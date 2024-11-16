İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından İlanen Tebliğ

Yayın Tarihi:

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

VERGİ KİMLİK NO

MÜKELLEFİN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI

ADRESİ

VERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİ

VERGİ VEYA CEZANIN NEVİ

Ana Takip Dosya No

TAKİP NO

VERGİ VEYA CEZANIN TUTARI

0400026154

İBRAHİM AKTAŞ

KOCASİNAN MERKEZ MAH. BULUT SK. EMEK SITESI A2 BLOK Kapı No:2 B Daire No:2 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL

202101202112

9034

2021102766Oiq0029083

2021101714Oj50071142

4.572,00 TL

0400026154

İBRAHİM AKTAŞ

KOCASİNAN MERKEZ MAH. BULUT SK. EMEK SITESI A2 BLOK Kapı No:2 B Daire No:2 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL

202101202112

9034

2021102766Oiq0029083

2021101714Oj50041436

4.572,00 TL

0400026154

İBRAHİM AKTAŞ

KOCASİNAN MERKEZ MAH. BULUT SK. EMEK SITESI A2 BLOK Kapı No:2 B Daire No:2 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL

202101202112

9034

2021102766Oiq0029083

2021101714Oj50128251

2.657,00 TL

0400026154

İBRAHİM AKTAŞ

KOCASİNAN MERKEZ MAH. BULUT SK. EMEK SITESI A2 BLOK Kapı No:2 B Daire No:2 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL

202101202112

9034

2021102766Oiq0029083

2021101714Oj50105458

4.572,00 TL

0400026154

İBRAHİM AKTAŞ

KOCASİNAN MERKEZ MAH. BULUT SK. EMEK SITESI A2 BLOK Kapı No:2 B Daire No:2 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL

202101202112

9034

2021102766Oiq0029083

2021101714Oj50138296

2.657,00 TL

0522110297

FATIMA ALHAMO

SÜMER MAH. HIDIRLIK SK. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR

202101202112

9302

2022041866Oiq0005700

2022031614Oj50046315

2.424,00 TL

0522110297

FATIMA ALHAMO

SÜMER MAH. HIDIRLIK SK. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR

202101202112

9155

2022041866Oiq0005700

2022041414Oj50020719

1.227,75 TL

0522110297

FATIMA ALHAMO

SÜMER MAH. HIDIRLIK SK. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR

202101202112

9155

2022041866Oiq0005700

2022041414Oj50022247

1.499,25 TL

0522110297

FATIMA ALHAMO

SÜMER MAH. HIDIRLIK SK. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR

202101202112

9302

2022041866Oiq0005700

2022031614Oj50005624

2.248,00 TL

0522110297

FATIMA ALHAMO

SÜMER MAH. HIDIRLIK SK. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR

202101202112

9155

2022041866Oiq0005700

2022031614Oj50046315

606,00 TL

0522110297

FATIMA ALHAMO

SÜMER MAH. HIDIRLIK SK. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR

202101202112

9302

2022041866Oiq0005700

2022041414Oj50022247

5.997,00 TL

0522110297

FATIMA ALHAMO

SÜMER MAH. HIDIRLIK SK. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR

202101202112

9302

2022041866Oiq0005700

2022041414Oj50020719

4.911,00 TL

0522110297

FATIMA ALHAMO

SÜMER MAH. HIDIRLIK SK. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR

202101202112

9155

2022041866Oiq0005700

2022031614Oj50005624

562,00 TL

0690428148

ANKARA SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNERSERM

VARLIK MAH. HALİL SEZAİ ERKUT CAD. Kapı No:5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA

202111202111

9085

2022041566Oiq0005298

2022031714Oj50091083

1.339,00 TL

0690428148

ANKARA SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNERSERM

VARLIK MAH. HALİL SEZAİ ERKUT CAD. Kapı No:5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA

202107202107

9085

2022041566Oiq0005298

2022031714Oj50047952

314,00 TL

0690428148

ANKARA SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNERSERM

VARLIK MAH. HALİL SEZAİ ERKUT CAD. Kapı No:5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA

202109202109

9085

2022041566Oiq0005298

2022031614Oj50022729

314,00 TL

0690428148

ANKARA SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNERSERM

VARLIK MAH. HALİL SEZAİ ERKUT CAD. Kapı No:5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA

202108202108

9085

2022041566Oiq0005298

2022031714Oj50047799

314,00 TL

0690428148

ANKARA SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNERSERM

VARLIK MAH. HALİL SEZAİ ERKUT CAD. Kapı No:5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA

202105202105

9085

2022041566Oiq0005298

2022031714Oj50060919

314,00 TL

0690428148

ANKARA SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNERSERM

VARLIK MAH. HALİL SEZAİ ERKUT CAD. Kapı No:5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA

202110202110

9085

2022041566Oiq0005298

2022031714Oj50025409

144,00 TL

0690428148

ANKARA SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNERSERM

VARLIK MAH. HALİL SEZAİ ERKUT CAD. Kapı No:5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA

202109202109

9085

2022041566Oiq0005298

2022031614Oj50024430

314,00 TL

0690428148

ANKARA SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNERSERM

VARLIK MAH. HALİL SEZAİ ERKUT CAD. Kapı No:5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA

202110202110

9085

2022041566Oiq0005298

2022031714Oj50052602

144,00 TL

0690428148

ANKARA SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNERSERM

VARLIK MAH. HALİL SEZAİ ERKUT CAD. Kapı No:5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA

202108202108

9085

2022041566Oiq0005298

2022031714Oj50061850

314,00 TL

0690428148

ANKARA SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNERSERM

VARLIK MAH. HALİL SEZAİ ERKUT CAD. Kapı No:5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA

202111202111

9085

2022041566Oiq0005298

2022031714Oj50091088

1.339,00 TL

0690428148

ANKARA SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNERSERM

VARLIK MAH. HALİL SEZAİ ERKUT CAD. Kapı No:5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA

202108202108

9085

2022041566Oiq0005298

2022031714Oj50035615

144,00 TL

0690428148

ANKARA SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNERSERM

VARLIK MAH. HALİL SEZAİ ERKUT CAD. Kapı No:5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA

202107202107

9085

2022041566Oiq0005298

2022031714Oj50028792

314,00 TL

0690428148

ANKARA SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNERSERM

VARLIK MAH. HALİL SEZAİ ERKUT CAD. Kapı No:5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA

202111202111

9085

2022041566Oiq0005298

2022031614Oj50025451

652,00 TL

0690428148

ANKARA SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNERSERM

VARLIK MAH. HALİL SEZAİ ERKUT CAD. Kapı No:5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA

202107202107

9085

2022041566Oiq0005298

2022031714Oj50037477

314,00 TL

0690428148

ANKARA SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNERSERM

VARLIK MAH. HALİL SEZAİ ERKUT CAD. Kapı No:5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA

202108202108

9085

2022041566Oiq0005298

2022031714Oj50058767

314,00 TL

0690428148

ANKARA SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNERSERM

VARLIK MAH. HALİL SEZAİ ERKUT CAD. Kapı No:5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA

202111202111

9085

2022041566Oiq0005298

2022031714Oj50091092

1.339,00 TL

0920043497

ATA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET

ZÜMRÜTEVLER MAH/SEMT TÜLİN CAD. Kapı No:11 Daire No:1 Tel: MALTEPE İSTANBUL

202101202112

9034

2024091166Oiq0000410

2024091114Oj50000656

2.657,00 TL

0920043497

ATA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET

ZÜMRÜTEVLER MAH/SEMT TÜLİN CAD. Kapı No:11 Daire No:1 Tel: MALTEPE İSTANBUL

202101202112

9034

2024091166Oiq0000410

2024091114Oj50000657

2.657,00 TL

0920043497

ATA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET

ZÜMRÜTEVLER MAH/SEMT TÜLİN CAD. Kapı No:11 Daire No:1 Tel: MALTEPE İSTANBUL

202101202112

9034

2024091166Oiq0000410

2024091114Oj50000654

2.657,00 TL

0920043497

ATA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET

ZÜMRÜTEVLER MAH/SEMT TÜLİN CAD. Kapı No:11 Daire No:1 Tel: MALTEPE İSTANBUL

202101202112

9034

2024091166Oiq0000410

2024091114Oj50000658

2.657,00 TL

0920043497

ATA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET

ZÜMRÜTEVLER MAH/SEMT TÜLİN CAD. Kapı No:11 Daire No:1 Tel: MALTEPE İSTANBUL

202101202112

9034

2024091166Oiq0000410

2024091114Oj50000660

2.657,00 TL

0920043497

ATA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET

ZÜMRÜTEVLER MAH/SEMT TÜLİN CAD. Kapı No:11 Daire No:1 Tel: MALTEPE İSTANBUL

202101202112

9034

2024091166Oiq0000410

2024091114Oj50000653

2.281,00 TL

0920043497

ATA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET

ZÜMRÜTEVLER MAH/SEMT TÜLİN CAD. Kapı No:11 Daire No:1 Tel: MALTEPE İSTANBUL

202101202112

9034

2024091166Oiq0000410

2024091114Oj50000659

2.657,00 TL

0920043497

ATA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET

ZÜMRÜTEVLER MAH/SEMT TÜLİN CAD. Kapı No:11 Daire No:1 Tel: MALTEPE İSTANBUL

202101202112

9034

2024091166Oiq0000410

2024091114Oj50000655

2.657,00 TL

Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeni ile tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK’nun 103-106.Maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı 1 ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02119774