bulut getirildi.
İKİ BAŞSAVCI YARGITAY'A ATANDI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun kararnamesinde yer alan isimler şöyle:
▪️Kadir Yılmaz — İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine
▪️Zafer Koç — İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına
▪️Hüseyin Gümüş — Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına,
▪️Bülent Dinçel — Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine
▪️Doç. Dr. Barış Duman — Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına
▪️Erol Çelik — Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcı Vekili, Antalya BAM Cumhuriyet Başsavcılığına,
▪️Fatih Dönmez — İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına,
▪️Harun Bulut — Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına,
▪️İsmet Saçlı — İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı