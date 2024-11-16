İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından İlanen Tebliğ
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
VERGİ KİMLİK NO
MÜKELLEFİN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI
ADRESİ
VERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİ
VERGİ VEYA CEZANIN NEVİ
Ana Takip Dosya No
TAKİP NO
VERGİ VEYA CEZANIN TUTARI
3800005600
ESİN TURİZM A.Ş.
HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202101202112
9034
2021102266Oit0006038
2021101714Oj80103797
216,00 TL
3800005600
ESİN TURİZM A.Ş.
HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202101202112
9034
2021102266Oit0006038
2021101714Oj80103812
216,00 TL
3800005600
ESİN TURİZM A.Ş.
HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202101202112
9034
2021102266Oit0006038
2021101714Oj80086856
1.143,00 TL
3800005600
ESİN TURİZM A.Ş.
HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202101202112
9034
2021102266Oit0006038
2021101714Oj80064515
216,00 TL
3800005600
ESİN TURİZM A.Ş.
HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202101202112
9034
2021102266Oit0006038
2021101714Oj80084958
216,00 TL
3800005600
ESİN TURİZM A.Ş.
HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202101202112
9034
2021102266Oit0006038
2021101714Oj80066261
216,00 TL
3800005600
ESİN TURİZM A.Ş.
HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202101202112
9034
2021102266Oit0006038
2021101714Oj80102526
109,00 TL
3800005600
ESİN TURİZM A.Ş.
HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202101202112
9034
2021102266Oit0006038
2021101714Oj80076015
216,00 TL
3800005600
ESİN TURİZM A.Ş.
HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202101202112
9034
2021102266Oit0006038
2021101714Oj80093323
109,00 TL
3800005600
ESİN TURİZM A.Ş.
HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202101202112
9034
2021102266Oit0006038
2021101714Oj80092671
216,00 TL
3800005600
ESİN TURİZM A.Ş.
HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202101202112
9034
2021102266Oit0006038
2021101714Oj80102511
216,00 TL
3800005600
ESİN TURİZM A.Ş.
HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202101202112
9034
2021102266Oit0006038
2021101714Oj80093306
109,00 TL
3800005600
ESİN TURİZM A.Ş.
HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202101202112
9034
2021102266Oit0006038
2021101714Oj80104762
216,00 TL
3800005600
ESİN TURİZM A.Ş.
HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202101202112
9034
2021102266Oit0006038
2021101714Oj80042300
216,00 TL
3800005600
ESİN TURİZM A.Ş.
HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202101202112
9034
2021102266Oit0006038
2021101714Oj80070467
216,00 TL
3800005600
ESİN TURİZM A.Ş.
HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202101202112
9034
2021102266Oit0006038
2021101714Oj80092731
109,00 TL
3800005600
ESİN TURİZM A.Ş.
HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202101202112
9034
2021102266Oit0006038
2021101714Oj80046723
351,00 TL
3800005600
ESİN TURİZM A.Ş.
HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202101202112
9034
2021102266Oit0006038
2021101714Oj80102515
109,00 TL
3800005600
ESİN TURİZM A.Ş.
HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202101202112
9034
2021102266Oit0006038
2021101714Oj80092673
216,00 TL
3800005600
ESİN TURİZM A.Ş.
HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202101202112
9034
2021102266Oit0006038
2021101714Oj80046736
351,00 TL
3800005600
ESİN TURİZM A.Ş.
HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202101202112
9034
2021102266Oit0006038
2021101714Oj80072271
216,00 TL
3800005600
ESİN TURİZM A.Ş.
HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202101202112
9034
2021102266Oit0006038
2021101714Oj80064417
216,00 TL
3800005600
ESİN TURİZM A.Ş.
HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202101202112
9034
2021102266Oit0006038
2021101714Oj80068826
216,00 TL
3800005600
ESİN TURİZM A.Ş.
HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202101202112
9034
2021102266Oit0006038
2021101714Oj80072287
216,00 TL
3800005600
ESİN TURİZM A.Ş.
HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202101202112
9034
2021102266Oit0006038
2021101714Oj80092987
216,00 TL
3800005600
ESİN TURİZM A.Ş.
HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202101202112
9034
2021102266Oit0006038
2021101714Oj80102520
109,00 TL
3800005600
ESİN TURİZM A.Ş.
HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202101202112
9034
2021102266Oit0006038
2021101714Oj80068828
216,00 TL
3800005600
ESİN TURİZM A.Ş.
HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202101202112
9034
2021102266Oit0006038
2021101714Oj80043343
216,00 TL
3800005600
ESİN TURİZM A.Ş.
HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202101202112
9034
2021102266Oit0006038
2021101714Oj80066868
216,00 TL
3800005600
ESİN TURİZM A.Ş.
HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202101202112
9034
2021102266Oit0006038
2021101714Oj80065288
2.281,00 TL
3800005600
ESİN TURİZM A.Ş.
HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202101202112
9034
2021102266Oit0006038
2021101714Oj80092801
109,00 TL
3800005600
ESİN TURİZM A.Ş.
HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202101202112
9034
2021102266Oit0006038
2021101714Oj80091989
109,00 TL
3800005600
ESİN TURİZM A.Ş.
HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202101202112
9034
2021102266Oit0006038
2021101714Oj80048799
819,00 TL
3800005600
ESİN TURİZM A.Ş.
HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202101202112
9034
2021102266Oit0006038
2021101714Oj80101193
541,00 TL
3800005600
ESİN TURİZM A.Ş.
HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202101202112
9034
2021102266Oit0006038
2021101714Oj80093283
216,00 TL
3800005600
ESİN TURİZM A.Ş.
HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202101202112
9034
2021102266Oit0006038
2021101714Oj80102963
109,00 TL
3800005600
ESİN TURİZM A.Ş.
HARBİYE CUMHURİYET CD. Kapı No:47 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202101202112
9034
2021102266Oit0006038
2021101714Oj80102519
109,00 TL
Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeni ile tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK’nun 103-106.Maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı 1 ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02119865