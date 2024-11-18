İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mecidiyeköy Vergi Dairesinden İlanen Tebliğ
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİNDEN İLANEN TEBLİĞ
ADI/SOYADI(UNVANI)
VERGİ NO
ADRES
V.DÖNEMİ
V. NEVİ
CEZA NEVİ
V. MİKTARI
C.MİKTARI
MURAT SERDAR
7610750825
FULYA MAH. MEVLÜK PEHLİVAN SK.ŞİŞİK APT 24 A 1 ŞİŞLİ İSTANBUL
201801201812
0001
3080
11.686,94
35.060,82
MURAT SERDAR
7610750825
FULYA MAH. MEVLÜK PEHLİVAN SK.ŞİŞİK APT 24 A 1 ŞİŞLİ İSTANBUL
201807201809
0032
3080
6.004,17
18.012,51
Mecidiyeköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnamelerin, bilinen adreslerinde bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden; 213 Sayılı V.U.K.’un 103-106.maddelerine istinaden vergi dairesince İlan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşince günü ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resimli tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
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