İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

|Satır Numarası
|Ad-Soyad/Unvan
|Vergi Kimlik No
|T.C.Kimlik No
|Plaka No
|Adres
|NVI Adres Kodu
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu
|Kesinleşen Gecikme Zammı
|Ceza Tutarı
|Toplam Borç
|4614
|AHMET GÖKHAN ÖZBEK
|667-000-2124
|28462182294
|-----
|GÖZTEPE MAH. ÇAMLI CAD. Kapı No:2 Daire No:17 Tel: BEYKOZ İSTANBUL
|1259547709
|11/2018-11/2018
|3
|3
|20201203/66-Aym/0000005
|20201203/14-Az9/0000041
|20.822,40
|0
|0
|20.822,40
|2588
|DİYAR GLOBAL LOJİSTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|301-054-5800
|-----
|-----
|TAHTAKALE MAH. KAR ÇİÇEĞİ SK. OLİMPOS SİTESİ B1 BLOK Kapı No:1/9 Daire No:46 Tel: AVCILAR İSTANBUL
|-----
|01/2014-12/2014
|10
|10
|20181214/66-Ayg/0001147
|20181212/14-Az3/0001370
|20.869,90
|0
|0
|20.869,90
|835
|CEMAL ARSLAN
|081-041-6666
|26234621040
|-----
|AKSARAY MAH. YENİKAPI KUMSALI SK. Kapı No:22 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL
|2568705137
|07/2013-07/2013
|15
|1084
|20220924/66-Aya/0000011
|20220924/14-Ayx/0000124
|20.932,16
|0
|0
|20.932,16
|2262
|DURSUN ÇITIR
|252-055-1920
|33631527066
|-----
|KOCASİNAN MERKEZ MAH. GÜLTEPE SK. Kapı No:7 A Daire No:0 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|1822628127
|06/2016-06/2016
|15
|1084
|20220914/66-Aye/0000007
|20220914/14-Az1/0003332
|20.971,17
|0
|0
|20.971,17
|1272
|ABDURRAHMAN BAYIRLI
|153-072-8176
|38071917804
|-----
|AKÇABURGAZ MAH. 3008. SK. Kapı No:66 Daire No:10 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|1486086919
|01/2016-12/2016
|4316
|4316
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|21.438,00
|0
|0
|21.438,00
|1331
|ABDURRAHMAN BAYIRLI
|153-072-8176
|38071917804
|-----
|AKÇABURGAZ MAH. 3008. SK. Kapı No:66 Daire No:10 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|1486086919
|01/2016-12/2016
|4316
|4316
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|20220512/14-Ayz/0000170
|21.438,00
|0
|0
|21.438,00
|1352
|ABDURRAHMAN BAYIRLI
|153-072-8176
|38071917804
|-----
|AKÇABURGAZ MAH. 3008. SK. Kapı No:66 Daire No:10 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|1486086919
|01/2016-12/2016
|4316
|4316
|20220512/66-Ayc/0000011
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|0
|0
|21.438,00
|2964
|SELİM ERÇETİN
|342-001-9016
|28060377924
|-----
|KARAMAZAK MAH. 4.OKUL SK. Kapı No:38 Daire No:3 Tel: YILDIRIM BURSA
|2341943138
|01/2012-12/2012
|10
|10
|20220915/66-Ayg/0000004
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|22.299,46
|0
|0
|22.299,46
|593
|ECE AKIN
|026-050-6388
|57796461522
|-----
|HASTANE MAH. AZİM SK. Kapı No:27 Daire No:1 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL
|2238447789
|05/2018-05/2018
|15
|15
|20231005/66-Aya/0000015
|20231005/14-Ayx/0000375
|22.675,20
|0
|0
|22.675,20
|1298
|ABDURRAHMAN BAYIRLI
|153-072-8176
|38071917804
|-----
|AKÇABURGAZ MAH. 3008. SK. Kapı No:66 Daire No:10 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|1486086919
|01/2017-12/2017
|10
|10
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|22.815,79
|0
|0
|22.815,79
|5526
|İRA TİMEO
|844-034-5616
|12713437288
|-----
|PİRİ REİS MAH. 1993. SK. EMKA SITESI Kapı No:8E Daire No:9 Tel: ESENYURT İSTANBUL
|3233815129
|01/2017-12/2017
|10
|10
|20201129/66-Ayq/0000003
|20201129/14-AzD/0000017
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|0
|0
|22.934,85
|1569
|FATİH BÖREKCİ
|187-049-1876
|10177271578
|-----
|TEVFİK İLERİ MAH. ŞEKERKADIN CAD. D BLOK Kapı No:30 Daire No:13 Tel: PURSAKLAR ANKARA
|2761930995
|01/2016-12/2016
|10
|1084
|20220929/66-Ayc/0000005
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|23.593,86
|0
|0
|23.593,86
|497
|SABRİYE AKIN
|026-004-6372
|57820460798
|-----
|ALKENT 2000 MAH. DR. HASAN AKGÜN CAD. TULİPA VİLLALARI 40.VİLLA Kapı No:3 CZ Daire No: Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|1838865416
|01/2018-01/2018
|15
|15
|20231005/66-Aya/0000003
|20231005/14-Ayx/0000067
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|0
|0
|23.651,24
|828
|CEMAL ARSLAN
|081-041-6666
|26234621040
|-----
|AKSARAY MAH. YENİKAPI KUMSALI SK. Kapı No:22 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL
|2568705137
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|15
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|0
|0
|23.949,84
|2268
|DURSUN ÇITIR
|252-055-1920
|33631527066
|-----
|KOCASİNAN MERKEZ MAH. GÜLTEPE SK. Kapı No:7 A Daire No:0 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
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|10/2016-10/2016
|15
|1084
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|0
|0
|24.147,00
|2255
|DURSUN ÇITIR
|252-055-1920
|33631527066
|-----
|KOCASİNAN MERKEZ MAH. GÜLTEPE SK. Kapı No:7 A Daire No:0 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|1822628127
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|15
|15
|20220914/66-Aye/0000007
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|24.177,70
|0
|0
|24.177,70
|711
|TEKİN ALTUN
|067-048-1171
|50617641516
|-----
|OLUKALAN MEVKİİ BÖLÜK BAŞI SK. Kapı No:5 1 Daire No:1 Tel: NİKSAR TOKAT
|3246404028
|05/2012-05/2012
|15
|1084
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|20201119/14-Ayx/0000159
|24.178,77
|0
|0
|24.178,77
|2111
|SERDAR ÇARBOĞA
|230-032-4982
|37270290718
|-----
|GÜRPINAR MAH. ÜNLÜ SK. Kapı No:14 Daire No:2 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|3985910417
|01/2018-12/2018
|9109
|9109
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|0
|0
|25.000,00
|2116
|SERDAR ÇARBOĞA
|230-032-4982
|37270290718
|-----
|GÜRPINAR MAH. ÜNLÜ SK. Kapı No:14 Daire No:2 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|3985910417
|01/2018-12/2018
|9109
|9109
|20220906/66-Aye/0000005
|20220906/14-Az1/0000135
|25.000,00
|0
|0
|25.000,00
|738
|VARANS İNŞAAT TEKSTİL GIDA VE TURİZM SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.
|069-002-8239
|-----
|-----
|TEPECİK ULUS M. İSMETPAŞA C Kapı No:28 Daire No: Tel:5322254668 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|-----
|01/2012-12/2012
|10
|1084
|20180713/66-Aya/0001855
|20180709/14-Ayx/0000629
|26.140,90
|0
|0
|26.140,90
|710
|TEKİN ALTUN
|067-048-1171
|50617641516
|-----
|OLUKALAN MEVKİİ BÖLÜK BAŞI SK. Kapı No:5 1 Daire No:1 Tel: NİKSAR TOKAT
|3246404028
|05/2012-05/2012
|15
|15
|20201119/66-Aya/0000935
|20201119/14-Ayx/0000159
|26.167,50
|0
|0
|26.167,50
|4678
|MURAT ÖZTÜRK
|713-014-8831
|18499034536
|-----
|TALATPAŞA MAH. KİRAZLIYURT SK. B BLOK Kapı No:33 Daire No:37 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL
|1742278516
|08/2014-08/2014
|15
|1084
|20231005/66-Ayo/0000005
|20231005/14-AzB/0000018
|26.220,30
|0
|0
|26.220,30
|2825
|EDEL İNŞAAT NAKLİYEPAZARLAMA VE TEMZ SAN TİC LTD ŞTİ
|324-042-0270
|-----
|-----
|19 MAYIS M.1.BAHÇE SOKAK SİNANGİL APT. Kapı No:6 Daire No: Tel:5334902470 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|-----
|01/2012-12/2012
|10
|10
|20180709/66-Ayg/0001391
|20180709/14-Az3/0005592
|26.323,11
|0
|0
|26.323,11
|721
|ALTUN TÜTÜN MAMÜLLERİ GIDA PAZARLAMA TİCLTD.ŞTİ.
|067-114-3792
|-----
|-----
|ORUÇREİS MAH/SEMT GİYİMKENT 18. SK. Kapı No:105 A Daire No: Tel: ESENLER İSTANBUL
|2217716568
|07/2018-07/2018
|15
|15
|20231102/66-Aya/0001264
|20231011/14-Ayx/0002826
|26.708,16
|0
|0
|26.708,16
|4689
|MURAT ÖZTÜRK
|713-014-8831
|18499034536
|-----
|TALATPAŞA MAH. KİRAZLIYURT SK. B BLOK Kapı No:33 Daire No:37 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL
|1742278516
|09/2014-09/2014
|15
|1084
|20231005/66-Ayo/0000005
|20231005/14-AzB/0000022
|26.777,90
|0
|0
|26.777,90
|6379
|VEDAT YILMAZ
|977-002-7758
|62872018644
|-----
|MURAT ÇESME MAH. ARPACI CAD. Kapı No:41 Daire No:B Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|-----
|01/2017-12/2017
|10
|10
|20201125/66-Ays/0000027
|20201125/14-AzF/0000164
|26.867,82
|0
|0
|26.867,82
|2404
|ALİ DEMİR
|274-025-0765
|28660389440
|-----
|ÇINARLI MAH. KARTOPU SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: DERİNCE KOCAELİ
|1444054843
|09/2018-09/2018
|15
|15
|20201130/66-Aye/0000014
|20201130/14-Az1/0000231
|27.044,19
|0
|0
|27.044,19
|211
|ADNAN AKAT
|013-009-7529
|33580779530
|-----
|ULUS MAH. ÖZTOPUZ CAD. Kapı No:23A Daire No:8 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|3167813280
|12/2015-12/2015
|3
|3
|20220914/66-Aya/0000010
|20220914/14-Ayx/0004012
|27.133,49
|0
|0
|27.133,49
|3275
|MEHMET CEMAL GÖKHAN
|403-003-0934
|17680890098
|-----
|BAĞCILAR MAH. 1209. SK. FEMA YAPI NEFEL PARK FEMA YAPI NEFEL PARK SİTESİ C-BLOK Kapı No:3C Daire No:8 Tel: BAĞLAR DİYARBAKIR
|5101138401
|09/2016-09/2016
|15
|15
|20220924/66-Ayi/0000003
|20220924/14-Az5/0000041
|27.282,15
|0
|0
|27.282,15
|4690
|MURAT ÖZTÜRK
|713-014-8831
|18499034536
|-----
|TALATPAŞA MAH. KİRAZLIYURT SK. B BLOK Kapı No:33 Daire No:37 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL
|1742278516
|08/2014-08/2014
|15
|15
|20231005/66-Ayo/0000005
|20231005/14-AzB/0000018
|27.687,75
|0
|0
|27.687,75
|952
|CEMAL ARSLAN
|081-041-6666
|26234621040
|-----
|AKSARAY MAH. YENİKAPI KUMSALI SK. Kapı No:22 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL
|2568705137
|01/2013-03/2013
|3
|1084
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|0
|0
|28.150,46
|82
|DELİBALTANİHAT
|-----
|-----
|-----
|ÖRNEK MAH KUZUYOLU S ERZURUM KONGRE CD KNO:1 DNO: ESENYURT İSTANBUL
|-----
|01/2018-12/2018
|9166
|9166
|20191011/66-Aya/0000382
|20191009/14-Ayx/0002519
|28.411,17
|0
|0
|28.411,17
|1178
|ABDULLAH AYAR
|107-018-9168
|51880663816
|-----
|GÜNDOĞAN MAH. GÜNDOĞAN 3 KÜME EVLER Kapı No:78 A Daire No: Tel: KÖPRÜBAŞI TRABZON
|2026646154
|01/2017-12/2017
|9066
|9066
|20180219/66-Ayc/0000073
|20180216/14-Ayz/0000337
|28.525,00
|0
|0
|28.525,00
|4676
|MURAT ÖZTÜRK
|713-014-8831
|18499034536
|-----
|TALATPAŞA MAH. KİRAZLIYURT SK. B BLOK Kapı No:33 Daire No:37 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL
|1742278516
|09/2014-09/2014
|15
|15
|20231005/66-Ayo/0000005
|20231005/14-AzB/0000022
|28.700,86
|0
|0
|28.700,86
|2107
|SERDAR ÇARBOĞA
|230-032-4982
|37270290718
|-----
|GÜRPINAR MAH. ÜNLÜ SK. Kapı No:14 Daire No:2 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|3985910417
|01/2016-12/2016
|10
|10
|20220906/66-Aye/0000005
|20220906/14-Az1/0000144
|29.418,52
|0
|0
|29.418,52
|2256
|DURSUN ÇITIR
|252-055-1920
|33631527066
|-----
|KOCASİNAN MERKEZ MAH. GÜLTEPE SK. Kapı No:7 A Daire No:0 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|1822628127
|06/2016-06/2016
|15
|15
|20220914/66-Aye/0000007
|20220914/14-Az1/0003332
|30.001,67
|0
|0
|30.001,67
|728
|VARANS İNŞAAT TEKSTİL GIDA VE TURİZM SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.
|069-002-8239
|-----
|-----
|TEPECİK ULUS M. İSMETPAŞA C Kapı No:28 Daire No: Tel:5322254668 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|-----
|04/2012-04/2012
|15
|1084
|20180713/66-Aya/0001732
|20180709/14-Ayx/0000582
|30.230,49
|0
|0
|30.230,49
|883
|CEMAL ARSLAN
|081-041-6666
|26234621040
|-----
|AKSARAY MAH. YENİKAPI KUMSALI SK. Kapı No:22 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL
|2568705137
|01/2013-03/2013
|3
|3
|20220924/66-Aya/0000011
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|0
|30.269,31
|5540
|İRA TİMEO
|844-034-5616
|12713437288
|-----
|PİRİ REİS MAH. 1993. SK. EMKA SITESI Kapı No:8E Daire No:9 Tel: ESENYURT İSTANBUL
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|15
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|0
|30.500,54
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|-----
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|15
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|31.500,00
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|31.627,75
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|-----
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|32.080,14
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|069-002-8239
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|32.228,67
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|-----
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|32.785,90
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|074-049-3302
|-----
|-----
|ÖMERLİ MAH. MISIR SOKAK Kapı No:7 Daire No: Tel:5321596175 ARNAVUTKÖY İSTANBUL
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|-----
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|DURSUN ÇITIR
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|0
|33.972,09
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|SERDAR ÇARBOĞA
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|-----
|GÜRPINAR MAH. ÜNLÜ SK. Kapı No:14 Daire No:2 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
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|4310
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|34.414,29
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|0
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|15
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|0
|35.833,50
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|-----
|BAĞCILAR MAH. 1209. SK. FEMA YAPI NEFEL PARK FEMA YAPI NEFEL PARK SİTESİ C-BLOK Kapı No:3C Daire No:8 Tel: BAĞLAR DİYARBAKIR
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|0
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|-----
|TEVFİK İLERİ MAH. ŞEKERKADIN CAD. D BLOK Kapı No:30 Daire No:13 Tel: PURSAKLAR ANKARA
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|0
|36.319,71
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|36.574,64
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|15215023706
|-----
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|-----
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|9166
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|0
|36.814,91
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|EMİN PALALI
|720-027-1006
|32624331116
|-----
|BİTEZ MAH. 2139 SK. A Kapı No:9 A Daire No: Tel: BODRUM MUĞLA
|-----
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|15
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|0
|37.011,42
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|ADNAN AKAT
|013-009-7529
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|ULUS MAH. ÖZTOPUZ CAD. Kapı No:23A Daire No:8 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL
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|4310
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|37.481,49
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|MEHMET CEMAL GÖKHAN
|403-003-0934
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|-----
|BAĞCILAR MAH. 1209. SK. FEMA YAPI NEFEL PARK FEMA YAPI NEFEL PARK SİTESİ C-BLOK Kapı No:3C Daire No:8 Tel: BAĞLAR DİYARBAKIR
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|4310
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|0
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|069-002-8239
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|-----
|TEPECİK ULUS M. İSMETPAŞA C Kapı No:28 Daire No: Tel:5322254668 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
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|37.506,53
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|EMİN PALALI
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|37.519,73
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|-----
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|0
|37.553,66
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|DURSUN ÇITIR
|252-055-1920
|33631527066
|-----
|KOCASİNAN MERKEZ MAH. GÜLTEPE SK. Kapı No:7 A Daire No:0 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
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|0
|37.923,60
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|CEMAL ARSLAN
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|-----
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|0
|38.442,03
|3207
|MEHMET CEMAL GÖKHAN
|403-003-0934
|17680890098
|-----
|BAĞCILAR MAH. 1209. SK. FEMA YAPI NEFEL PARK FEMA YAPI NEFEL PARK SİTESİ C-BLOK Kapı No:3C Daire No:8 Tel: BAĞLAR DİYARBAKIR
|5101138401
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|0
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|HALİL ARZIK
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|-----
|MERKEZ MAH. UFUK CAD. ARZIK APT Kapı No:11 Daire No:7 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL
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|0
|0
|38.778,09
|740
|VARANS İNŞAAT TEKSTİL GIDA VE TURİZM SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.
|069-002-8239
|-----
|-----
|TEPECİK ULUS M. İSMETPAŞA C Kapı No:28 Daire No: Tel:5322254668 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|-----
|02/2012-02/2012
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|20180713/66-Aya/0001928
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|ORHAN ÇOLAK
|260-008-6405
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|CUMHURİYET MAH. NAZIM HİKMET BULVARI Kapı No:74C Daire No:34 Tel: ESENYURT İSTANBUL
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|01/2018-12/2018
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|9166
|20190624/66-Aye/0001732
|20190615/14-Az1/0001865
|39.393,72
|0
|0
|39.393,72
|2387
|ALİ DEMİR
|274-025-0765
|28660389440
|-----
|ÇINARLI MAH. KARTOPU SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: DERİNCE KOCAELİ
|1444054843
|09/2017-09/2017
|15
|15
|20201130/66-Aye/0000014
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|0
|0
|39.600,00
|4733
|EMİN PALALI
|720-027-1006
|32624331116
|-----
|BİTEZ MAH. 2139 SK. A Kapı No:9 A Daire No: Tel: BODRUM MUĞLA
|-----
|02/2018-02/2018
|40
|40
|20220923/66-Ayo/0001916
|20220923/14-AzB/0000064
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|0
|0
|40.381,92
|558
|ECE AKIN
|026-050-6388
|57796461522
|-----
|HASTANE MAH. AZİM SK. Kapı No:27 Daire No:1 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL
|2238447789
|01/2017-12/2017
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|10
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|20231005/14-Ayx/0000366
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|0
|40.402,27
|3405
|MUSTAFA UMUR GÖRPE
|410-020-5297
|40565172774
|-----
|YEŞİLKÖY MAH. ANAFARTALAR SK. Kapı No:12 Daire No:9 Tel:2126623650 BAKIRKÖY İSTANBUL
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|01/2017-12/2017
|10
|10
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|0
|0
|40.508,79
|3621
|ZAFER GÜRSOY
|448-015-0620
|32512586888
|-----
|H.EDİP ADIVAR MAH. KUTLUBEY SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|2086324957
|01/2017-12/2017
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|0
|40.508,79
|4956
|GAMZE MUSLU
|761-039-8841
|11092253250
|-----
|CUMHURİYET MAH. AHUDUDU ÇIKMAZI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|1547841880
|01/2017-12/2017
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|10
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|1535
|FATİH BÖREKCİ
|187-049-1876
|10177271578
|-----
|TEVFİK İLERİ MAH. ŞEKERKADIN CAD. D BLOK Kapı No:30 Daire No:13 Tel: PURSAKLAR ANKARA
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|12/2015-12/2015
|15
|15
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|40.553,58
|158
|ADNAN AKAT
|013-009-7529
|33580779530
|-----
|ULUS MAH. ÖZTOPUZ CAD. Kapı No:23A Daire No:8 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|3167813280
|12/2015-12/2015
|15
|15
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|0
|0
|41.845,62
|5343
|SELÇUK TAŞRALI
|830-011-6999
|48439393744
|-----
|ÖZERLER MAH. KURBAĞALI SK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ
|2263026581
|01/2017-12/2017
|10
|10
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|0
|41.896,70
|5420
|SAHRA TAŞRALI
|830-058-4416
|48376395870
|-----
|CUMHURİYET MAH. EMRULLAH EFENDİ CAD. Kapı No:154 Daire No: Tel: LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ
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|01/2017-12/2017
|10
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|0
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|452
|RECEP AKDAŞ
|020-040-3950
|28975895384
|-----
|KOCASİNAN_MERKEZ MAH. ŞH. FİKRET SÖĞÜTLER SK. Kapı No:7 Daire No:15 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|1874226382
|01/2016-12/2016
|1
|1
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|0
|0
|42.170,16
|3293
|MEHMET CEMAL GÖKHAN
|403-003-0934
|17680890098
|-----
|BAĞCILAR MAH. 1209. SK. FEMA YAPI NEFEL PARK FEMA YAPI NEFEL PARK SİTESİ C-BLOK Kapı No:3C Daire No:8 Tel: BAĞLAR DİYARBAKIR
|5101138401
|10/2016-10/2016
|15
|15
|20220924/66-Ayi/0000003
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|0
|0
|42.386,87
|2079
|SERDAR ÇARBOĞA
|230-032-4982
|37270290718
|-----
|GÜRPINAR MAH. ÜNLÜ SK. Kapı No:14 Daire No:2 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|3985910417
|01/2016-12/2016
|4315
|4315
|20220906/66-Aye/0000004
|20220906/14-Az1/0000090
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|0
|0
|42.462,90
|4276
|EROL KOLANCI
|575-031-3513
|38996101456
|-----
|GÜRPINAR MAH. İSTİKBAL CAD. YENİ ALTIN TEKNİK Yeni Altın Teknik Sitesi A Blok Kapı No:25 A Daire No:14 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|-----
|02/2017-02/2017
|9005
|9005
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|0
|0
|42.500,00
|1798
|MUSTAFA NECATİ CEYLAN
|208-007-1921
|26641779136
|-----
|BARIŞ MAH. SAKARYA CAD. Kapı No:6 Daire No:20 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|1845734712
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|15
|20231108/66-Aye/0000003
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|0
|0
|43.547,31
|6064
|SABA AYDAN TETİK
|942-008-1807
|30862316728
|-----
|BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAH. MELTEM SK. Kapı No:70 Daire No: Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL
|1766837312
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|15
|15
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|0
|0
|43.547,31
|1562
|FATİH BÖREKCİ
|187-049-1876
|10177271578
|-----
|TEVFİK İLERİ MAH. ŞEKERKADIN CAD. D BLOK Kapı No:30 Daire No:13 Tel: PURSAKLAR ANKARA
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|10
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|0
|44.266,16
|1529
|FATİH BÖREKCİ
|187-049-1876
|10177271578
|-----
|TEVFİK İLERİ MAH. ŞEKERKADIN CAD. D BLOK Kapı No:30 Daire No:13 Tel: PURSAKLAR ANKARA
|2761930995
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|15
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|0
|0
|44.461,77
|2264
|DURSUN ÇITIR
|252-055-1920
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|-----
|KOCASİNAN MERKEZ MAH. GÜLTEPE SK. Kapı No:7 A Daire No:0 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
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|0
|44.927,50
|3295
|MEHMET CEMAL GÖKHAN
|403-003-0934
|17680890098
|-----
|BAĞCILAR MAH. 1209. SK. FEMA YAPI NEFEL PARK FEMA YAPI NEFEL PARK SİTESİ C-BLOK Kapı No:3C Daire No:8 Tel: BAĞLAR DİYARBAKIR
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|15
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|0
|46.030,68
|1686
|DENİZ CEYHAN
|207-034-8442
|54373392354
|-----
|ADNAN KAHVECİ MAH. KAFKAS CAD. EKŞİOĞLU ŞELALE EV. 1-B Kapı No:27 J Daire No:16 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|2743331445
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|4315
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|0
|46.308,60
|6523
|METİN ZİYAL
|998-009-7210
|63409011138
|-----
|15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. Kapı No:8 Daire No:21 Tel:2125546022 BAĞCILAR İSTANBUL
|-----
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|12
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|46.395,08
|251
|ADNAN AKAT
|013-009-7529
|33580779530
|-----
|ULUS MAH. ÖZTOPUZ CAD. Kapı No:23A Daire No:8 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|3167813280
|02/2014-02/2014
|15
|15
|20220914/66-Aya/0000010
|20220914/14-Ayx/0004044
|47.065,97
|0
|0
|47.065,97
|739
|VARANS İNŞAAT TEKSTİL GIDA VE TURİZM SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.
|069-002-8239
|-----
|-----
|TEPECİK ULUS M. İSMETPAŞA C Kapı No:28 Daire No: Tel:5322254668 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|-----
|03/2012-03/2012
|15
|1084
|20180713/66-Aya/0001855
|20180709/14-Ayx/0000642
|47.710,27
|0
|0
|47.710,27
|Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Büyükçekmece Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Büyükçekmece Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.