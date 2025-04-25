İstanbul ve Kütahya'nın ardından... Karadeniz'de korkutan deprem!

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen depremin ardından bu sabah Kütahya'da da deprem meydana gelmişti. Son dakika haberine göre Karadeniz'de bir deprem meydana geldi.
Karadeniz'de saat 10:43'te 14 kilometre derinlikte 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'da yer alan bilgilere göre; depremin Kırkareli'nin Demirköy mevkiine 67 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 25, 2025
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Karadeniz
Tarih:2025-04-25
Saat:10:43:42 TSİ
Enlem:42.56694 N
Boylam:27.94972 E
Derinlik:14.06 km
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