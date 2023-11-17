İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Yayın Tarihi:
Satır NumarasıAd-Soyad/UnvanVergi Kimlik NoT.C.Kimlik NoPlaka NoAdresNVI Adres KoduVergi DönemiAna Vergi KoduVergi KoduAna Takip Dosya NoTakip Dosya NoVergi Aslı BorcuKesinleşen Gecikme ZammıCeza TutarıToplam Borç
4614AHMET GÖKHAN ÖZBEK667-000-212428462182294-----GÖZTEPE MAH. ÇAMLI CAD. Kapı No:2 Daire No:17 Tel: BEYKOZ İSTANBUL125954770911/2018-11/20183320201203/66-Aym/000000520201203/14-Az9/000004120.822,400020.822,40
2588DİYAR GLOBAL LOJİSTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ301-054-5800----------TAHTAKALE MAH. KAR ÇİÇEĞİ SK. OLİMPOS SİTESİ B1 BLOK Kapı No:1/9 Daire No:46 Tel: AVCILAR İSTANBUL-----01/2014-12/2014101020181214/66-Ayg/000114720181212/14-Az3/000137020.869,900020.869,90
835CEMAL ARSLAN081-041-666626234621040-----AKSARAY MAH. YENİKAPI KUMSALI SK. Kapı No:22 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL256870513707/2013-07/201315108420220924/66-Aya/000001120220924/14-Ayx/000012420.932,160020.932,16
2262DURSUN ÇITIR252-055-192033631527066-----KOCASİNAN MERKEZ MAH. GÜLTEPE SK. Kapı No:7 A Daire No:0 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL182262812706/2016-06/201615108420220914/66-Aye/000000720220914/14-Az1/000333220.971,170020.971,17
1272ABDURRAHMAN BAYIRLI153-072-817638071917804-----AKÇABURGAZ MAH. 3008. SK. Kapı No:66 Daire No:10 Tel: ESENYURT İSTANBUL148608691901/2016-12/20164316431620220512/66-Ayc/000000920220512/14-Ayz/000012621.438,000021.438,00
1331ABDURRAHMAN BAYIRLI153-072-817638071917804-----AKÇABURGAZ MAH. 3008. SK. Kapı No:66 Daire No:10 Tel: ESENYURT İSTANBUL148608691901/2016-12/20164316431620220512/66-Ayc/000001020220512/14-Ayz/000017021.438,000021.438,00
1352ABDURRAHMAN BAYIRLI153-072-817638071917804-----AKÇABURGAZ MAH. 3008. SK. Kapı No:66 Daire No:10 Tel: ESENYURT İSTANBUL148608691901/2016-12/20164316431620220512/66-Ayc/000001120220512/14-Ayz/000018821.438,000021.438,00
2964SELİM ERÇETİN342-001-901628060377924-----KARAMAZAK MAH. 4.OKUL SK. Kapı No:38 Daire No:3 Tel: YILDIRIM BURSA234194313801/2012-12/2012101020220915/66-Ayg/000000420220915/14-Az3/000002322.299,460022.299,46
593ECE AKIN026-050-638857796461522-----HASTANE MAH. AZİM SK. Kapı No:27 Daire No:1 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL223844778905/2018-05/2018151520231005/66-Aya/000001520231005/14-Ayx/000037522.675,200022.675,20
1298ABDURRAHMAN BAYIRLI153-072-817638071917804-----AKÇABURGAZ MAH. 3008. SK. Kapı No:66 Daire No:10 Tel: ESENYURT İSTANBUL148608691901/2017-12/2017101020220512/66-Ayc/000000920220512/14-Ayz/000015922.815,790022.815,79
5526İRA TİMEO844-034-561612713437288-----PİRİ REİS MAH. 1993. SK. EMKA SITESI Kapı No:8E Daire No:9 Tel: ESENYURT İSTANBUL323381512901/2017-12/2017101020201129/66-Ayq/000000320201129/14-AzD/000001722.934,850022.934,85
1569FATİH BÖREKCİ187-049-187610177271578-----TEVFİK İLERİ MAH. ŞEKERKADIN CAD. D BLOK Kapı No:30 Daire No:13 Tel: PURSAKLAR ANKARA276193099501/2016-12/201610108420220929/66-Ayc/000000520220929/14-Ayz/000004823.593,860023.593,86
497SABRİYE AKIN026-004-637257820460798-----ALKENT 2000 MAH. DR. HASAN AKGÜN CAD. TULİPA VİLLALARI 40.VİLLA Kapı No:3 CZ Daire No: Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL183886541601/2018-01/2018151520231005/66-Aya/000000320231005/14-Ayx/000006723.651,240023.651,24
828CEMAL ARSLAN081-041-666626234621040-----AKSARAY MAH. YENİKAPI KUMSALI SK. Kapı No:22 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL256870513707/2013-07/2013151520220924/66-Aya/000001120220924/14-Ayx/000012423.949,840023.949,84
2268DURSUN ÇITIR252-055-192033631527066-----KOCASİNAN MERKEZ MAH. GÜLTEPE SK. Kapı No:7 A Daire No:0 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL182262812710/2016-10/201615108420220914/66-Aye/000000720220914/14-Az1/000333624.147,000024.147,00
2255DURSUN ÇITIR252-055-192033631527066-----KOCASİNAN MERKEZ MAH. GÜLTEPE SK. Kapı No:7 A Daire No:0 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL182262812709/2016-09/2016151520220914/66-Aye/000000720220914/14-Az1/000333324.177,700024.177,70
711TEKİN ALTUN067-048-117150617641516-----OLUKALAN MEVKİİ BÖLÜK BAŞI SK. Kapı No:5 1 Daire No:1 Tel: NİKSAR TOKAT324640402805/2012-05/201215108420201119/66-Aya/000093520201119/14-Ayx/000015924.178,770024.178,77
2111SERDAR ÇARBOĞA230-032-498237270290718-----GÜRPINAR MAH. ÜNLÜ SK. Kapı No:14 Daire No:2 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL398591041701/2018-12/20189109910920220906/66-Aye/000000520220906/14-Az1/000013025.000,000025.000,00
2116SERDAR ÇARBOĞA230-032-498237270290718-----GÜRPINAR MAH. ÜNLÜ SK. Kapı No:14 Daire No:2 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL398591041701/2018-12/20189109910920220906/66-Aye/000000520220906/14-Az1/000013525.000,000025.000,00
738VARANS İNŞAAT TEKSTİL GIDA VE TURİZM SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.069-002-8239----------TEPECİK ULUS M. İSMETPAŞA C Kapı No:28 Daire No: Tel:5322254668 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL-----01/2012-12/201210108420180713/66-Aya/000185520180709/14-Ayx/000062926.140,900026.140,90
710TEKİN ALTUN067-048-117150617641516-----OLUKALAN MEVKİİ BÖLÜK BAŞI SK. Kapı No:5 1 Daire No:1 Tel: NİKSAR TOKAT324640402805/2012-05/2012151520201119/66-Aya/000093520201119/14-Ayx/000015926.167,500026.167,50
4678MURAT ÖZTÜRK713-014-883118499034536-----TALATPAŞA MAH. KİRAZLIYURT SK. B BLOK Kapı No:33 Daire No:37 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL174227851608/2014-08/201415108420231005/66-Ayo/000000520231005/14-AzB/000001826.220,300026.220,30
2825EDEL İNŞAAT NAKLİYEPAZARLAMA VE TEMZ SAN TİC LTD ŞTİ324-042-0270----------19 MAYIS M.1.BAHÇE SOKAK SİNANGİL APT. Kapı No:6 Daire No: Tel:5334902470 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL-----01/2012-12/2012101020180709/66-Ayg/000139120180709/14-Az3/000559226.323,110026.323,11
721ALTUN TÜTÜN MAMÜLLERİ GIDA PAZARLAMA TİCLTD.ŞTİ.067-114-3792----------ORUÇREİS MAH/SEMT GİYİMKENT 18. SK. Kapı No:105 A Daire No: Tel: ESENLER İSTANBUL221771656807/2018-07/2018151520231102/66-Aya/000126420231011/14-Ayx/000282626.708,160026.708,16
4689MURAT ÖZTÜRK713-014-883118499034536-----TALATPAŞA MAH. KİRAZLIYURT SK. B BLOK Kapı No:33 Daire No:37 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL174227851609/2014-09/201415108420231005/66-Ayo/000000520231005/14-AzB/000002226.777,900026.777,90
6379VEDAT YILMAZ977-002-775862872018644-----MURAT ÇESME MAH. ARPACI CAD. Kapı No:41 Daire No:B Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL-----01/2017-12/2017101020201125/66-Ays/000002720201125/14-AzF/000016426.867,820026.867,82
2404ALİ DEMİR274-025-076528660389440-----ÇINARLI MAH. KARTOPU SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: DERİNCE KOCAELİ144405484309/2018-09/2018151520201130/66-Aye/000001420201130/14-Az1/000023127.044,190027.044,19
211ADNAN AKAT013-009-752933580779530-----ULUS MAH. ÖZTOPUZ CAD. Kapı No:23A Daire No:8 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL316781328012/2015-12/20153320220914/66-Aya/000001020220914/14-Ayx/000401227.133,490027.133,49
3275MEHMET CEMAL GÖKHAN403-003-093417680890098-----BAĞCILAR MAH. 1209. SK. FEMA YAPI NEFEL PARK FEMA YAPI NEFEL PARK SİTESİ C-BLOK Kapı No:3C Daire No:8 Tel: BAĞLAR DİYARBAKIR510113840109/2016-09/2016151520220924/66-Ayi/000000320220924/14-Az5/000004127.282,150027.282,15
4690MURAT ÖZTÜRK713-014-883118499034536-----TALATPAŞA MAH. KİRAZLIYURT SK. B BLOK Kapı No:33 Daire No:37 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL174227851608/2014-08/2014151520231005/66-Ayo/000000520231005/14-AzB/000001827.687,750027.687,75
952CEMAL ARSLAN081-041-666626234621040-----AKSARAY MAH. YENİKAPI KUMSALI SK. Kapı No:22 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL256870513701/2013-03/20133108420220924/66-Aya/000001120220924/14-Ayx/000011728.150,460028.150,46
82DELİBALTANİHAT---------------ÖRNEK MAH KUZUYOLU S ERZURUM KONGRE CD KNO:1 DNO: ESENYURT İSTANBUL-----01/2018-12/20189166916620191011/66-Aya/000038220191009/14-Ayx/000251928.411,170028.411,17
1178ABDULLAH AYAR107-018-916851880663816-----GÜNDOĞAN MAH. GÜNDOĞAN 3 KÜME EVLER Kapı No:78 A Daire No: Tel: KÖPRÜBAŞI TRABZON202664615401/2017-12/20179066906620180219/66-Ayc/000007320180216/14-Ayz/000033728.525,000028.525,00
4676MURAT ÖZTÜRK713-014-883118499034536-----TALATPAŞA MAH. KİRAZLIYURT SK. B BLOK Kapı No:33 Daire No:37 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL174227851609/2014-09/2014151520231005/66-Ayo/000000520231005/14-AzB/000002228.700,860028.700,86
2107SERDAR ÇARBOĞA230-032-498237270290718-----GÜRPINAR MAH. ÜNLÜ SK. Kapı No:14 Daire No:2 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL398591041701/2016-12/2016101020220906/66-Aye/000000520220906/14-Az1/000014429.418,520029.418,52
2256DURSUN ÇITIR252-055-192033631527066-----KOCASİNAN MERKEZ MAH. GÜLTEPE SK. Kapı No:7 A Daire No:0 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL182262812706/2016-06/2016151520220914/66-Aye/000000720220914/14-Az1/000333230.001,670030.001,67
728VARANS İNŞAAT TEKSTİL GIDA VE TURİZM SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.069-002-8239----------TEPECİK ULUS M. İSMETPAŞA C Kapı No:28 Daire No: Tel:5322254668 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL-----04/2012-04/201215108420180713/66-Aya/000173220180709/14-Ayx/000058230.230,490030.230,49
883CEMAL ARSLAN081-041-666626234621040-----AKSARAY MAH. YENİKAPI KUMSALI SK. Kapı No:22 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL256870513701/2013-03/20133320220924/66-Aya/000001120220924/14-Ayx/000011730.269,310030.269,31
5540İRA TİMEO844-034-561612713437288-----PİRİ REİS MAH. 1993. SK. EMKA SITESI Kapı No:8E Daire No:9 Tel: ESENYURT İSTANBUL323381512906/2016-06/2016151520201129/66-Ayq/000000320201129/14-AzD/000002930.500,540030.500,54
1543FATİH BÖREKCİ187-049-187610177271578-----TEVFİK İLERİ MAH. ŞEKERKADIN CAD. D BLOK Kapı No:30 Daire No:13 Tel: PURSAKLAR ANKARA276193099511/2015-11/2015151520220929/66-Ayc/000000420220929/14-Ayz/000004130.817,640030.817,64
2085SERDAR ÇARBOĞA230-032-498237270290718-----GÜRPINAR MAH. ÜNLÜ SK. Kapı No:14 Daire No:2 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL398591041703/2016-03/2016151520220906/66-Aye/000000420220906/14-Az1/000009131.500,000031.500,00
891CEMAL ARSLAN081-041-666626234621040-----AKSARAY MAH. YENİKAPI KUMSALI SK. Kapı No:22 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL256870513707/2013-09/201333108420220924/66-Aya/000001120220924/14-Ayx/000012131.627,750031.627,75
776ARENA BASIM VE AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ074-049-3302----------ÖMERLİ MAH. MISIR SOKAK Kapı No:7 Daire No: Tel:5321596175 ARNAVUTKÖY İSTANBUL-----10/2011-10/2011151520180713/66-Aya/000204620180709/14-Ayx/000067132.080,140032.080,14
732VARANS İNŞAAT TEKSTİL GIDA VE TURİZM SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.069-002-8239----------TEPECİK ULUS M. İSMETPAŞA C Kapı No:28 Daire No: Tel:5322254668 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL-----04/2012-04/2012151520180713/66-Aya/000173220180709/14-Ayx/000058232.228,670032.228,67
5269KADRİYE TAŞCAR826-047-423339451164610-----ADNAN KAHVECİ MAH. ÇAMLITEPE CAD. SİMAKENT Yasemen 2h Apartmanı Kapı No:2 E Daire No:33 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL313451564601/2014-12/20141120181113/66-Ayq/000064620181109/14-AzD/000070532.237,670032.237,67
2093SERDAR ÇARBOĞA230-032-498237270290718-----GÜRPINAR MAH. ÜNLÜ SK. Kapı No:14 Daire No:2 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL398591041701/2016-01/2016151520220906/66-Aye/000000420220906/14-Az1/000010632.388,520032.388,52
779ARENA BASIM VE AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ074-049-3302----------ÖMERLİ MAH. MISIR SOKAK Kapı No:7 Daire No: Tel:5321596175 ARNAVUTKÖY İSTANBUL-----12/2011-12/201115108420180713/66-Aya/000204620180709/14-Ayx/000067432.636,620032.636,62
2821MEHMET DÜZEN323-018-459615334309446-----ESENKENT MAH. YEŞİLIRMAK SK. Kapı No:10D Daire No:09 Tel: ESENYURT İSTANBUL178276039901/2018-12/20189023902320190122/66-Ayg/000000520190122/14-Az3/000000532.641,920032.641,92
772ARENA BASIM VE AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ074-049-3302----------ÖMERLİ MAH. MISIR SOKAK Kapı No:7 Daire No: Tel:5321596175 ARNAVUTKÖY İSTANBUL-----10/2011-10/201115108420180713/66-Aya/000204620180709/14-Ayx/000067132.785,900032.785,90
768ARENA BASIM VE AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ074-049-3302----------ÖMERLİ MAH. MISIR SOKAK Kapı No:7 Daire No: Tel:5321596175 ARNAVUTKÖY İSTANBUL-----12/2011-12/2011151520180713/66-Aya/000204620180709/14-Ayx/000067432.833,620032.833,62
2263DURSUN ÇITIR252-055-192033631527066-----KOCASİNAN MERKEZ MAH. GÜLTEPE SK. Kapı No:7 A Daire No:0 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL182262812711/2016-11/201615108420220914/66-Aye/000000720220914/14-Az1/000333532.944,780032.944,78
6522METİN ZİYAL998-009-721063409011138-----15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. Kapı No:8 Daire No:21 Tel:2125546022 BAĞCILAR İSTANBUL-----01/2017-12/2017121220180713/66-Ays/000012320180502/14-AzF/000018832.964,690032.964,69
735VARANS İNŞAAT TEKSTİL GIDA VE TURİZM SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.069-002-8239----------TEPECİK ULUS M. İSMETPAŞA C Kapı No:28 Daire No: Tel:5322254668 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL-----01/2012-12/2012101020180713/66-Aya/000185520180709/14-Ayx/000062933.342,980033.342,98
2258DURSUN ÇITIR252-055-192033631527066-----KOCASİNAN MERKEZ MAH. GÜLTEPE SK. Kapı No:7 A Daire No:0 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL182262812707/2016-07/201615108420220914/66-Aye/000000720220914/14-Az1/000333133.972,090033.972,09
2052SERDAR ÇARBOĞA230-032-498237270290718-----GÜRPINAR MAH. ÜNLÜ SK. Kapı No:14 Daire No:2 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL398591041701/2016-12/20164310431020220906/66-Aye/000000420220906/14-Az1/000009234.414,290034.414,29
4716EMİN PALALI720-027-100632624331116-----BİTEZ MAH. 2139 SK. A Kapı No:9 A Daire No: Tel: BODRUM MUĞLA-----01/2016-12/20164310431020220923/66-Ayo/000191520220923/14-AzB/000004234.762,260034.762,26
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3227MEHMET CEMAL GÖKHAN403-003-093417680890098-----BAĞCILAR MAH. 1209. SK. FEMA YAPI NEFEL PARK FEMA YAPI NEFEL PARK SİTESİ C-BLOK Kapı No:3C Daire No:8 Tel: BAĞLAR DİYARBAKIR510113840112/2015-12/2015747420220924/66-Ayi/000000320220924/14-Az5/000002934.828,560034.828,56
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339ADNAN AKAT013-009-752933580779530-----ULUS MAH. ÖZTOPUZ CAD. Kapı No:23A Daire No:8 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL316781328001/2015-12/2015101020220924/66-Aya/000000320220924/14-Ayx/000003035.833,500035.833,50
3283MEHMET CEMAL GÖKHAN403-003-093417680890098-----BAĞCILAR MAH. 1209. SK. FEMA YAPI NEFEL PARK FEMA YAPI NEFEL PARK SİTESİ C-BLOK Kapı No:3C Daire No:8 Tel: BAĞLAR DİYARBAKIR510113840101/2015-12/2015101020220924/66-Ayi/000000320220924/14-Az5/000004435.833,500035.833,50
1553FATİH BÖREKCİ187-049-187610177271578-----TEVFİK İLERİ MAH. ŞEKERKADIN CAD. D BLOK Kapı No:30 Daire No:13 Tel: PURSAKLAR ANKARA276193099510/2015-10/2015151520220929/66-Ayc/000000420220929/14-Ayz/000003036.319,710036.319,71
220ADNAN AKAT013-009-752933580779530-----ULUS MAH. ÖZTOPUZ CAD. Kapı No:23A Daire No:8 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL316781328001/2015-12/2015101020220914/66-Aya/000001020220914/14-Ayx/000401036.574,640036.574,64
3571AKGÜN GÜNDOĞDU429-021-759815215023706-----AŞIK VEYSEL MAH. HADIMKÖY - BAHÇEŞEHİR YOLU CAD. OZYURTLAR HOLDING Kapı No:5 D Daire No:35 Tel: ESENYURT İSTANBUL-----02/2018-02/20189166916620230818/66-Ayi/000078820230816/14-Az5/000950036.814,910036.814,91
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330ADNAN AKAT013-009-752933580779530-----ULUS MAH. ÖZTOPUZ CAD. Kapı No:23A Daire No:8 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL316781328001/2016-12/20164310431020220924/66-Aya/000000320220924/14-Ayx/000002437.481,490037.481,49
3241MEHMET CEMAL GÖKHAN403-003-093417680890098-----BAĞCILAR MAH. 1209. SK. FEMA YAPI NEFEL PARK FEMA YAPI NEFEL PARK SİTESİ C-BLOK Kapı No:3C Daire No:8 Tel: BAĞLAR DİYARBAKIR510113840101/2016-12/20164310431020220924/66-Ayi/000000320220924/14-Az5/000002437.481,490037.481,49
742VARANS İNŞAAT TEKSTİL GIDA VE TURİZM SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.069-002-8239----------TEPECİK ULUS M. İSMETPAŞA C Kapı No:28 Daire No: Tel:5322254668 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL-----02/2012-02/201215108420180713/66-Aya/000192820180709/14-Ayx/000063637.506,530037.506,53
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971CEMAL ARSLAN081-041-666626234621040-----AKSARAY MAH. YENİKAPI KUMSALI SK. Kapı No:22 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL256870513701/2013-12/201310108420220924/66-Aya/000001120220924/14-Ayx/000009738.442,030038.442,03
3207MEHMET CEMAL GÖKHAN403-003-093417680890098-----BAĞCILAR MAH. 1209. SK. FEMA YAPI NEFEL PARK FEMA YAPI NEFEL PARK SİTESİ C-BLOK Kapı No:3C Daire No:8 Tel: BAĞLAR DİYARBAKIR510113840106/2016-06/2016151520220924/66-Ayi/000000320220924/14-Az5/000004738.593,240038.593,24
1092HALİL ARZIK086-015-225728018963186-----MERKEZ MAH. UFUK CAD. ARZIK APT Kapı No:11 Daire No:7 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL159913836701/2013-12/20131108420190624/66-Aya/000554220190212/14-Ayx/000222338.778,090038.778,09
740VARANS İNŞAAT TEKSTİL GIDA VE TURİZM SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.069-002-8239----------TEPECİK ULUS M. İSMETPAŞA C Kapı No:28 Daire No: Tel:5322254668 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL-----02/2012-02/2012151520180713/66-Aya/000192820180709/14-Ayx/000063638.826,640038.826,64
2280ORHAN ÇOLAK260-008-640523435115880-----CUMHURİYET MAH. NAZIM HİKMET BULVARI Kapı No:74C Daire No:34 Tel: ESENYURT İSTANBUL284622945401/2018-12/20189166916620190624/66-Aye/000173220190615/14-Az1/000186539.393,720039.393,72
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4733EMİN PALALI720-027-100632624331116-----BİTEZ MAH. 2139 SK. A Kapı No:9 A Daire No: Tel: BODRUM MUĞLA-----02/2018-02/2018404020220923/66-Ayo/000191620220923/14-AzB/000006440.381,920040.381,92
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4276EROL KOLANCI575-031-351338996101456-----GÜRPINAR MAH. İSTİKBAL CAD. YENİ ALTIN TEKNİK Yeni Altın Teknik Sitesi A Blok Kapı No:25 A Daire No:14 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL-----02/2017-02/20179005900520230821/66-Ayk/000026320230816/14-Az7/001368742.500,000042.500,00
1798MUSTAFA NECATİ CEYLAN208-007-192126641779136-----BARIŞ MAH. SAKARYA CAD. Kapı No:6 Daire No:20 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL184573471207/2018-07/2018151520231108/66-Aye/000000320231108/14-Az1/000006343.547,310043.547,31
6064SABA AYDAN TETİK942-008-180730862316728-----BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAH. MELTEM SK. Kapı No:70 Daire No: Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL176683731207/2018-07/2018151520231108/66-Ays/000000320231108/14-AzF/000006343.547,310043.547,31
1562FATİH BÖREKCİ187-049-187610177271578-----TEVFİK İLERİ MAH. ŞEKERKADIN CAD. D BLOK Kapı No:30 Daire No:13 Tel: PURSAKLAR ANKARA276193099501/2016-12/2016101020220929/66-Ayc/000000520220929/14-Ayz/000004844.266,160044.266,16
1529FATİH BÖREKCİ187-049-187610177271578-----TEVFİK İLERİ MAH. ŞEKERKADIN CAD. D BLOK Kapı No:30 Daire No:13 Tel: PURSAKLAR ANKARA276193099508/2015-08/2015151520220929/66-Ayc/000000420220929/14-Ayz/000003644.461,770044.461,77
2264DURSUN ÇITIR252-055-192033631527066-----KOCASİNAN MERKEZ MAH. GÜLTEPE SK. Kapı No:7 A Daire No:0 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL182262812708/2016-08/201615108420220914/66-Aye/000000720220914/14-Az1/000333444.927,500044.927,50
3295MEHMET CEMAL GÖKHAN403-003-093417680890098-----BAĞCILAR MAH. 1209. SK. FEMA YAPI NEFEL PARK FEMA YAPI NEFEL PARK SİTESİ C-BLOK Kapı No:3C Daire No:8 Tel: BAĞLAR DİYARBAKIR510113840111/2016-11/2016151520220924/66-Ayi/000000320220924/14-Az5/000006546.030,680046.030,68
1686DENİZ CEYHAN207-034-844254373392354-----ADNAN KAHVECİ MAH. KAFKAS CAD. EKŞİOĞLU ŞELALE EV. 1-B Kapı No:27 J Daire No:16 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL274333144501/2016-12/20164315431520220831/66-Aye/000000520220831/14-Az1/000008046.308,600046.308,60
6523METİN ZİYAL998-009-721063409011138-----15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. Kapı No:8 Daire No:21 Tel:2125546022 BAĞCILAR İSTANBUL-----01/2017-12/2017121220180831/66-Ays/000062920180806/14-AzF/000083346.395,080046.395,08
251ADNAN AKAT013-009-752933580779530-----ULUS MAH. ÖZTOPUZ CAD. Kapı No:23A Daire No:8 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL316781328002/2014-02/2014151520220914/66-Aya/000001020220914/14-Ayx/000404447.065,970047.065,97
739VARANS İNŞAAT TEKSTİL GIDA VE TURİZM SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.069-002-8239----------TEPECİK ULUS M. İSMETPAŞA C Kapı No:28 Daire No: Tel:5322254668 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL-----03/2012-03/201215108420180713/66-Aya/000185520180709/14-Ayx/000064247.710,270047.710,27
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Büyükçekmece Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Büyükçekmece Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN01932959