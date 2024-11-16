İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından İlanen Tebliğ

Yayın Tarihi:

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

VERGİ KİMLİK NO

MÜKELLEFİN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI

ADRESİ

VERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİ

VERGİ VEYA CEZANIN NEVİ

Ana Takip Dosya No

TAKİP NO

VERGİ VEYA CEZANIN TUTARI

3800005600

ESİN TURİZM A.Ş.

HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202101202112

9034

2021102266Oit0006038

2021101714Oj80103797

216,00 TL

3800005600

ESİN TURİZM A.Ş.

HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202101202112

9034

2021102266Oit0006038

2021101714Oj80103812

216,00 TL

3800005600

ESİN TURİZM A.Ş.

HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202101202112

9034

2021102266Oit0006038

2021101714Oj80086856

1.143,00 TL

3800005600

ESİN TURİZM A.Ş.

HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202101202112

9034

2021102266Oit0006038

2021101714Oj80064515

216,00 TL

3800005600

ESİN TURİZM A.Ş.

HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202101202112

9034

2021102266Oit0006038

2021101714Oj80084958

216,00 TL

3800005600

ESİN TURİZM A.Ş.

HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202101202112

9034

2021102266Oit0006038

2021101714Oj80066261

216,00 TL

3800005600

ESİN TURİZM A.Ş.

HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202101202112

9034

2021102266Oit0006038

2021101714Oj80102526

109,00 TL

3800005600

ESİN TURİZM A.Ş.

HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202101202112

9034

2021102266Oit0006038

2021101714Oj80076015

216,00 TL

3800005600

ESİN TURİZM A.Ş.

HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202101202112

9034

2021102266Oit0006038

2021101714Oj80093323

109,00 TL

3800005600

ESİN TURİZM A.Ş.

HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202101202112

9034

2021102266Oit0006038

2021101714Oj80092671

216,00 TL

3800005600

ESİN TURİZM A.Ş.

HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202101202112

9034

2021102266Oit0006038

2021101714Oj80102511

216,00 TL

3800005600

ESİN TURİZM A.Ş.

HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202101202112

9034

2021102266Oit0006038

2021101714Oj80093306

109,00 TL

3800005600

ESİN TURİZM A.Ş.

HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202101202112

9034

2021102266Oit0006038

2021101714Oj80104762

216,00 TL

3800005600

ESİN TURİZM A.Ş.

HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202101202112

9034

2021102266Oit0006038

2021101714Oj80042300

216,00 TL

3800005600

ESİN TURİZM A.Ş.

HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202101202112

9034

2021102266Oit0006038

2021101714Oj80070467

216,00 TL

3800005600

ESİN TURİZM A.Ş.

HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202101202112

9034

2021102266Oit0006038

2021101714Oj80092731

109,00 TL

3800005600

ESİN TURİZM A.Ş.

HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202101202112

9034

2021102266Oit0006038

2021101714Oj80046723

351,00 TL

3800005600

ESİN TURİZM A.Ş.

HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202101202112

9034

2021102266Oit0006038

2021101714Oj80102515

109,00 TL

3800005600

ESİN TURİZM A.Ş.

HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202101202112

9034

2021102266Oit0006038

2021101714Oj80092673

216,00 TL

3800005600

ESİN TURİZM A.Ş.

HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202101202112

9034

2021102266Oit0006038

2021101714Oj80046736

351,00 TL

3800005600

ESİN TURİZM A.Ş.

HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202101202112

9034

2021102266Oit0006038

2021101714Oj80072271

216,00 TL

3800005600

ESİN TURİZM A.Ş.

HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202101202112

9034

2021102266Oit0006038

2021101714Oj80064417

216,00 TL

3800005600

ESİN TURİZM A.Ş.

HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202101202112

9034

2021102266Oit0006038

2021101714Oj80068826

216,00 TL

3800005600

ESİN TURİZM A.Ş.

HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202101202112

9034

2021102266Oit0006038

2021101714Oj80072287

216,00 TL

3800005600

ESİN TURİZM A.Ş.

HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202101202112

9034

2021102266Oit0006038

2021101714Oj80092987

216,00 TL

3800005600

ESİN TURİZM A.Ş.

HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202101202112

9034

2021102266Oit0006038

2021101714Oj80102520

109,00 TL

3800005600

ESİN TURİZM A.Ş.

HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202101202112

9034

2021102266Oit0006038

2021101714Oj80068828

216,00 TL

3800005600

ESİN TURİZM A.Ş.

HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202101202112

9034

2021102266Oit0006038

2021101714Oj80043343

216,00 TL

3800005600

ESİN TURİZM A.Ş.

HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202101202112

9034

2021102266Oit0006038

2021101714Oj80066868

216,00 TL

3800005600

ESİN TURİZM A.Ş.

HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202101202112

9034

2021102266Oit0006038

2021101714Oj80065288

2.281,00 TL

3800005600

ESİN TURİZM A.Ş.

HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202101202112

9034

2021102266Oit0006038

2021101714Oj80092801

109,00 TL

3800005600

ESİN TURİZM A.Ş.

HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202101202112

9034

2021102266Oit0006038

2021101714Oj80091989

109,00 TL

3800005600

ESİN TURİZM A.Ş.

HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202101202112

9034

2021102266Oit0006038

2021101714Oj80048799

819,00 TL

3800005600

ESİN TURİZM A.Ş.

HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202101202112

9034

2021102266Oit0006038

2021101714Oj80101193

541,00 TL

3800005600

ESİN TURİZM A.Ş.

HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202101202112

9034

2021102266Oit0006038

2021101714Oj80093283

216,00 TL

3800005600

ESİN TURİZM A.Ş.

HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202101202112

9034

2021102266Oit0006038

2021101714Oj80102963

109,00 TL

3800005600

ESİN TURİZM A.Ş.

HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202101202112

9034

2021102266Oit0006038

2021101714Oj80102519

109,00 TL

Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeni ile tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK’nun 103-106.Maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı 1 ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02119865