İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem! Bursa sallandı...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem! Bursa sallandı...

İstanbul'da da hissedilen bir deprem gerçekleşti. Kandilli depremnin 4.0 büyüklüğünde Bursa'da olduğunu açıkladı.

AFAD tarafında açıklanan veriye göre Bursa Gemlik'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9.82 km altında gerçekleşti. Deprem İstanbul ve Yalova'dan da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü. Deprem saat 11.47'de Bursa Gemlik'te olduğu belirtildi. Deprem yerin 5.3 km altında meydana geldi.

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