İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından İlanen Tebliğ
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
VERGİ KİMLİK NO
MÜKELLEFİN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI
ADRESİ
VERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİ
VERGİ VEYA CEZANIN NEVİ
Ana Takip Dosya No
TAKİP NO
VERGİ VEYA CEZANIN TUTARI
0400026154
İBRAHİM AKTAŞ
KOCASİNAN MERKEZ MAH. BULUT SK. EMEK SITESI A2 BLOK Kapı No:2 B Daire No:2 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
202101202112
9034
2021102766Oiq0029083
2021101714Oj50071142
4.572,00 TL
0400026154
İBRAHİM AKTAŞ
KOCASİNAN MERKEZ MAH. BULUT SK. EMEK SITESI A2 BLOK Kapı No:2 B Daire No:2 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
202101202112
9034
2021102766Oiq0029083
2021101714Oj50041436
4.572,00 TL
0400026154
İBRAHİM AKTAŞ
KOCASİNAN MERKEZ MAH. BULUT SK. EMEK SITESI A2 BLOK Kapı No:2 B Daire No:2 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
202101202112
9034
2021102766Oiq0029083
2021101714Oj50128251
2.657,00 TL
0400026154
İBRAHİM AKTAŞ
KOCASİNAN MERKEZ MAH. BULUT SK. EMEK SITESI A2 BLOK Kapı No:2 B Daire No:2 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
202101202112
9034
2021102766Oiq0029083
2021101714Oj50105458
4.572,00 TL
0400026154
İBRAHİM AKTAŞ
KOCASİNAN MERKEZ MAH. BULUT SK. EMEK SITESI A2 BLOK Kapı No:2 B Daire No:2 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
202101202112
9034
2021102766Oiq0029083
2021101714Oj50138296
2.657,00 TL
0522110297
FATIMA ALHAMO
SÜMER MAH. HIDIRLIK SK. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR
202101202112
9302
2022041866Oiq0005700
2022031614Oj50046315
2.424,00 TL
0522110297
FATIMA ALHAMO
SÜMER MAH. HIDIRLIK SK. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR
202101202112
9155
2022041866Oiq0005700
2022041414Oj50020719
1.227,75 TL
0522110297
FATIMA ALHAMO
SÜMER MAH. HIDIRLIK SK. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR
202101202112
9155
2022041866Oiq0005700
2022041414Oj50022247
1.499,25 TL
0522110297
FATIMA ALHAMO
SÜMER MAH. HIDIRLIK SK. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR
202101202112
9302
2022041866Oiq0005700
2022031614Oj50005624
2.248,00 TL
0522110297
FATIMA ALHAMO
SÜMER MAH. HIDIRLIK SK. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR
202101202112
9155
2022041866Oiq0005700
2022031614Oj50046315
606,00 TL
0522110297
FATIMA ALHAMO
SÜMER MAH. HIDIRLIK SK. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR
202101202112
9302
2022041866Oiq0005700
2022041414Oj50022247
5.997,00 TL
0522110297
FATIMA ALHAMO
SÜMER MAH. HIDIRLIK SK. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR
202101202112
9302
2022041866Oiq0005700
2022041414Oj50020719
4.911,00 TL
0522110297
FATIMA ALHAMO
SÜMER MAH. HIDIRLIK SK. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR
202101202112
9155
2022041866Oiq0005700
2022031614Oj50005624
562,00 TL
0690428148
ANKARA SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNERSERM
VARLIK MAH. HALİL SEZAİ ERKUT CAD. Kapı No:5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA
202111202111
9085
2022041566Oiq0005298
2022031714Oj50091083
1.339,00 TL
0690428148
ANKARA SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNERSERM
VARLIK MAH. HALİL SEZAİ ERKUT CAD. Kapı No:5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA
202107202107
9085
2022041566Oiq0005298
2022031714Oj50047952
314,00 TL
0690428148
ANKARA SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNERSERM
VARLIK MAH. HALİL SEZAİ ERKUT CAD. Kapı No:5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA
202109202109
9085
2022041566Oiq0005298
2022031614Oj50022729
314,00 TL
0690428148
ANKARA SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNERSERM
VARLIK MAH. HALİL SEZAİ ERKUT CAD. Kapı No:5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA
202108202108
9085
2022041566Oiq0005298
2022031714Oj50047799
314,00 TL
0690428148
ANKARA SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNERSERM
VARLIK MAH. HALİL SEZAİ ERKUT CAD. Kapı No:5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA
202105202105
9085
2022041566Oiq0005298
2022031714Oj50060919
314,00 TL
0690428148
ANKARA SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNERSERM
VARLIK MAH. HALİL SEZAİ ERKUT CAD. Kapı No:5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA
202110202110
9085
2022041566Oiq0005298
2022031714Oj50025409
144,00 TL
0690428148
ANKARA SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNERSERM
VARLIK MAH. HALİL SEZAİ ERKUT CAD. Kapı No:5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA
202109202109
9085
2022041566Oiq0005298
2022031614Oj50024430
314,00 TL
0690428148
ANKARA SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNERSERM
VARLIK MAH. HALİL SEZAİ ERKUT CAD. Kapı No:5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA
202110202110
9085
2022041566Oiq0005298
2022031714Oj50052602
144,00 TL
0690428148
ANKARA SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNERSERM
VARLIK MAH. HALİL SEZAİ ERKUT CAD. Kapı No:5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA
202108202108
9085
2022041566Oiq0005298
2022031714Oj50061850
314,00 TL
0690428148
ANKARA SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNERSERM
VARLIK MAH. HALİL SEZAİ ERKUT CAD. Kapı No:5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA
202111202111
9085
2022041566Oiq0005298
2022031714Oj50091088
1.339,00 TL
0690428148
ANKARA SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNERSERM
VARLIK MAH. HALİL SEZAİ ERKUT CAD. Kapı No:5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA
202108202108
9085
2022041566Oiq0005298
2022031714Oj50035615
144,00 TL
0690428148
ANKARA SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNERSERM
VARLIK MAH. HALİL SEZAİ ERKUT CAD. Kapı No:5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA
202107202107
9085
2022041566Oiq0005298
2022031714Oj50028792
314,00 TL
0690428148
ANKARA SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNERSERM
VARLIK MAH. HALİL SEZAİ ERKUT CAD. Kapı No:5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA
202111202111
9085
2022041566Oiq0005298
2022031614Oj50025451
652,00 TL
0690428148
ANKARA SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNERSERM
VARLIK MAH. HALİL SEZAİ ERKUT CAD. Kapı No:5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA
202107202107
9085
2022041566Oiq0005298
2022031714Oj50037477
314,00 TL
0690428148
ANKARA SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNERSERM
VARLIK MAH. HALİL SEZAİ ERKUT CAD. Kapı No:5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA
202108202108
9085
2022041566Oiq0005298
2022031714Oj50058767
314,00 TL
0690428148
ANKARA SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNERSERM
VARLIK MAH. HALİL SEZAİ ERKUT CAD. Kapı No:5 Daire No: Tel: YENİMAHALLE ANKARA
202111202111
9085
2022041566Oiq0005298
2022031714Oj50091092
1.339,00 TL
0920043497
ATA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET
ZÜMRÜTEVLER MAH/SEMT TÜLİN CAD. Kapı No:11 Daire No:1 Tel: MALTEPE İSTANBUL
202101202112
9034
2024091166Oiq0000410
2024091114Oj50000656
2.657,00 TL
0920043497
ATA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET
ZÜMRÜTEVLER MAH/SEMT TÜLİN CAD. Kapı No:11 Daire No:1 Tel: MALTEPE İSTANBUL
202101202112
9034
2024091166Oiq0000410
2024091114Oj50000657
2.657,00 TL
0920043497
ATA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET
ZÜMRÜTEVLER MAH/SEMT TÜLİN CAD. Kapı No:11 Daire No:1 Tel: MALTEPE İSTANBUL
202101202112
9034
2024091166Oiq0000410
2024091114Oj50000654
2.657,00 TL
0920043497
ATA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET
ZÜMRÜTEVLER MAH/SEMT TÜLİN CAD. Kapı No:11 Daire No:1 Tel: MALTEPE İSTANBUL
202101202112
9034
2024091166Oiq0000410
2024091114Oj50000658
2.657,00 TL
0920043497
ATA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET
ZÜMRÜTEVLER MAH/SEMT TÜLİN CAD. Kapı No:11 Daire No:1 Tel: MALTEPE İSTANBUL
202101202112
9034
2024091166Oiq0000410
2024091114Oj50000660
2.657,00 TL
0920043497
ATA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET
ZÜMRÜTEVLER MAH/SEMT TÜLİN CAD. Kapı No:11 Daire No:1 Tel: MALTEPE İSTANBUL
202101202112
9034
2024091166Oiq0000410
2024091114Oj50000653
2.281,00 TL
0920043497
ATA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET
ZÜMRÜTEVLER MAH/SEMT TÜLİN CAD. Kapı No:11 Daire No:1 Tel: MALTEPE İSTANBUL
202101202112
9034
2024091166Oiq0000410
2024091114Oj50000659
2.657,00 TL
0920043497
ATA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET
ZÜMRÜTEVLER MAH/SEMT TÜLİN CAD. Kapı No:11 Daire No:1 Tel: MALTEPE İSTANBUL
202101202112
9034
2024091166Oiq0000410
2024091114Oj50000655
2.657,00 TL
Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeni ile tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK’nun 103-106.Maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı 1 ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02119774