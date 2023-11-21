İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ

Yayın Tarihi:

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ

S. NOMÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANIVERGİ NUMARASIADRESİVERGİ VEYA CEZANINVERGİNİN NEVİCEZANIN NEVİVERGİNİN MİKTARICEZANIN MİKTARI
DÖNEMİTAKİP NOTAKİP NO
1MUHAMMED ASLAN0880304189HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA2018/09-2018/092023092666GZm00000022023092614Ga20000029KDVVERGİ ZİYA58.705,9492.938,17
2KEMAL ÖZCAN6700188538"KARTALTEPE MAH. KANARYA CAD. Kapı No:96 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA2015/01-2015/122023082566GZs00000142023082514Ga80000228KURUMLARVERGİ ZİYA66.050,98156.683,93
3BAYRAM BURUK191006962117 EYLÜL MAH. SANAYİ SK. Kapı No:18 Daire No:2 Tel: BANDIRMA BALIKESİR2018/10-2018/122023081566GZn00000122023081514Ga30000300KUR.GEÇ. VVERGİ ZİYA1.065,65159.847,74
4BAYRAM BURUK191006962117 EYLÜL MAH. SANAYİ SK. Kapı No:18 Daire No:2 Tel: BANDIRMA BALIKESİR2018/01-2018/122023081566GZn00000122023081514Ga30000301KURUMLARVERGİ ZİYA108.835,48167.783,37
5BAYRAM BURUK191006962117 EYLÜL MAH. SANAYİ SK. Kapı No:18 Daire No:2 Tel: BANDIRMA BALIKESİR2018/10-2018/102023081566GZn00000122023081514Ga30000305KDVVERGİ ZİYA40.195,2155.895,43
6HAYRETTİN BARIŞ1420872873ARMAĞANEVLER MAH. ÇARDAK SK. ADIL KAVALCI 31/5 ÜMRANİYE İSTANBUL2017/04-2017/062023100666GZn00000022023100614Ga30000006KUR.GEÇ. VVERGİ ZİYA838,4525.743,19
7HAYRETTİN BARIŞ1420872873ARMAĞANEVLER MAH. ÇARDAK SK. ADIL KAVALCI 31/5 ÜMRANİYE İSTANBUL2017/07-2017/092023100666GZn00000022023100614Ga30000010KUR.GEÇ. VVERGİ ZİYA518,2028.496,16
8HAYRETTİN BARIŞ1420872873ARMAĞANEVLER MAH. ÇARDAK SK. ADIL KAVALCI 31/5 ÜMRANİYE İSTANBUL2017/10-2017/122023100666GZn00000022023100614Ga30000014KUR.GEÇ. VVERGİ ZİYA221,7048.242,64
9HAYRETTİN BARIŞ1420872873ARMAĞANEVLER MAH. ÇARDAK SK. ADIL KAVALCI 31/5 ÜMRANİYE İSTANBUL2018/01-2018/032023100666GZn00000022023100614Ga30000018KUR.GEÇ. VVERGİ ZİYA5.916,78101.589,48
10HAYRETTİN BARIŞ1420872873ARMAĞANEVLER MAH. ÇARDAK SK. ADIL KAVALCI 31/5 ÜMRANİYE İSTANBUL2018/01-2018/122023100666GZn00000022023100614Ga30000019KURUMLARVERGİ ZİYA67.884,72114.128,55
11HAYRETTİN BARIŞ1420872873ARMAĞANEVLER MAH. ÇARDAK SK. ADIL KAVALCI 31/5 ÜMRANİYE İSTANBUL2018/02-2018/022023100666GZn00000022023100614Ga30000020KDVVERGİ ZİYA25.571,7238.638,11
12HAYRETTİN BARIŞ1420872873ARMAĞANEVLER MAH. ÇARDAK SK. ADIL KAVALCI 31/5 ÜMRANİYE İSTANBUL2018/04-2018/062023100666GZn00000022023100614Ga30000026KUR.GEÇ. VVERGİ ZİYA560,0813.274,43
13HAYRETTİN BARIŞ1420872873ARMAĞANEVLER MAH. ÇARDAK SK. ADIL KAVALCI 31/5 ÜMRANİYE İSTANBUL2017/01-2017/122023100666GZn00000022023100614Ga30000027KURUMLARVERGİ ZİYA74.110,67111.568,86
14BORIS SHANKOV ALEKSIEV0510969089SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER2017/10-2017/102023091166GZm00000022023091114Ga20000014KDV14.677,82
15BORIS SHANKOV ALEKSIEV0510969089SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER2017/08-2017/082023091166GZm00000022023091114Ga20000018KDV21.567,70
16BORIS SHANKOV ALEKSIEV0510969089SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER2017/09-2017/092023091166GZm00000022023091114Ga20000034KDV14.551,57
17BORIS SHANKOV ALEKSIEV0510969089SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER2018/01-2018/012023091166GZm00000032023091114Ga20000051KDV12.760,48
18BORIS SHANKOV ALEKSIEV0510969089SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER2018/05-2018/052023091166GZm00000032023091114Ga20000061KDV20.533,55
19BORIS SHANKOV ALEKSIEV0510969089SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER2017/01-2017/122023091166GZm00000032023091114Ga20000063KURUMLAR422.451,20
20BORIS SHANKOV ALEKSIEV0510969089SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER2018/09-2018/092023091166GZm00000032023091114Ga20000065KDV107.446,37
21BORIS SHANKOV ALEKSIEV0510969089SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER2018/11-2018/112023091166GZm00000032023091114Ga20000068KDV20.037,44
22BORIS SHANKOV ALEKSIEV0510969089SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER2018/10-2018/102023091166GZm00000032023091114Ga20000074KDV12.282,94
23BORIS SHANKOV ALEKSIEV0510969089SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER2017/12-2017/122023091166GZm00000032023091114Ga20000078KDV13.523,12
24BORIS SHANKOV ALEKSIEV0510969089SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER2019/03-2019/032023091166GZm00000042023091114Ga20000086KDV19.905,58
25BORIS SHANKOV ALEKSIEV0510969089SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER2019/04-2019/042023091166GZm00000042023091114Ga20000092KDV14.887,42
26BORIS SHANKOV ALEKSIEV0510969089SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER2018/07-2018/092023091166GZm00000042023091114Ga20000094GECİKME ZAM44.268,02
27BORIS SHANKOV ALEKSIEV0510969089SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER2018/01-2018/032023091166GZm00000042023091114Ga20000098GECİKME ZAM17.142,60
28BORIS SHANKOV ALEKSIEV0510969089SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER2019/02-2019/022023091166GZm00000042023091114Ga20000099KDV14.432,12
29BORIS SHANKOV ALEKSIEV0510969089SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER2018/12-2018/122023091166GZm00000042023091114Ga20000100STP13.756,80
30BORIS SHANKOV ALEKSIEV0510969089SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER2018/04-2018/062023091166GZm00000042023091114Ga20000101GECİKME ZAM15.449,52
31BORIS SHANKOV ALEKSIEV0510969089SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER2019/01-2019/012023091166GZm00000042023091114Ga20000102KDV17.223,04
32BORIS SHANKOV ALEKSIEV0510969089SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER2018/01-2018/122023091166GZm00000042023091114Ga20000103KURUMLAR991.522,53
33BORIS SHANKOV ALEKSIEV0510969089SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER2018/12-2018/122023091166GZm00000042023091114Ga20000106KDV25.002,68
34BORIS SHANKOV ALEKSIEV0510969089SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER2019/01-2019/122023091166GZm00000052023091114Ga20000112KURUMLAR375.581,84
35BORIS SHANKOV ALEKSIEV0510969089SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER2019/01-2019/122023091166GZm00000052023091114Ga20000118VERGİ ZİYA181.861,07
36BORIS SHANKOV ALEKSIEV0510969089SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER2020/08-2020/082023091166GZm00000052023091114Ga20000124KDV19.793,33
37BORIS SHANKOV ALEKSIEV0510969089SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER2020/10-2020/102023091166GZm00000052023091114Ga20000127KDV62.311,61
38BORIS SHANKOV ALEKSIEV0510969089SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER2019/04-2019/062023091166GZm00000052023091114Ga20000151GECİKME ZAM13.766,16
39BORIS SHANKOV ALEKSIEV0510969089SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER2019/04-2019/062023091166GZm00000052023091114Ga20000151GECİKME ZAM13.766,16
40BORIS SHANKOV ALEKSIEV0510969089SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER2019/01-2019/032023091166GZm00000052023091114Ga20000152GECİKME ZAM49.465,91
41BORIS SHANKOV ALEKSIEV0510969089SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER2020/09-2020/092023091166GZm00000052023091114Ga20000172KDV37.436,50
42BORIS SHANKOV ALEKSIEV0510969089SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER2020/01-2020/122023091166GZm00000062023091114Ga20000181KURUMLAR384.449,98
43BORIS SHANKOV ALEKSIEV0510969089SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER2020/01-2020/122023091166GZm00000062023091114Ga20000185VERGİ ZİYA88.937,38
44BORIS SHANKOV ALEKSIEV0510969089SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER2020/01-2020/122023091166GZm00000062023091114Ga20000188VERGİ ZİYA88.937,38
45BORIS SHANKOV ALEKSIEV0510969089SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER2020/12-2020/122023091166GZm00000062023091114Ga20000189KDV52.993,12
46BORIS SHANKOV ALEKSIEV0510969089SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER2020/07-2020/092023091166GZm00000062023091114Ga20000191GECİKME ZAM25.617,52
47SAMİ ORAL6450002490GÜLTEPE MAH. İŞÇİ SK. Kapı No:8 Daire No:3 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL2019/01-2019/032023091466GZs00000042023091414Ga80000016KUR.GEÇ. VVERGİ ZİYA3.805,9455.158,60
48SAMİ ORAL6450002490GÜLTEPE MAH. İŞÇİ SK. Kapı No:8 Daire No:3 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL2019/01-2019/122023091466GZs00000042023091414Ga80000017KURUMLARVERGİ ZİYA406.414,10732.338,17
49SAMİ ORAL6450002490GÜLTEPE MAH. İŞÇİ SK. Kapı No:8 Daire No:3 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL2019/03-2019/032023091466GZs00000042023091414Ga80000019KDVVERGİ ZİYA21.644,1833.731,19
50SAMİ ORAL6450002490GÜLTEPE MAH. İŞÇİ SK. Kapı No:8 Daire No:3 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL2019/06-2019/062023091466GZs00000042023091414Ga80000020KDVVERGİ ZİYA92.327,55149.016,22
51SAMİ ORAL6450002490GÜLTEPE MAH. İŞÇİ SK. Kapı No:8 Daire No:3 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL2019/05-2019/052023091466GZs00000042023091414Ga80000022KDVVERGİ ZİYA85.853,85136.637,43
52SAMİ ORAL6450002490GÜLTEPE MAH. İŞÇİ SK. Kapı No:8 Daire No:3 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL2019/04-2019/062023091466GZs00000042023091414Ga80000023KUR.GEÇ. VVERGİ ZİYA22.291,60471.449,44
53SAMİ ORAL6450002490GÜLTEPE MAH. İŞÇİ SK. Kapı No:8 Daire No:3 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL2019/04-2019/042023091466GZs00000042023091414Ga80000024KDVVERGİ ZİYA63.607,11100.168,68
54SAMİ ORAL6450002490GÜLTEPE MAH. İŞÇİ SK. Kapı No:8 Daire No:3 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL2019/07-2019/092023091466GZs00000042023091414Ga80000025KUR.GEÇ. VVERGİ ZİYA4.937,52206.230,18
55SAMİ ORAL6450002490GÜLTEPE MAH. İŞÇİ SK. Kapı No:8 Daire No:3 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL2019/07-2019/072023091466GZs00000042023091414Ga80000026KDVVERGİ ZİYA103.239,11168.824,68
56ERHAN ÇAKI2201014835HIRKA-İ ŞERİF MAH. KEÇECİLER CAD. ÖZKAN APT. 14/1 FATİH İSTANBUL2018/04-2018/062023091866GZo00000122023091814Ga40000078KUR.GEÇ. VVERGİ ZİYA3.218,7672.061,68
57ERHAN ÇAKI2201014835HIRKA-İ ŞERİF MAH. KEÇECİLER CAD. ÖZKAN APT. 14/1 FATİH İSTANBUL2018/01-2018/122023091866GZo00000122023091814Ga40000084KURUMLARVERGİ ZİYA93.349,34158.129,88
58ERHAN ÇAKI2201014835HIRKA-İ ŞERİF MAH. KEÇECİLER CAD. ÖZKAN APT. 14/1 FATİH İSTANBUL2018/01-2018/032023091866GZo00000122023091814Ga40000085KUR.GEÇ. VVERGİ ZİYA3.450,9158.822,38
59ERHAN ÇAKI2201014835HIRKA-İ ŞERİF MAH. KEÇECİLER CAD. ÖZKAN APT. 14/1 FATİH İSTANBUL2017/12-2017/122023091866GZo00000122023091814Ga40000087KDVVERGİ ZİYA23.026,9533.665,13
60ERHAN ÇAKI2201014835HIRKA-İ ŞERİF MAH. KEÇECİLER CAD. ÖZKAN APT. 14/1 FATİH İSTANBUL2017/07-2017/092023091866GZo00000122023091814Ga40000092KUR.GEÇ. VVERGİ ZİYA733,1039.273,48
61ERHAN ÇAKI2201014835HIRKA-İ ŞERİF MAH. KEÇECİLER CAD. ÖZKAN APT. 14/1 FATİH İSTANBUL2018/07-2018/092023091866GZo00000122023091814Ga40000094KUR.GEÇ. VVERGİ ZİYA726,5627.245,82
62ERHAN ÇAKI2201014835HIRKA-İ ŞERİF MAH. KEÇECİLER CAD. ÖZKAN APT. 14/1 FATİH İSTANBUL2017/10-2017/122023091866GZo00000122023091814Ga40000096KUR.GEÇ. VVERGİ ZİYA358,1376.741,62
63ERHAN ÇAKI2201014835HIRKA-İ ŞERİF MAH. KEÇECİLER CAD. ÖZKAN APT. 14/1 FATİH İSTANBUL2017/04-2017/062023091866GZo00000122023091814Ga40000101KUR.GEÇ. VVERGİ ZİYA504,9715.458,13
64ERHAN ÇAKI2201014835HIRKA-İ ŞERİF MAH. KEÇECİLER CAD. ÖZKAN APT. 14/1 FATİH İSTANBUL2017/01-2017/122023091866GZo00000122023091814Ga40000102KURUMLARVERGİ ZİYA86.816,16131.473,23
65ELİF EZEN0810361044ORTA MAH. KILIÇ ALİPAŞA SK. Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL2014/12-2014/122023092766GZm00000062023092714Ga20000043KDVVERGİ ZİYA49.689,9798.201,52
66ELİF EZEN0810361044ORTA MAH. KILIÇ ALİPAŞA SK. Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL2014/04-2014/062023092766GZm00000062023092714Ga20000056VERGİ ZİYA28.870,28
67ELİF EZEN0810361044ORTA MAH. KILIÇ ALİPAŞA SK. Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL2014/01-2014/122023092766GZm00000082023092714Ga20000063KURUMLARVERGİ ZİYA418.659,75202.740,80
68MUHAMMET YILMAZ9730510870GÜZELVATAN MAH. YILMAZLAR SK. Kapı No:16 Daire No: Tel: SALIPAZARI SAMSUN2017/04-2017/062023091866GZv00022292023091814GaB0000055KUR.GEÇ. VVERGİ ZİYA1.600,4249.928,34
69MUHAMMET YILMAZ9730510870GÜZELVATAN MAH. YILMAZLAR SK. Kapı No:16 Daire No: Tel: SALIPAZARI SAMSUN2017/07-2017/092023091866GZv00022292023091814GaB0000060KUR.GEÇ. VVERGİ ZİYA1.978,71106.938,57
70MUHAMMET YILMAZ9730510870GÜZELVATAN MAH. YILMAZLAR SK. Kapı No:16 Daire No: Tel: SALIPAZARI SAMSUN2017/08-2017/082023091866GZv00022292023091814GaB0000063KDVVERGİ ZİYA24.315,2736.816,87
71MUHAMMET YILMAZ9730510870GÜZELVATAN MAH. YILMAZLAR SK. Kapı No:16 Daire No: Tel: SALIPAZARI SAMSUN2017/11-2017/112023091866GZv00022292023091814GaB0000064KDVVERGİ ZİYA22.525,3034.876,68
72MUHAMMET YILMAZ9730510870GÜZELVATAN MAH. YILMAZLAR SK. Kapı No:16 Daire No: Tel: SALIPAZARI SAMSUN2017/01-2017/122023091866GZv00022292023091814GaB0000065KURUMLARVERGİ ZİYA196.525,65306.258,09
73MUHAMMET YILMAZ9730510870GÜZELVATAN MAH. YILMAZLAR SK. Kapı No:16 Daire No: Tel: SALIPAZARI SAMSUN2017/10-2017/122023091866GZv00022292023091814GaB0000066KUR.GEÇ. VVERGİ ZİYA533,23114.263,67
74MUHAMMET YILMAZ9730510870GÜZELVATAN MAH. YILMAZLAR SK. Kapı No:16 Daire No: Tel: SALIPAZARI SAMSUN2017/10-2017/102023091866GZv00022292023091814GaB0000067KDVVERGİ ZİYA25.190,1238.626,95
75MUHAMMET YILMAZ9730510870GÜZELVATAN MAH. YILMAZLAR SK. Kapı No:16 Daire No: Tel: SALIPAZARI SAMSUN2017/01-2017/032023091866GZv00022292023091814GaB0000068KUR.GEÇ. VVERGİ ZİYA1.682,9636.063,51
76SERCAN KOÇ5700366259KÜÇÜKADA MAH. 2243 SK. Kapı No:16 Daire No: Tel: KONAK İZMİR2021/01-2021/122023081766GZr00000032023081714Ga70000042VUK153/A TMN21.836.219,78
77SERCAN KOÇ5700366259KÜÇÜKADA MAH. 2243 SK. Kapı No:16 Daire No: Tel: KONAK İZMİR2021/01-2021/122023081766GZr00000032023081714Ga70000045KURUMMA32.993,33
78SERCAN KOÇ5700366259KÜÇÜKADA MAH. 2243 SK. Kapı No:16 Daire No: Tel: KONAK İZMİR2021/01-2021/122023081766GZr00000032023081714Ga70000050KDVb3MA87.677,74
79SÜLEYMAN AYDIN1150597684ÇIRKAN MAH. USLU SK. A Kapı No:6 A Daire No:1 Tel: BODRUM MUĞLA2013/01-2013/122022091366GZn00000012022091314Ga30000005KURUMLAR70.498,90
80SÜLEYMAN AYDIN1150597684ÇIRKAN MAH. USLU SK. A Kapı No:6 A Daire No:1 Tel: BODRUM MUĞLA2014/01-2014/122022091366GZn00000022022091314Ga30000013KURUMLAR85.095,28
81SÜLEYMAN AYDIN1150597684ÇIRKAN MAH. USLU SK. A Kapı No:6 A Daire No:1 Tel: BODRUM MUĞLA2015/01-2015/122022091366GZn00000032022091314Ga30000059KURUMLAR49.875,39
82SÜLEYMAN AYDIN1150597684ÇIRKAN MAH. USLU SK. A Kapı No:6 A Daire No:1 Tel: BODRUM MUĞLA2016/01-2016/122022091366GZn00000032022091314Ga30000072KURUMMA48.139,31
83SÜLEYMAN AYDIN1150597684ÇIRKAN MAH. USLU SK. A Kapı No:6 A Daire No:1 Tel: BODRUM MUĞLA2016/01-2016/122022091366GZn00000032022091314Ga30000074KDV3aMA319.840,74
84SÜLEYMAN AYDIN1150597684ÇIRKAN MAH. USLU SK. A Kapı No:6 A Daire No:1 Tel: BODRUM MUĞLA2016/01-2016/032022091366GZn00000072022091314Ga30000133KUR.GEÇ. VVERGİ ZİYA477,3415.343,02
85OSMAN YÖNEY9830359545"KARTALTEPE MAH. ANKARA CAD. Kapı No:109 Daire No:3 Tel: BAYRAMPAŞA2013/09-2013/092022090566GZv00000032022090514GaB0000014KDVVERGİ ZİYA109.201,78173.703,78
86OSMAN YÖNEY9830359545"KARTALTEPE MAH. ANKARA CAD. Kapı No:109 Daire No:3 Tel: BAYRAMPAŞA2013/08-2013/082022090566GZv00000032022090514GaB0000015KDVVERGİ ZİYA114.760,29181.200,45
87OSMAN YÖNEY9830359545"KARTALTEPE MAH. ANKARA CAD. Kapı No:109 Daire No:3 Tel: BAYRAMPAŞA2013/07-2013/072022090566GZv00000032022090514GaB0000016KDVVERGİ ZİYA116.277,19182.200,92
88AHMET MİNAZ6210186416"SEYRAN MAH. MÜST. YRD. MUSTAFA KÖKÇAM CAD.24 ERMENEK KARAMAN2019/03-2019/032022100666GZs00000022022100614Ga80000017STP13.840,2641.544,36
89ÖZKAN ÖZDEMİR6800502990TOPÇUASIM MAH. 3514 SK. Kapı No:13 Daire No:9 Tel: YUNUSEMRE MANİSA2018/07-2018/092023030966GZs00000022023030914Ga80000005KUR.GEÇ. VVERGİ ZİYA1.107,85
90ÖZKAN ÖZDEMİR6800502990TOPÇUASIM MAH. 3514 SK. Kapı No:13 Daire No:9 Tel: YUNUSEMRE MANİSA2018/01-2018/122023030966GZs00000022023030914Ga80000010KURUMLARVERGİ ZİYA44.438,2176.354,32
91ÖZKAN ÖZDEMİR6800502990TOPÇUASIM MAH. 3514 SK. Kapı No:13 Daire No:9 Tel: YUNUSEMRE MANİSA2018/04-2018/062023030966GZs00000022023030914Ga80000020KUR.GEÇ. VVERGİ ZİYA1.137,2625.461,09
92YUSUF KARAKAYA5140065709"ABDURRAHMANGAZİ MAH. PETROL YOLU CAD. 176/2 SULTANBEYLİ2016/01-2016/122023013066GZr00000232023013014Ga70000096KDV3aMA128.991,04
93YUSUF KARAKAYA5140065709"ABDURRAHMANGAZİ MAH. PETROL YOLU CAD. 176/2 SULTANBEYLİ2016/01-2016/122023013066GZr00000232023013014Ga70000099KURUMMA26.746,44
94YUSUF KARAKAYA5140065709"ABDURRAHMANGAZİ MAH. PETROL YOLU CAD. 176/2 SULTANBEYLİ2017/01-2017/122023013066GZr00000252023013014Ga70000125ÖZ USL C.87.910,00
95YUSUF KARAKAYA5140065709"ABDURRAHMANGAZİ MAH. PETROL YOLU CAD. 176/2 SULTANBEYLİ2017/01-2017/012023013066GZr00000252023013014Ga70000126KDVVERGİ ZİYA253.314,90134.100,00
96YUSUF KARAKAYA5140065709"ABDURRAHMANGAZİ MAH. PETROL YOLU CAD. 176/2 SULTANBEYLİ2016/12-2016/122023013066GZr00000252023013014Ga70000127KDVVERGİ ZİYA347.240,68182.470,14
97YUSUF KARAKAYA5140065709"ABDURRAHMANGAZİ MAH. PETROL YOLU CAD. 176/2 SULTANBEYLİ2016/11-2016/112023013066GZr00000252023013014Ga70000128KDVVERGİ ZİYA51.759,0027.000,00
98YUSUF KARAKAYA5140065709"ABDURRAHMANGAZİ MAH. PETROL YOLU CAD. 176/2 SULTANBEYLİ2016/01-2016/122023013066GZr00000252023013014Ga70000130ÖZ USL C.110.000,00
99HAKAN ÇİTİL2580192131"MURATREİS MAH. MURATREİS SK. Kapı No:7/1 Daire No:11 Tel: ÜSKÜDAR2016/01-2016/122023020266GZo00000342023020214Ga40000225ÖZ USL C.12.886,69
100HAKAN ÇİTİL2580192131"MURATREİS MAH. MURATREİS SK. Kapı No:7/1 Daire No:11 Tel: ÜSKÜDAR2016/06-2016/062023020266GZo00000342023020214Ga40000226KDVVERGİ ZİYA29.726,444.103,60
"Sultanbeyli Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan Ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK'nun 103-106'ncı maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."
#ilangovtr BASIN NO: ILN01934398