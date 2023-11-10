İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

|Vergi No
|MÜKELELFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana V.K.
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Toplam Borç
|3260213010
|Cengiz Ehliz
|Yaka Mah. Köyceğiz Cad. Kapı No:64 Daire No:1 Tel: Meram Konya
|201201201201
|0015
|2022100666F1L0000007
|2022100614F240000069
|122.494,84
|3260213010
|Cengiz Ehliz
|Yaka Mah. Köyceğiz Cad. Kapı No:64 Daire No:1 Tel: Meram Konya
|201301201301
|0015
|2022100666F1L0000007
|2022100614F240000075
|148.622,27
|3260213010
|Cengiz Ehliz
|Yaka Mah. Köyceğiz Cad. Kapı No:64 Daire No:1 Tel: Meram Konya
|201303201303
|0015
|2022100666F1L0000007
|2022100614F240000056
|11.118,99
|3260213010
|Cengiz Ehliz
|Yaka Mah. Köyceğiz Cad. Kapı No:64 Daire No:1 Tel: Meram Konya
|201201201212
|3074
|2022100666F1L0000007
|2022100614F240000073
|55.000,00
|3260213010
|Cengiz Ehliz
|Yaka Mah. Köyceğiz Cad. Kapı No:64 Daire No:1 Tel: Meram Konya
|201301201312
|3074
|2022100666F1L0000007
|2022100614F240000053
|58.750,00
|3520013976
|Orhan Erel
|Feneryolu Mah. Feneryolu Sk. Kapı No:24/1 Daire No:6 Tel: Kadıköy İST.
|201801201812
|4418
|2019071866F1L0000670
|2019061514F240000303
|14.521,00
|3920468733
|Mehmet Sami Genç
|Barbaros Mah. Bekir Sıtkı Sezgin Sk. H Blok Kapı No:20 H Daire No:33 Tel: Üsküdar İST.
|201401201412
|0010
|2022100366F1L0000004
|2022100314F240000025
|37.925,29
|3920468733
|Mehmet Sami Genç
|Barbaros Mah. Bekir Sıtkı Sezgin Sk. H Blok Kapı No:20 H Daire No:33 Tel: Üsküdar İST.
|201401201412
|0010
|2022100366F1L0000004
|2022100314F240000025
|37.925,29
|3920468733
|Mehmet Sami Genç
|Barbaros Mah. Bekir Sıtkı Sezgin Sk. H Blok Kapı No:20 H Daire No:33 Tel: Üsküdar İST.
|201401201412
|0010
|2022100366F1L0000004
|2022100314F240000025
|16.459,58
|3920468733
|Mehmet Sami Genç
|Barbaros Mah. Bekir Sıtkı Sezgin Sk. H Blok Kapı No:20 H Daire No:33 Tel: Üsküdar İST.
|201401201403
|0033
|2022100366F1L0000004
|2022100314F240000026
|34.091,92
|3920468733
|Mehmet Sami Genç
|Barbaros Mah. Bekir Sıtkı Sezgin Sk. H Blok Kapı No:20 H Daire No:33 Tel: Üsküdar İST.
|201401201412
|3074
|2022100366F1L0000004
|2022100314F240000023
|19.960,68
|4100518320
|Ramazan Göze
|Cevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 Daire No:0 Tel: Bakırköy İST.
|201308201308
|0015
|2023090166F1M0000003
|2023090114F250000017
|108.384,86
|4100518320
|Ramazan Göze
|Cevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 Daire No:0 Tel: Bakırköy İST.
|201612201612
|0015
|2023090166F1M0000003
|2023090114F250000019
|21.447,78
|4100518320
|Ramazan Göze
|Cevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 Daire No:0 Tel: Bakırköy İST.
|201612201612
|0015
|2023090166F1M0000003
|2023090114F250000019
|18.729,76
|4100518320
|Ramazan Göze
|Cevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 Daire No:0 Tel: Bakırköy İST.
|201612201612
|0015
|2023090166F1M0000003
|2023090114F250000019
|14.298,52
|4550343947
|Önder Haliloğlu
|Gençosman Mah. Sefa Sk. Kapı No:16 Daire No:3 Tel: Güngören İST.
|201207201209
|0033
|2020031366F1M0000415
|2020031214F250001233
|66.920,88
|4550343947
|Önder Haliloğlu
|Gençosman Mah. Sefa Sk. Kapı No:16 Daire No:3 Tel: Güngören İST.
|201210201212
|0033
|2020031366F1M0000415
|2020031214F250001232
|22.411,38
|4610067634
|Fatma Dursun
|Murat Reıs Mah. Şehit Nazmi Ermurat Sk. Kapı No:5 Daire No:20 Tel: Üsküdar İST.
|201101201112
|0010
|2022040666F1M0000001
|2022040614F250000001
|38.138,79
|4610067634
|Fatma Dursun
|Murat Reıs Mah. Şehit Nazmi Ermurat Sk. Kapı No:5 Daire No:20 Tel: Üsküdar İST.
|201101201112
|0010
|2022040666F1M0000001
|2022040614F250000001
|38.138,78
|4610067634
|Fatma Dursun
|Murat Reıs Mah. Şehit Nazmi Ermurat Sk. Kapı No:5 Daire No:20 Tel: Üsküdar İST.
|201101201112
|0010
|2022040666F1M0000001
|2022040614F250000001
|36.308,12
|4690423507
|İsmail İbrahimağaoğlu
|Çakmak Mh Bağdat Sk 30 Pf Kapı No:12p Daire No: Tel: Ümraniye İST.
|201510201512
|0003
|2023091866F1M0000002
|2023091814F250000028
|13.103,33
|4690423507
|İsmail İbrahimağaoğlu
|Çakmak Mh Bağdat Sk 30 Pf Kapı No:12p Daire No: Tel: Ümraniye İST.
|201601201603
|0003
|2023091866F1M0000004
|2023091814F250000063
|12.671,57
|4690423507
|İsmail İbrahimağaoğlu
|Çakmak Mh Bağdat Sk 30 Pf Kapı No:12p Daire No: Tel: Ümraniye İST.
|201807201809
|0003
|2023091866F1M0000004
|2023091814F250000072
|12.160,46
|4690423507
|İsmail İbrahimağaoğlu
|Çakmak Mh Bağdat Sk 30 Pf Kapı No:12p Daire No: Tel: Ümraniye İST.
|201701201712
|0010
|2023091866F1M0000004
|2023091814F250000060
|12.755,63
|4690423507
|İsmail İbrahimağaoğlu
|Çakmak Mh Bağdat Sk 30 Pf Kapı No:12p Daire No: Tel: Ümraniye İST.
|201601201612
|4310
|2023091866F1M0000002
|2023091814F250000024
|27.277,67
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201301201312
|0010
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000144
|263.587,46
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201301201312
|0010
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000144
|58.574,99
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201301201312
|0010
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000144
|44.634,14
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201401201412
|0010
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000131
|889.661,70
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201401201412
|0010
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000131
|197.702,60
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201401201412
|0010
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000131
|117.435,34
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201501201512
|0010
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000136
|56.050,11
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201501201512
|0010
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000136
|12.455,58
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201309201309
|0015
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000153
|32.798,61
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201309201309
|0015
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000153
|10.932,87
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201310201310
|0015
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000155
|65.230,17
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201310201310
|0015
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000155
|21.743,39
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201310201310
|0015
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000155
|18.090,50
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201311201311
|0015
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000160
|32.963,79
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201311201311
|0015
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000160
|10.987,93
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201312201312
|0015
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000162
|27.159,93
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201401201401
|0015
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000156
|63.260,28
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201401201401
|0015
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000156
|21.086,76
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201401201401
|0015
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000156
|16.658,54
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201402201402
|0015
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000133
|103.145,27
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201402201402
|0015
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000133
|22.921,17
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201402201402
|0015
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000133
|17.786,83
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201403201403
|0015
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000129
|118.371,60
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201403201403
|0015
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000129
|26.304,80
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201403201403
|0015
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000129
|20.044,26
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201404201404
|0015
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000135
|139.286,61
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201404201404
|0015
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000135
|30.952,58
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201404201404
|0015
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000135
|23.152,53
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201406201406
|0015
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000147
|15.801,71
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201407201407
|0015
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000148
|17.680,73
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201408201408
|0015
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000152
|44.817,80
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201409201409
|0015
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000159
|25.946,91
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201410201410
|0015
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000161
|15.124,22
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201411201411
|0015
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000126
|76.718,88
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201411201411
|0015
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000126
|17.048,64
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201411201411
|0015
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000126
|11.081,62
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201412201412
|0015
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000123
|109.199,66
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201412201412
|0015
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000123
|24.266,59
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201412201412
|0015
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000123
|15.433,55
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201501201501
|0015
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000130
|23.333,94
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201502201502
|0015
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000139
|24.710,31
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201307201309
|0033
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000142
|36.442,89
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201310201312
|0033
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000143
|139.282,11
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201401201403
|0033
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000122
|351.563,63
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201401201403
|0033
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000122
|10.937,54
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201404201406
|0033
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000120
|182.835,18
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201407201409
|0033
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000119
|98.272,71
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201410201412
|0033
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000125
|256.990,23
|5110260781
|Salih Karagülle
|Esentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.
|201501201503
|0033
|2023091966F1N0000010
|2023091914F260000138
|53.382,51
|5670538115
|Eray Koç
|Çavuş Mah. Türkmen Sk. Kapı No:6 Daire No: Tel: Şile İST.
|201701201712
|0010
|2023020866F1N0000005
|2023020814F260000107
|36.174,41
|5670538115
|Eray Koç
|Çavuş Mah. Türkmen Sk. Kapı No:6 Daire No: Tel: Şile İST.
|201712201712
|0015
|2023020866F1N0000005
|2023020814F260000129
|24.695,74
|5670538115
|Eray Koç
|Çavuş Mah. Türkmen Sk. Kapı No:6 Daire No: Tel: Şile İST.
|201712201712
|0015
|2023020866F1N0000005
|2023020814F260000130
|13.318,17
|5670538115
|Eray Koç
|Çavuş Mah. Türkmen Sk. Kapı No:6 Daire No: Tel: Şile İST.
|201808201808
|0015
|2023020866F1N0000005
|2023020814F260000113
|14.755,66
|5670538115
|Eray Koç
|Çavuş Mah. Türkmen Sk. Kapı No:6 Daire No: Tel: Şile İST.
|201808201808
|0015
|2023020866F1N0000005
|2023020814F260000115
|12.754,98
|5670538115
|Eray Koç
|Çavuş Mah. Türkmen Sk. Kapı No:6 Daire No: Tel: Şile İST.
|201809201809
|0015
|2023020866F1N0000005
|2023020814F260000106
|22.197,16
|5670538115
|Eray Koç
|Çavuş Mah. Türkmen Sk. Kapı No:6 Daire No: Tel: Şile İST.
|201810201810
|0015
|2023020866F1N0000005
|2023020814F260000102
|19.044,45
|5670538115
|Eray Koç
|Çavuş Mah. Türkmen Sk. Kapı No:6 Daire No: Tel: Şile İST.
|201801201812
|4424
|2023020866F1N0000005
|2023020814F260000110
|25.837,92
|5690223156
|Oray Koç
|Kordonboyu Mah. Hükümet Cad. Sine Kerim Apt Kapı No:25 Daire No:2 Tel: Kartal İST.
|201701201712
|0010
|2023020866F1N0000012
|2023020814F260000264
|18.087,21
|5690223156
|Oray Koç
|Kordonboyu Mah. Hükümet Cad. Sine Kerim Apt Kapı No:25 Daire No:2 Tel: Kartal İST.
|201712201712
|0015
|2023020866F1N0000012
|2023020814F260000286
|12.347,87
|5690223156
|Oray Koç
|Kordonboyu Mah. Hükümet Cad. Sine Kerim Apt Kapı No:25 Daire No:2 Tel: Kartal İST.
|201809201809
|0015
|2023020866F1N0000012
|2023020814F260000263
|11.098,58
|5690223156
|Oray Koç
|Kordonboyu Mah. Hükümet Cad. Sine Kerim Apt Kapı No:25 Daire No:2 Tel: Kartal İST.
|201801201812
|4424
|2023020866F1N0000012
|2023020814F260000267
|12.918,96
|6190202407
|Volkan Mete
|Orhantepe Mah. Aktaş Sk. Kapı No:2 Daire No:1 Tel: Kartal İST.
|201301201312
|0010
|2020021466F1O0000008
|2020021414F270001534
|57.263,64
|6190202407
|Volkan Mete
|Orhantepe Mah. Aktaş Sk. Kapı No:2 Daire No:1 Tel: Kartal İST.
|201301201312
|0010
|2020021466F1O0000008
|2020021414F270001534
|19.087,88
|6190202407
|Volkan Mete
|Orhantepe Mah. Aktaş Sk. Kapı No:2 Daire No:1 Tel: Kartal İST.
|201301201312
|0010
|2020021466F1O0000008
|2020021414F270001534
|13.361,52
|6290019263
|Ekrem Narçin
|Zafer Mah. Atatürk Cad. Kapı No:30 Daire No:12 Tel: Bahçelievler İST.
|201701201712
|0010
|2023080166F1O0000002
|2023080114F270000033
|22.101,52
|7000140629
|Esra Jansky
|İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst.
|201104201106
|0003
|2023081666F1P0000003
|2023081614F280000045
|35.448,61
|7000140629
|Esra Jansky
|İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst.
|201104201106
|0003
|2023081666F1P0000003
|2023081614F280000045
|33.760,58
|7000140629
|Esra Jansky
|İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst.
|201001201012
|0010
|2023081666F1P0000003
|2023081614F280000046
|62.012,62
|7000140629
|Esra Jansky
|İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst.
|201001201012
|0010
|2023081666F1P0000003
|2023081614F280000046
|56.069,27
|7000140629
|Esra Jansky
|İçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst.
|201206201206
|0015
|2023081666F1P0000003
|2023081614F280000073
|11.965,06
|Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.