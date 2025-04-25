İstanbul ve Kütahya'nın ardından... Karadeniz'de korkutan deprem!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul ve Kütahya'nın ardından... Karadeniz'de korkutan deprem!

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen depremin ardından bu sabah Kütahya'da da deprem meydana gelmişti. Son dakika haberine göre Karadeniz'de bir deprem meydana geldi. Depremin Karadeniz'de Kırklareli açıklarında 3.6 şiddetinde olduğu bildirildi.

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen depremin ardından bu sabah Kütahya'da da deprem meydana gelmişti. Son dakika haberine göre Karadeniz'de bir deprem meydana geldi.

Karadeniz'de saat 10:43'te 14 kilometre derinlikte 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

r.webpAFAD'da yer alan bilgilere göre; depremin Kırkareli'nin Demirköy mevkiine 67 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.

Son Haberler
Trabzon’da yerel basın Türkiye Kupası finalini manşetlere böyle taşıdı
Trabzon’da yerel basın Türkiye Kupası finalini manşetlere böyle taşıdı
Türk futbolu tepeden tırnağa Saray’dan mı yönetiliyor? Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak iddialar
Türk futbolu tepeden tırnağa Saray’dan mı yönetiliyor? Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak iddialar
Bursa duvarlarına şehrin değerlerini resmettiler!
Bursa duvarlarına şehrin değerlerini resmettiler!
Erdoğan’ın ‘Çılgın Proje'si ders kitabında! CHP’li Mahmut Tanal paylaştı…
Erdoğan’ın ‘Çılgın Proje'si ders kitabında! CHP’li Mahmut Tanal paylaştı…
Sessiz tehdit aileleri zorluyor! İşin uzmanları uyardı
Sessiz tehdit aileleri zorluyor! İşin uzmanları uyardı