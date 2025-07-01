İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem! Bursa sallandı...

AFAD tarafında açıklanan veriye göre Bursa Gemlik'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9.82 km altında gerçekleşti. Deprem İstanbul ve Yalova'dan da hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 1, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Gemlik (Bursa)
Tarih:2025-07-01
Saat:11:47:20 TSİ
Enlem:40.48361 N
Boylam:29.22083 E
Derinlik:9.82 km
Detay:https://t.co/mrmToVEIFg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü. Deprem saat 11.47'de Bursa Gemlik'te olduğu belirtildi. Deprem yerin 5.3 km altında meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 1, 2025
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) https://t.co/pDY5bOlYq7
01.07.2025, 11:47:19 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 5.3 km#Kandilli