İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ
Yayın Tarihi:
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ
|S. NO
|MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI
|VERGİ NUMARASI
|ADRESİ
|VERGİ VEYA CEZANIN
|VERGİNİN NEVİ
|CEZANIN NEVİ
|VERGİNİN MİKTARI
|CEZANIN MİKTARI
|DÖNEMİ
|TAKİP NO
|TAKİP NO
|1
|MUHAMMED ASLAN
|0880304189
|HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA
|2018/09-2018/09
|2023092666GZm0000002
|2023092614Ga20000029
|KDV
|VERGİ ZİYA
|58.705,94
|92.938,17
|2
|KEMAL ÖZCAN
|6700188538
|"KARTALTEPE MAH. KANARYA CAD. Kapı No:96 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA
|2015/01-2015/12
|2023082566GZs0000014
|2023082514Ga80000228
|KURUMLAR
|VERGİ ZİYA
|66.050,98
|156.683,93
|3
|BAYRAM BURUK
|1910069621
|17 EYLÜL MAH. SANAYİ SK. Kapı No:18 Daire No:2 Tel: BANDIRMA BALIKESİR
|2018/10-2018/12
|2023081566GZn0000012
|2023081514Ga30000300
|KUR.GEÇ. V
|VERGİ ZİYA
|1.065,65
|159.847,74
|4
|BAYRAM BURUK
|1910069621
|17 EYLÜL MAH. SANAYİ SK. Kapı No:18 Daire No:2 Tel: BANDIRMA BALIKESİR
|2018/01-2018/12
|2023081566GZn0000012
|2023081514Ga30000301
|KURUMLAR
|VERGİ ZİYA
|108.835,48
|167.783,37
|5
|BAYRAM BURUK
|1910069621
|17 EYLÜL MAH. SANAYİ SK. Kapı No:18 Daire No:2 Tel: BANDIRMA BALIKESİR
|2018/10-2018/10
|2023081566GZn0000012
|2023081514Ga30000305
|KDV
|VERGİ ZİYA
|40.195,21
|55.895,43
|6
|HAYRETTİN BARIŞ
|1420872873
|ARMAĞANEVLER MAH. ÇARDAK SK. ADIL KAVALCI 31/5 ÜMRANİYE İSTANBUL
|2017/04-2017/06
|2023100666GZn0000002
|2023100614Ga30000006
|KUR.GEÇ. V
|VERGİ ZİYA
|838,45
|25.743,19
|7
|HAYRETTİN BARIŞ
|1420872873
|ARMAĞANEVLER MAH. ÇARDAK SK. ADIL KAVALCI 31/5 ÜMRANİYE İSTANBUL
|2017/07-2017/09
|2023100666GZn0000002
|2023100614Ga30000010
|KUR.GEÇ. V
|VERGİ ZİYA
|518,20
|28.496,16
|8
|HAYRETTİN BARIŞ
|1420872873
|ARMAĞANEVLER MAH. ÇARDAK SK. ADIL KAVALCI 31/5 ÜMRANİYE İSTANBUL
|2017/10-2017/12
|2023100666GZn0000002
|2023100614Ga30000014
|KUR.GEÇ. V
|VERGİ ZİYA
|221,70
|48.242,64
|9
|HAYRETTİN BARIŞ
|1420872873
|ARMAĞANEVLER MAH. ÇARDAK SK. ADIL KAVALCI 31/5 ÜMRANİYE İSTANBUL
|2018/01-2018/03
|2023100666GZn0000002
|2023100614Ga30000018
|KUR.GEÇ. V
|VERGİ ZİYA
|5.916,78
|101.589,48
|10
|HAYRETTİN BARIŞ
|1420872873
|ARMAĞANEVLER MAH. ÇARDAK SK. ADIL KAVALCI 31/5 ÜMRANİYE İSTANBUL
|2018/01-2018/12
|2023100666GZn0000002
|2023100614Ga30000019
|KURUMLAR
|VERGİ ZİYA
|67.884,72
|114.128,55
|11
|HAYRETTİN BARIŞ
|1420872873
|ARMAĞANEVLER MAH. ÇARDAK SK. ADIL KAVALCI 31/5 ÜMRANİYE İSTANBUL
|2018/02-2018/02
|2023100666GZn0000002
|2023100614Ga30000020
|KDV
|VERGİ ZİYA
|25.571,72
|38.638,11
|12
|HAYRETTİN BARIŞ
|1420872873
|ARMAĞANEVLER MAH. ÇARDAK SK. ADIL KAVALCI 31/5 ÜMRANİYE İSTANBUL
|2018/04-2018/06
|2023100666GZn0000002
|2023100614Ga30000026
|KUR.GEÇ. V
|VERGİ ZİYA
|560,08
|13.274,43
|13
|HAYRETTİN BARIŞ
|1420872873
|ARMAĞANEVLER MAH. ÇARDAK SK. ADIL KAVALCI 31/5 ÜMRANİYE İSTANBUL
|2017/01-2017/12
|2023100666GZn0000002
|2023100614Ga30000027
|KURUMLAR
|VERGİ ZİYA
|74.110,67
|111.568,86
|14
|BORIS SHANKOV ALEKSIEV
|0510969089
|SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER
|2017/10-2017/10
|2023091166GZm0000002
|2023091114Ga20000014
|KDV
|14.677,82
|15
|BORIS SHANKOV ALEKSIEV
|0510969089
|SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER
|2017/08-2017/08
|2023091166GZm0000002
|2023091114Ga20000018
|KDV
|21.567,70
|16
|BORIS SHANKOV ALEKSIEV
|0510969089
|SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER
|2017/09-2017/09
|2023091166GZm0000002
|2023091114Ga20000034
|KDV
|14.551,57
|17
|BORIS SHANKOV ALEKSIEV
|0510969089
|SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER
|2018/01-2018/01
|2023091166GZm0000003
|2023091114Ga20000051
|KDV
|12.760,48
|18
|BORIS SHANKOV ALEKSIEV
|0510969089
|SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER
|2018/05-2018/05
|2023091166GZm0000003
|2023091114Ga20000061
|KDV
|20.533,55
|19
|BORIS SHANKOV ALEKSIEV
|0510969089
|SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER
|2017/01-2017/12
|2023091166GZm0000003
|2023091114Ga20000063
|KURUMLAR
|422.451,20
|20
|BORIS SHANKOV ALEKSIEV
|0510969089
|SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER
|2018/09-2018/09
|2023091166GZm0000003
|2023091114Ga20000065
|KDV
|107.446,37
|21
|BORIS SHANKOV ALEKSIEV
|0510969089
|SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER
|2018/11-2018/11
|2023091166GZm0000003
|2023091114Ga20000068
|KDV
|20.037,44
|22
|BORIS SHANKOV ALEKSIEV
|0510969089
|SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER
|2018/10-2018/10
|2023091166GZm0000003
|2023091114Ga20000074
|KDV
|12.282,94
|23
|BORIS SHANKOV ALEKSIEV
|0510969089
|SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER
|2017/12-2017/12
|2023091166GZm0000003
|2023091114Ga20000078
|KDV
|13.523,12
|24
|BORIS SHANKOV ALEKSIEV
|0510969089
|SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER
|2019/03-2019/03
|2023091166GZm0000004
|2023091114Ga20000086
|KDV
|19.905,58
|25
|BORIS SHANKOV ALEKSIEV
|0510969089
|SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER
|2019/04-2019/04
|2023091166GZm0000004
|2023091114Ga20000092
|KDV
|14.887,42
|26
|BORIS SHANKOV ALEKSIEV
|0510969089
|SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER
|2018/07-2018/09
|2023091166GZm0000004
|2023091114Ga20000094
|GECİKME ZAM
|44.268,02
|27
|BORIS SHANKOV ALEKSIEV
|0510969089
|SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER
|2018/01-2018/03
|2023091166GZm0000004
|2023091114Ga20000098
|GECİKME ZAM
|17.142,60
|28
|BORIS SHANKOV ALEKSIEV
|0510969089
|SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER
|2019/02-2019/02
|2023091166GZm0000004
|2023091114Ga20000099
|KDV
|14.432,12
|29
|BORIS SHANKOV ALEKSIEV
|0510969089
|SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER
|2018/12-2018/12
|2023091166GZm0000004
|2023091114Ga20000100
|STP
|13.756,80
|30
|BORIS SHANKOV ALEKSIEV
|0510969089
|SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER
|2018/04-2018/06
|2023091166GZm0000004
|2023091114Ga20000101
|GECİKME ZAM
|15.449,52
|31
|BORIS SHANKOV ALEKSIEV
|0510969089
|SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER
|2019/01-2019/01
|2023091166GZm0000004
|2023091114Ga20000102
|KDV
|17.223,04
|32
|BORIS SHANKOV ALEKSIEV
|0510969089
|SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER
|2018/01-2018/12
|2023091166GZm0000004
|2023091114Ga20000103
|KURUMLAR
|991.522,53
|33
|BORIS SHANKOV ALEKSIEV
|0510969089
|SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER
|2018/12-2018/12
|2023091166GZm0000004
|2023091114Ga20000106
|KDV
|25.002,68
|34
|BORIS SHANKOV ALEKSIEV
|0510969089
|SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER
|2019/01-2019/12
|2023091166GZm0000005
|2023091114Ga20000112
|KURUMLAR
|375.581,84
|35
|BORIS SHANKOV ALEKSIEV
|0510969089
|SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER
|2019/01-2019/12
|2023091166GZm0000005
|2023091114Ga20000118
|VERGİ ZİYA
|181.861,07
|36
|BORIS SHANKOV ALEKSIEV
|0510969089
|SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER
|2020/08-2020/08
|2023091166GZm0000005
|2023091114Ga20000124
|KDV
|19.793,33
|37
|BORIS SHANKOV ALEKSIEV
|0510969089
|SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER
|2020/10-2020/10
|2023091166GZm0000005
|2023091114Ga20000127
|KDV
|62.311,61
|38
|BORIS SHANKOV ALEKSIEV
|0510969089
|SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER
|2019/04-2019/06
|2023091166GZm0000005
|2023091114Ga20000151
|GECİKME ZAM
|13.766,16
|39
|BORIS SHANKOV ALEKSIEV
|0510969089
|SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER
|2019/04-2019/06
|2023091166GZm0000005
|2023091114Ga20000151
|GECİKME ZAM
|13.766,16
|40
|BORIS SHANKOV ALEKSIEV
|0510969089
|SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER
|2019/01-2019/03
|2023091166GZm0000005
|2023091114Ga20000152
|GECİKME ZAM
|49.465,91
|41
|BORIS SHANKOV ALEKSIEV
|0510969089
|SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER
|2020/09-2020/09
|2023091166GZm0000005
|2023091114Ga20000172
|KDV
|37.436,50
|42
|BORIS SHANKOV ALEKSIEV
|0510969089
|SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER
|2020/01-2020/12
|2023091166GZm0000006
|2023091114Ga20000181
|KURUMLAR
|384.449,98
|43
|BORIS SHANKOV ALEKSIEV
|0510969089
|SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER
|2020/01-2020/12
|2023091166GZm0000006
|2023091114Ga20000185
|VERGİ ZİYA
|88.937,38
|44
|BORIS SHANKOV ALEKSIEV
|0510969089
|SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER
|2020/01-2020/12
|2023091166GZm0000006
|2023091114Ga20000188
|VERGİ ZİYA
|88.937,38
|45
|BORIS SHANKOV ALEKSIEV
|0510969089
|SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER
|2020/12-2020/12
|2023091166GZm0000006
|2023091114Ga20000189
|KDV
|52.993,12
|46
|BORIS SHANKOV ALEKSIEV
|0510969089
|SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER
|2020/07-2020/09
|2023091166GZm0000006
|2023091114Ga20000191
|GECİKME ZAM
|25.617,52
|47
|SAMİ ORAL
|6450002490
|GÜLTEPE MAH. İŞÇİ SK. Kapı No:8 Daire No:3 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL
|2019/01-2019/03
|2023091466GZs0000004
|2023091414Ga80000016
|KUR.GEÇ. V
|VERGİ ZİYA
|3.805,94
|55.158,60
|48
|SAMİ ORAL
|6450002490
|GÜLTEPE MAH. İŞÇİ SK. Kapı No:8 Daire No:3 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL
|2019/01-2019/12
|2023091466GZs0000004
|2023091414Ga80000017
|KURUMLAR
|VERGİ ZİYA
|406.414,10
|732.338,17
|49
|SAMİ ORAL
|6450002490
|GÜLTEPE MAH. İŞÇİ SK. Kapı No:8 Daire No:3 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL
|2019/03-2019/03
|2023091466GZs0000004
|2023091414Ga80000019
|KDV
|VERGİ ZİYA
|21.644,18
|33.731,19
|50
|SAMİ ORAL
|6450002490
|GÜLTEPE MAH. İŞÇİ SK. Kapı No:8 Daire No:3 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL
|2019/06-2019/06
|2023091466GZs0000004
|2023091414Ga80000020
|KDV
|VERGİ ZİYA
|92.327,55
|149.016,22
|51
|SAMİ ORAL
|6450002490
|GÜLTEPE MAH. İŞÇİ SK. Kapı No:8 Daire No:3 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL
|2019/05-2019/05
|2023091466GZs0000004
|2023091414Ga80000022
|KDV
|VERGİ ZİYA
|85.853,85
|136.637,43
|52
|SAMİ ORAL
|6450002490
|GÜLTEPE MAH. İŞÇİ SK. Kapı No:8 Daire No:3 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL
|2019/04-2019/06
|2023091466GZs0000004
|2023091414Ga80000023
|KUR.GEÇ. V
|VERGİ ZİYA
|22.291,60
|471.449,44
|53
|SAMİ ORAL
|6450002490
|GÜLTEPE MAH. İŞÇİ SK. Kapı No:8 Daire No:3 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL
|2019/04-2019/04
|2023091466GZs0000004
|2023091414Ga80000024
|KDV
|VERGİ ZİYA
|63.607,11
|100.168,68
|54
|SAMİ ORAL
|6450002490
|GÜLTEPE MAH. İŞÇİ SK. Kapı No:8 Daire No:3 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL
|2019/07-2019/09
|2023091466GZs0000004
|2023091414Ga80000025
|KUR.GEÇ. V
|VERGİ ZİYA
|4.937,52
|206.230,18
|55
|SAMİ ORAL
|6450002490
|GÜLTEPE MAH. İŞÇİ SK. Kapı No:8 Daire No:3 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL
|2019/07-2019/07
|2023091466GZs0000004
|2023091414Ga80000026
|KDV
|VERGİ ZİYA
|103.239,11
|168.824,68
|56
|ERHAN ÇAKI
|2201014835
|HIRKA-İ ŞERİF MAH. KEÇECİLER CAD. ÖZKAN APT. 14/1 FATİH İSTANBUL
|2018/04-2018/06
|2023091866GZo0000012
|2023091814Ga40000078
|KUR.GEÇ. V
|VERGİ ZİYA
|3.218,76
|72.061,68
|57
|ERHAN ÇAKI
|2201014835
|HIRKA-İ ŞERİF MAH. KEÇECİLER CAD. ÖZKAN APT. 14/1 FATİH İSTANBUL
|2018/01-2018/12
|2023091866GZo0000012
|2023091814Ga40000084
|KURUMLAR
|VERGİ ZİYA
|93.349,34
|158.129,88
|58
|ERHAN ÇAKI
|2201014835
|HIRKA-İ ŞERİF MAH. KEÇECİLER CAD. ÖZKAN APT. 14/1 FATİH İSTANBUL
|2018/01-2018/03
|2023091866GZo0000012
|2023091814Ga40000085
|KUR.GEÇ. V
|VERGİ ZİYA
|3.450,91
|58.822,38
|59
|ERHAN ÇAKI
|2201014835
|HIRKA-İ ŞERİF MAH. KEÇECİLER CAD. ÖZKAN APT. 14/1 FATİH İSTANBUL
|2017/12-2017/12
|2023091866GZo0000012
|2023091814Ga40000087
|KDV
|VERGİ ZİYA
|23.026,95
|33.665,13
|60
|ERHAN ÇAKI
|2201014835
|HIRKA-İ ŞERİF MAH. KEÇECİLER CAD. ÖZKAN APT. 14/1 FATİH İSTANBUL
|2017/07-2017/09
|2023091866GZo0000012
|2023091814Ga40000092
|KUR.GEÇ. V
|VERGİ ZİYA
|733,10
|39.273,48
|61
|ERHAN ÇAKI
|2201014835
|HIRKA-İ ŞERİF MAH. KEÇECİLER CAD. ÖZKAN APT. 14/1 FATİH İSTANBUL
|2018/07-2018/09
|2023091866GZo0000012
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|KUR.GEÇ. V
|VERGİ ZİYA
|726,56
|27.245,82
|62
|ERHAN ÇAKI
|2201014835
|HIRKA-İ ŞERİF MAH. KEÇECİLER CAD. ÖZKAN APT. 14/1 FATİH İSTANBUL
|2017/10-2017/12
|2023091866GZo0000012
|2023091814Ga40000096
|KUR.GEÇ. V
|VERGİ ZİYA
|358,13
|76.741,62
|63
|ERHAN ÇAKI
|2201014835
|HIRKA-İ ŞERİF MAH. KEÇECİLER CAD. ÖZKAN APT. 14/1 FATİH İSTANBUL
|2017/04-2017/06
|2023091866GZo0000012
|2023091814Ga40000101
|KUR.GEÇ. V
|VERGİ ZİYA
|504,97
|15.458,13
|64
|ERHAN ÇAKI
|2201014835
|HIRKA-İ ŞERİF MAH. KEÇECİLER CAD. ÖZKAN APT. 14/1 FATİH İSTANBUL
|2017/01-2017/12
|2023091866GZo0000012
|2023091814Ga40000102
|KURUMLAR
|VERGİ ZİYA
|86.816,16
|131.473,23
|65
|ELİF EZEN
|0810361044
|ORTA MAH. KILIÇ ALİPAŞA SK. Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL
|2014/12-2014/12
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|2023092714Ga20000043
|KDV
|VERGİ ZİYA
|49.689,97
|98.201,52
|66
|ELİF EZEN
|0810361044
|ORTA MAH. KILIÇ ALİPAŞA SK. Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL
|2014/04-2014/06
|2023092766GZm0000006
|2023092714Ga20000056
|VERGİ ZİYA
|28.870,28
|67
|ELİF EZEN
|0810361044
|ORTA MAH. KILIÇ ALİPAŞA SK. Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL
|2014/01-2014/12
|2023092766GZm0000008
|2023092714Ga20000063
|KURUMLAR
|VERGİ ZİYA
|418.659,75
|202.740,80
|68
|MUHAMMET YILMAZ
|9730510870
|GÜZELVATAN MAH. YILMAZLAR SK. Kapı No:16 Daire No: Tel: SALIPAZARI SAMSUN
|2017/04-2017/06
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|2023091814GaB0000055
|KUR.GEÇ. V
|VERGİ ZİYA
|1.600,42
|49.928,34
|69
|MUHAMMET YILMAZ
|9730510870
|GÜZELVATAN MAH. YILMAZLAR SK. Kapı No:16 Daire No: Tel: SALIPAZARI SAMSUN
|2017/07-2017/09
|2023091866GZv0002229
|2023091814GaB0000060
|KUR.GEÇ. V
|VERGİ ZİYA
|1.978,71
|106.938,57
|70
|MUHAMMET YILMAZ
|9730510870
|GÜZELVATAN MAH. YILMAZLAR SK. Kapı No:16 Daire No: Tel: SALIPAZARI SAMSUN
|2017/08-2017/08
|2023091866GZv0002229
|2023091814GaB0000063
|KDV
|VERGİ ZİYA
|24.315,27
|36.816,87
|71
|MUHAMMET YILMAZ
|9730510870
|GÜZELVATAN MAH. YILMAZLAR SK. Kapı No:16 Daire No: Tel: SALIPAZARI SAMSUN
|2017/11-2017/11
|2023091866GZv0002229
|2023091814GaB0000064
|KDV
|VERGİ ZİYA
|22.525,30
|34.876,68
|72
|MUHAMMET YILMAZ
|9730510870
|GÜZELVATAN MAH. YILMAZLAR SK. Kapı No:16 Daire No: Tel: SALIPAZARI SAMSUN
|2017/01-2017/12
|2023091866GZv0002229
|2023091814GaB0000065
|KURUMLAR
|VERGİ ZİYA
|196.525,65
|306.258,09
|73
|MUHAMMET YILMAZ
|9730510870
|GÜZELVATAN MAH. YILMAZLAR SK. Kapı No:16 Daire No: Tel: SALIPAZARI SAMSUN
|2017/10-2017/12
|2023091866GZv0002229
|2023091814GaB0000066
|KUR.GEÇ. V
|VERGİ ZİYA
|533,23
|114.263,67
|74
|MUHAMMET YILMAZ
|9730510870
|GÜZELVATAN MAH. YILMAZLAR SK. Kapı No:16 Daire No: Tel: SALIPAZARI SAMSUN
|2017/10-2017/10
|2023091866GZv0002229
|2023091814GaB0000067
|KDV
|VERGİ ZİYA
|25.190,12
|38.626,95
|75
|MUHAMMET YILMAZ
|9730510870
|GÜZELVATAN MAH. YILMAZLAR SK. Kapı No:16 Daire No: Tel: SALIPAZARI SAMSUN
|2017/01-2017/03
|2023091866GZv0002229
|2023091814GaB0000068
|KUR.GEÇ. V
|VERGİ ZİYA
|1.682,96
|36.063,51
|76
|SERCAN KOÇ
|5700366259
|KÜÇÜKADA MAH. 2243 SK. Kapı No:16 Daire No: Tel: KONAK İZMİR
|2021/01-2021/12
|2023081766GZr0000003
|2023081714Ga70000042
|VUK153/A TMN
|21.836.219,78
|77
|SERCAN KOÇ
|5700366259
|KÜÇÜKADA MAH. 2243 SK. Kapı No:16 Daire No: Tel: KONAK İZMİR
|2021/01-2021/12
|2023081766GZr0000003
|2023081714Ga70000045
|KURUMMA
|32.993,33
|78
|SERCAN KOÇ
|5700366259
|KÜÇÜKADA MAH. 2243 SK. Kapı No:16 Daire No: Tel: KONAK İZMİR
|2021/01-2021/12
|2023081766GZr0000003
|2023081714Ga70000050
|KDVb3MA
|87.677,74
|79
|SÜLEYMAN AYDIN
|1150597684
|ÇIRKAN MAH. USLU SK. A Kapı No:6 A Daire No:1 Tel: BODRUM MUĞLA
|2013/01-2013/12
|2022091366GZn0000001
|2022091314Ga30000005
|KURUMLAR
|70.498,90
|80
|SÜLEYMAN AYDIN
|1150597684
|ÇIRKAN MAH. USLU SK. A Kapı No:6 A Daire No:1 Tel: BODRUM MUĞLA
|2014/01-2014/12
|2022091366GZn0000002
|2022091314Ga30000013
|KURUMLAR
|85.095,28
|81
|SÜLEYMAN AYDIN
|1150597684
|ÇIRKAN MAH. USLU SK. A Kapı No:6 A Daire No:1 Tel: BODRUM MUĞLA
|2015/01-2015/12
|2022091366GZn0000003
|2022091314Ga30000059
|KURUMLAR
|49.875,39
|82
|SÜLEYMAN AYDIN
|1150597684
|ÇIRKAN MAH. USLU SK. A Kapı No:6 A Daire No:1 Tel: BODRUM MUĞLA
|2016/01-2016/12
|2022091366GZn0000003
|2022091314Ga30000072
|KURUMMA
|48.139,31
|83
|SÜLEYMAN AYDIN
|1150597684
|ÇIRKAN MAH. USLU SK. A Kapı No:6 A Daire No:1 Tel: BODRUM MUĞLA
|2016/01-2016/12
|2022091366GZn0000003
|2022091314Ga30000074
|KDV3aMA
|319.840,74
|84
|SÜLEYMAN AYDIN
|1150597684
|ÇIRKAN MAH. USLU SK. A Kapı No:6 A Daire No:1 Tel: BODRUM MUĞLA
|2016/01-2016/03
|2022091366GZn0000007
|2022091314Ga30000133
|KUR.GEÇ. V
|VERGİ ZİYA
|477,34
|15.343,02
|85
|OSMAN YÖNEY
|9830359545
|"KARTALTEPE MAH. ANKARA CAD. Kapı No:109 Daire No:3 Tel: BAYRAMPAŞA
|2013/09-2013/09
|2022090566GZv0000003
|2022090514GaB0000014
|KDV
|VERGİ ZİYA
|109.201,78
|173.703,78
|86
|OSMAN YÖNEY
|9830359545
|"KARTALTEPE MAH. ANKARA CAD. Kapı No:109 Daire No:3 Tel: BAYRAMPAŞA
|2013/08-2013/08
|2022090566GZv0000003
|2022090514GaB0000015
|KDV
|VERGİ ZİYA
|114.760,29
|181.200,45
|87
|OSMAN YÖNEY
|9830359545
|"KARTALTEPE MAH. ANKARA CAD. Kapı No:109 Daire No:3 Tel: BAYRAMPAŞA
|2013/07-2013/07
|2022090566GZv0000003
|2022090514GaB0000016
|KDV
|VERGİ ZİYA
|116.277,19
|182.200,92
|88
|AHMET MİNAZ
|6210186416
|"SEYRAN MAH. MÜST. YRD. MUSTAFA KÖKÇAM CAD.24 ERMENEK KARAMAN
|2019/03-2019/03
|2022100666GZs0000002
|2022100614Ga80000017
|STP
|13.840,26
|41.544,36
|89
|ÖZKAN ÖZDEMİR
|6800502990
|TOPÇUASIM MAH. 3514 SK. Kapı No:13 Daire No:9 Tel: YUNUSEMRE MANİSA
|2018/07-2018/09
|2023030966GZs0000002
|2023030914Ga80000005
|KUR.GEÇ. V
|VERGİ ZİYA
|1.107,85
|90
|ÖZKAN ÖZDEMİR
|6800502990
|TOPÇUASIM MAH. 3514 SK. Kapı No:13 Daire No:9 Tel: YUNUSEMRE MANİSA
|2018/01-2018/12
|2023030966GZs0000002
|2023030914Ga80000010
|KURUMLAR
|VERGİ ZİYA
|44.438,21
|76.354,32
|91
|ÖZKAN ÖZDEMİR
|6800502990
|TOPÇUASIM MAH. 3514 SK. Kapı No:13 Daire No:9 Tel: YUNUSEMRE MANİSA
|2018/04-2018/06
|2023030966GZs0000002
|2023030914Ga80000020
|KUR.GEÇ. V
|VERGİ ZİYA
|1.137,26
|25.461,09
|92
|YUSUF KARAKAYA
|5140065709
|"ABDURRAHMANGAZİ MAH. PETROL YOLU CAD. 176/2 SULTANBEYLİ
|2016/01-2016/12
|2023013066GZr0000023
|2023013014Ga70000096
|KDV3aMA
|128.991,04
|93
|YUSUF KARAKAYA
|5140065709
|"ABDURRAHMANGAZİ MAH. PETROL YOLU CAD. 176/2 SULTANBEYLİ
|2016/01-2016/12
|2023013066GZr0000023
|2023013014Ga70000099
|KURUMMA
|26.746,44
|94
|YUSUF KARAKAYA
|5140065709
|"ABDURRAHMANGAZİ MAH. PETROL YOLU CAD. 176/2 SULTANBEYLİ
|2017/01-2017/12
|2023013066GZr0000025
|2023013014Ga70000125
|ÖZ USL C.
|87.910,00
|95
|YUSUF KARAKAYA
|5140065709
|"ABDURRAHMANGAZİ MAH. PETROL YOLU CAD. 176/2 SULTANBEYLİ
|2017/01-2017/01
|2023013066GZr0000025
|2023013014Ga70000126
|KDV
|VERGİ ZİYA
|253.314,90
|134.100,00
|96
|YUSUF KARAKAYA
|5140065709
|"ABDURRAHMANGAZİ MAH. PETROL YOLU CAD. 176/2 SULTANBEYLİ
|2016/12-2016/12
|2023013066GZr0000025
|2023013014Ga70000127
|KDV
|VERGİ ZİYA
|347.240,68
|182.470,14
|97
|YUSUF KARAKAYA
|5140065709
|"ABDURRAHMANGAZİ MAH. PETROL YOLU CAD. 176/2 SULTANBEYLİ
|2016/11-2016/11
|2023013066GZr0000025
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|KDV
|VERGİ ZİYA
|51.759,00
|27.000,00
|98
|YUSUF KARAKAYA
|5140065709
|"ABDURRAHMANGAZİ MAH. PETROL YOLU CAD. 176/2 SULTANBEYLİ
|2016/01-2016/12
|2023013066GZr0000025
|2023013014Ga70000130
|ÖZ USL C.
|110.000,00
|99
|HAKAN ÇİTİL
|2580192131
|"MURATREİS MAH. MURATREİS SK. Kapı No:7/1 Daire No:11 Tel: ÜSKÜDAR
|2016/01-2016/12
|2023020266GZo0000034
|2023020214Ga40000225
|ÖZ USL C.
|12.886,69
|100
|HAKAN ÇİTİL
|2580192131
|"MURATREİS MAH. MURATREİS SK. Kapı No:7/1 Daire No:11 Tel: ÜSKÜDAR
|2016/06-2016/06
|2023020266GZo0000034
|2023020214Ga40000226
|KDV
|VERGİ ZİYA
|29.726,44
|4.103,60
|"Sultanbeyli Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan Ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK'nun 103-106'ncı maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01934398