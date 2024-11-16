İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından İlanen Tebliğ
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
VERGİ KİMLİK NO
MÜKELLEFİN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI
ADRESİ
VERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİ
VERGİ VEYA CEZANIN NEVİ
Ana Takip Dosya No
TAKİP NO
VERGİ VEYA CEZANIN TUTARI
390397696
ADEM AKTAŞ
SOĞUKPINAR MAH. SERÇE SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
202101202112
9034
2024080266Oiq0000004
2024080214Oj50000248
4.572,00 TL
390397696
ADEM AKTAŞ
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202101202112
9034
2024080266Oiq0000004
2024080214Oj50000249
3.804,00 TL
390397696
ADEM AKTAŞ
SOĞUKPINAR MAH. SERÇE SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
202101202112
9034
2024080266Oiq0000004
2024080214Oj50000232
4.572,00 TL
390397696
ADEM AKTAŞ
SOĞUKPINAR MAH. SERÇE SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
202101202112
9034
2024080266Oiq0000004
2024080214Oj50000234
3.804,00 TL
390397696
ADEM AKTAŞ
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202101202112
9034
2024080266Oiq0000004
2024080214Oj50000247
2.657,00 TL
390397696
ADEM AKTAŞ
SOĞUKPINAR MAH. SERÇE SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
202101202112
9034
2024080266Oiq0000004
2024080214Oj50000233
4.572,00 TL
390397696
ADEM AKTAŞ
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202101202112
9034
2024080266Oiq0000004
2024080214Oj50000250
2.281,00 TL
390397696
ADEM AKTAŞ
SOĞUKPINAR MAH. SERÇE SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
202101202112
9034
2024080266Oiq0000004
2024080214Oj50000244
4.572,00 TL
390397696
ADEM AKTAŞ
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202101202112
9034
2024080266Oiq0000004
2024080214Oj50000243
2.281,00 TL
390397696
ADEM AKTAŞ
SOĞUKPINAR MAH. SERÇE SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
202101202112
9034
2024080266Oiq0000004
2024080214Oj50000229
4.572,00 TL
390397696
ADEM AKTAŞ
SOĞUKPINAR MAH. SERÇE SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
202101202112
9034
2024080266Oiq0000004
2024080214Oj50000246
4.572,00 TL
390397696
ADEM AKTAŞ
SOĞUKPINAR MAH. SERÇE SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
202101202112
9034
2024080266Oiq0000004
2024080214Oj50000230
3.804,00 TL
390397696
ADEM AKTAŞ
SOĞUKPINAR MAH. SERÇE SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
202101202112
9034
2024080266Oiq0000004
2024080214Oj50000227
3.804,00 TL
390397696
ADEM AKTAŞ
SOĞUKPINAR MAH. SERÇE SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
202101202112
9034
2024080266Oiq0000004
2024080214Oj50000231
3.804,00 TL
390397696
ADEM AKTAŞ
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202101202112
9034
2024080266Oiq0000004
2024080214Oj50000245
4.572,00 TL
390397696
ADEM AKTAŞ
SOĞUKPINAR MAH. SERÇE SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
202101202112
9034
2024080266Oiq0000004
2024080214Oj50000228
3.804,00 TL
390397696
ADEM AKTAŞ
SOĞUKPINAR MAH. SERÇE SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
202101202112
9034
2024080266Oiq0000004
2024080214Oj50000224
1.045,00 TL
390397696
ADEM AKTAŞ
SOĞUKPINAR MAH. SERÇE SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
202101202112
9034
2024080266Oiq0000004
2024080214Oj50000240
4.572,00 TL
390397696
ADEM AKTAŞ
SOĞUKPINAR MAH. SERÇE SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
202101202112
9034
2024080266Oiq0000004
2024080214Oj50000226
4.572,00 TL
390397696
ADEM AKTAŞ
SOĞUKPINAR MAH. SERÇE SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
202101202112
9034
2024080266Oiq0000004
2024080214Oj50000239
1.045,00 TL
390397696
ADEM AKTAŞ
SOĞUKPINAR MAH. SERÇE SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
202101202112
9034
2024080266Oiq0000004
2024080214Oj50000241
3.804,00 TL
390397696
ADEM AKTAŞ
SOĞUKPINAR MAH. SERÇE SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
202101202112
9034
2024080266Oiq0000004
2024080214Oj50000242
4.572,00 TL
390397696
ADEM AKTAŞ
SOĞUKPINAR MAH. SERÇE SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
202101202112
9034
2024080266Oiq0000004
2024080214Oj50000225
2.281,00 TL
390397696
ADEM AKTAŞ
SOĞUKPINAR MAH. SERÇE SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
202101202112
9034
2024080266Oiq0000004
2024080214Oj50000251
3.804,00 TL
390397696
ADEM AKTAŞ
SOĞUKPINAR MAH. SERÇE SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
202101202112
9034
2024080266Oiq0000004
2024080214Oj50000237
1.045,00 TL
390397696
ADEM AKTAŞ
SOĞUKPINAR MAH. SERÇE SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
202101202112
9034
2024080266Oiq0000004
2024080214Oj50000252
4.572,00 TL
390397696
ADEM AKTAŞ
SOĞUKPINAR MAH. SERÇE SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
202101202112
9034
2024080266Oiq0000004
2024080214Oj50000238
4.572,00 TL
390397696
ADEM AKTAŞ
SOĞUKPINAR MAH. SERÇE SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
202101202112
9034
2024080266Oiq0000004
2024080214Oj50000235
3.804,00 TL
390397696
ADEM AKTAŞ
SOĞUKPINAR MAH. SERÇE SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
202101202112
9034
2024080266Oiq0000004
2024080214Oj50000253
4.572,00 TL
390397696
ADEM AKTAŞ
SOĞUKPINAR MAH. SERÇE SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
202101202112
9034
2024080266Oiq0000004
2024080214Oj50000223
3.804,00 TL
390397696
ADEM AKTAŞ
SOĞUKPINAR MAH. SERÇE SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
202101202112
9034
2024080266Oiq0000004
2024080214Oj50000236
3.804,00 TL
390397696
ADEM AKTAŞ
SOĞUKPINAR MAH. SERÇE SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
202101202112
9034
2024080266Oiq0000004
2024080214Oj50000222
3.804,00 TL
400026154
İBRAHİM AKTAŞ
KOCASİNAN MERKEZ MAH. BULUT SK. EMEK SITESI A2 BLOK Kapı No:2 B Daire No:2 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
202101202112
9034
2021102766Oiq0029083
2021101714Oj50110004
3.804,00 TL
400026154
İBRAHİM AKTAŞ
KOCASİNAN MERKEZ MAH. BULUT SK. EMEK SITESI A2 BLOK Kapı No:2 B Daire No:2 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
202101202112
9034
2021102766Oiq0029083
2021101714Oj50038779
1.675,00 TL
400026154
İBRAHİM AKTAŞ
KOCASİNAN MERKEZ MAH. BULUT SK. EMEK SITESI A2 BLOK Kapı No:2 B Daire No:2 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
202101202112
9034
2021102766Oiq0029083
2021101714Oj50102809
3.804,00 TL
400026154
İBRAHİM AKTAŞ
KOCASİNAN MERKEZ MAH. BULUT SK. EMEK SITESI A2 BLOK Kapı No:2 B Daire No:2 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
202101202112
9034
2021102766Oiq0029083
2021101714Oj50108138
2.281,00 TL
400026154
İBRAHİM AKTAŞ
KOCASİNAN MERKEZ MAH. BULUT SK. EMEK SITESI A2 BLOK Kapı No:2 B Daire No:2 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
202101202112
9034
2021102766Oiq0029083
2021101714Oj50118529
796,00 TL
Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeni ile tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK’nun 103-106.Maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı 1 ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02119771