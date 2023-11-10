İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Yayın Tarihi:
Vergi NoMÜKELELFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANIAdresVergi DönemiAna V.K.Ana Takip Dosya NoTakip Dosya NoToplam Borç
3260213010Cengiz EhlizYaka Mah. Köyceğiz Cad. Kapı No:64 Daire No:1 Tel: Meram Konya20120120120100152022100666F1L00000072022100614F240000069122.494,84
3260213010Cengiz EhlizYaka Mah. Köyceğiz Cad. Kapı No:64 Daire No:1 Tel: Meram Konya20130120130100152022100666F1L00000072022100614F240000075148.622,27
3260213010Cengiz EhlizYaka Mah. Köyceğiz Cad. Kapı No:64 Daire No:1 Tel: Meram Konya20130320130300152022100666F1L00000072022100614F24000005611.118,99
3260213010Cengiz EhlizYaka Mah. Köyceğiz Cad. Kapı No:64 Daire No:1 Tel: Meram Konya20120120121230742022100666F1L00000072022100614F24000007355.000,00
3260213010Cengiz EhlizYaka Mah. Köyceğiz Cad. Kapı No:64 Daire No:1 Tel: Meram Konya20130120131230742022100666F1L00000072022100614F24000005358.750,00
3520013976Orhan ErelFeneryolu Mah. Feneryolu Sk. Kapı No:24/1 Daire No:6 Tel: Kadıköy İST.20180120181244182019071866F1L00006702019061514F24000030314.521,00
3920468733Mehmet Sami GençBarbaros Mah. Bekir Sıtkı Sezgin Sk. H Blok Kapı No:20 H Daire No:33 Tel: Üsküdar İST.20140120141200102022100366F1L00000042022100314F24000002537.925,29
3920468733Mehmet Sami GençBarbaros Mah. Bekir Sıtkı Sezgin Sk. H Blok Kapı No:20 H Daire No:33 Tel: Üsküdar İST.20140120141200102022100366F1L00000042022100314F24000002537.925,29
3920468733Mehmet Sami GençBarbaros Mah. Bekir Sıtkı Sezgin Sk. H Blok Kapı No:20 H Daire No:33 Tel: Üsküdar İST.20140120141200102022100366F1L00000042022100314F24000002516.459,58
3920468733Mehmet Sami GençBarbaros Mah. Bekir Sıtkı Sezgin Sk. H Blok Kapı No:20 H Daire No:33 Tel: Üsküdar İST.20140120140300332022100366F1L00000042022100314F24000002634.091,92
3920468733Mehmet Sami GençBarbaros Mah. Bekir Sıtkı Sezgin Sk. H Blok Kapı No:20 H Daire No:33 Tel: Üsküdar İST.20140120141230742022100366F1L00000042022100314F24000002319.960,68
4100518320Ramazan GözeCevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 Daire No:0 Tel: Bakırköy İST.20130820130800152023090166F1M00000032023090114F250000017108.384,86
4100518320Ramazan GözeCevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 Daire No:0 Tel: Bakırköy İST.20161220161200152023090166F1M00000032023090114F25000001921.447,78
4100518320Ramazan GözeCevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 Daire No:0 Tel: Bakırköy İST.20161220161200152023090166F1M00000032023090114F25000001918.729,76
4100518320Ramazan GözeCevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 Daire No:0 Tel: Bakırköy İST.20161220161200152023090166F1M00000032023090114F25000001914.298,52
4550343947Önder HaliloğluGençosman Mah. Sefa Sk. Kapı No:16 Daire No:3 Tel: Güngören İST.20120720120900332020031366F1M00004152020031214F25000123366.920,88
4550343947Önder HaliloğluGençosman Mah. Sefa Sk. Kapı No:16 Daire No:3 Tel: Güngören İST.20121020121200332020031366F1M00004152020031214F25000123222.411,38
4610067634Fatma DursunMurat Reıs Mah. Şehit Nazmi Ermurat Sk. Kapı No:5 Daire No:20 Tel: Üsküdar İST.20110120111200102022040666F1M00000012022040614F25000000138.138,79
4610067634Fatma DursunMurat Reıs Mah. Şehit Nazmi Ermurat Sk. Kapı No:5 Daire No:20 Tel: Üsküdar İST.20110120111200102022040666F1M00000012022040614F25000000138.138,78
4610067634Fatma DursunMurat Reıs Mah. Şehit Nazmi Ermurat Sk. Kapı No:5 Daire No:20 Tel: Üsküdar İST.20110120111200102022040666F1M00000012022040614F25000000136.308,12
4690423507İsmail İbrahimağaoğluÇakmak Mh Bağdat Sk 30 Pf Kapı No:12p Daire No: Tel: Ümraniye İST.20151020151200032023091866F1M00000022023091814F25000002813.103,33
4690423507İsmail İbrahimağaoğluÇakmak Mh Bağdat Sk 30 Pf Kapı No:12p Daire No: Tel: Ümraniye İST.20160120160300032023091866F1M00000042023091814F25000006312.671,57
4690423507İsmail İbrahimağaoğluÇakmak Mh Bağdat Sk 30 Pf Kapı No:12p Daire No: Tel: Ümraniye İST.20180720180900032023091866F1M00000042023091814F25000007212.160,46
4690423507İsmail İbrahimağaoğluÇakmak Mh Bağdat Sk 30 Pf Kapı No:12p Daire No: Tel: Ümraniye İST.20170120171200102023091866F1M00000042023091814F25000006012.755,63
4690423507İsmail İbrahimağaoğluÇakmak Mh Bağdat Sk 30 Pf Kapı No:12p Daire No: Tel: Ümraniye İST.20160120161243102023091866F1M00000022023091814F25000002427.277,67
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20130120131200102023091966F1N00000102023091914F260000144263.587,46
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20130120131200102023091966F1N00000102023091914F26000014458.574,99
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20130120131200102023091966F1N00000102023091914F26000014444.634,14
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20140120141200102023091966F1N00000102023091914F260000131889.661,70
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20140120141200102023091966F1N00000102023091914F260000131197.702,60
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20140120141200102023091966F1N00000102023091914F260000131117.435,34
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20150120151200102023091966F1N00000102023091914F26000013656.050,11
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20150120151200102023091966F1N00000102023091914F26000013612.455,58
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20130920130900152023091966F1N00000102023091914F26000015332.798,61
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20130920130900152023091966F1N00000102023091914F26000015310.932,87
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20131020131000152023091966F1N00000102023091914F26000015565.230,17
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20131020131000152023091966F1N00000102023091914F26000015521.743,39
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20131020131000152023091966F1N00000102023091914F26000015518.090,50
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20131120131100152023091966F1N00000102023091914F26000016032.963,79
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20131120131100152023091966F1N00000102023091914F26000016010.987,93
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20131220131200152023091966F1N00000102023091914F26000016227.159,93
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20140120140100152023091966F1N00000102023091914F26000015663.260,28
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20140120140100152023091966F1N00000102023091914F26000015621.086,76
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20140120140100152023091966F1N00000102023091914F26000015616.658,54
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20140220140200152023091966F1N00000102023091914F260000133103.145,27
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20140220140200152023091966F1N00000102023091914F26000013322.921,17
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20140220140200152023091966F1N00000102023091914F26000013317.786,83
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20140320140300152023091966F1N00000102023091914F260000129118.371,60
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20140320140300152023091966F1N00000102023091914F26000012926.304,80
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20140320140300152023091966F1N00000102023091914F26000012920.044,26
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20140420140400152023091966F1N00000102023091914F260000135139.286,61
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20140420140400152023091966F1N00000102023091914F26000013530.952,58
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20140420140400152023091966F1N00000102023091914F26000013523.152,53
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20140620140600152023091966F1N00000102023091914F26000014715.801,71
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20140720140700152023091966F1N00000102023091914F26000014817.680,73
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20140820140800152023091966F1N00000102023091914F26000015244.817,80
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20140920140900152023091966F1N00000102023091914F26000015925.946,91
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20141020141000152023091966F1N00000102023091914F26000016115.124,22
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20141120141100152023091966F1N00000102023091914F26000012676.718,88
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20141120141100152023091966F1N00000102023091914F26000012617.048,64
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20141120141100152023091966F1N00000102023091914F26000012611.081,62
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20141220141200152023091966F1N00000102023091914F260000123109.199,66
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20141220141200152023091966F1N00000102023091914F26000012324.266,59
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20141220141200152023091966F1N00000102023091914F26000012315.433,55
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20150120150100152023091966F1N00000102023091914F26000013023.333,94
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20150220150200152023091966F1N00000102023091914F26000013924.710,31
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20130720130900332023091966F1N00000102023091914F26000014236.442,89
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20131020131200332023091966F1N00000102023091914F260000143139.282,11
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20140120140300332023091966F1N00000102023091914F260000122351.563,63
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20140120140300332023091966F1N00000102023091914F26000012210.937,54
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20140420140600332023091966F1N00000102023091914F260000120182.835,18
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20140720140900332023091966F1N00000102023091914F26000011998.272,71
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20141020141200332023091966F1N00000102023091914F260000125256.990,23
5110260781Salih KaragülleEsentepe Mah. Menekşe Sk. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: Eyüpsultan İST.20150120150300332023091966F1N00000102023091914F26000013853.382,51
5670538115Eray KoçÇavuş Mah. Türkmen Sk. Kapı No:6 Daire No: Tel: Şile İST.20170120171200102023020866F1N00000052023020814F26000010736.174,41
5670538115Eray KoçÇavuş Mah. Türkmen Sk. Kapı No:6 Daire No: Tel: Şile İST.20171220171200152023020866F1N00000052023020814F26000012924.695,74
5670538115Eray KoçÇavuş Mah. Türkmen Sk. Kapı No:6 Daire No: Tel: Şile İST.20171220171200152023020866F1N00000052023020814F26000013013.318,17
5670538115Eray KoçÇavuş Mah. Türkmen Sk. Kapı No:6 Daire No: Tel: Şile İST.20180820180800152023020866F1N00000052023020814F26000011314.755,66
5670538115Eray KoçÇavuş Mah. Türkmen Sk. Kapı No:6 Daire No: Tel: Şile İST.20180820180800152023020866F1N00000052023020814F26000011512.754,98
5670538115Eray KoçÇavuş Mah. Türkmen Sk. Kapı No:6 Daire No: Tel: Şile İST.20180920180900152023020866F1N00000052023020814F26000010622.197,16
5670538115Eray KoçÇavuş Mah. Türkmen Sk. Kapı No:6 Daire No: Tel: Şile İST.20181020181000152023020866F1N00000052023020814F26000010219.044,45
5670538115Eray KoçÇavuş Mah. Türkmen Sk. Kapı No:6 Daire No: Tel: Şile İST.20180120181244242023020866F1N00000052023020814F26000011025.837,92
5690223156Oray KoçKordonboyu Mah. Hükümet Cad. Sine Kerim Apt Kapı No:25 Daire No:2 Tel: Kartal İST.20170120171200102023020866F1N00000122023020814F26000026418.087,21
5690223156Oray KoçKordonboyu Mah. Hükümet Cad. Sine Kerim Apt Kapı No:25 Daire No:2 Tel: Kartal İST.20171220171200152023020866F1N00000122023020814F26000028612.347,87
5690223156Oray KoçKordonboyu Mah. Hükümet Cad. Sine Kerim Apt Kapı No:25 Daire No:2 Tel: Kartal İST.20180920180900152023020866F1N00000122023020814F26000026311.098,58
5690223156Oray KoçKordonboyu Mah. Hükümet Cad. Sine Kerim Apt Kapı No:25 Daire No:2 Tel: Kartal İST.20180120181244242023020866F1N00000122023020814F26000026712.918,96
6190202407Volkan MeteOrhantepe Mah. Aktaş Sk. Kapı No:2 Daire No:1 Tel: Kartal İST.20130120131200102020021466F1O00000082020021414F27000153457.263,64
6190202407Volkan MeteOrhantepe Mah. Aktaş Sk. Kapı No:2 Daire No:1 Tel: Kartal İST.20130120131200102020021466F1O00000082020021414F27000153419.087,88
6190202407Volkan MeteOrhantepe Mah. Aktaş Sk. Kapı No:2 Daire No:1 Tel: Kartal İST.20130120131200102020021466F1O00000082020021414F27000153413.361,52
6290019263Ekrem NarçinZafer Mah. Atatürk Cad. Kapı No:30 Daire No:12 Tel: Bahçelievler İST.20170120171200102023080166F1O00000022023080114F27000003322.101,52
7000140629Esra Janskyİçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst.20110420110600032023081666F1P00000032023081614F28000004535.448,61
7000140629Esra Janskyİçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst.20110420110600032023081666F1P00000032023081614F28000004533.760,58
7000140629Esra Janskyİçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst.20100120101200102023081666F1P00000032023081614F28000004662.012,62
7000140629Esra Janskyİçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst.20100120101200102023081666F1P00000032023081614F28000004656.069,27
7000140629Esra Janskyİçerenköy Mah. İspirliCanip Sk. NO: 21 İÇ KAPI NO: 8 Ataşehir / İst.20120620120600152023081666F1P00000032023081614F28000007311.965,06
Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN01927617