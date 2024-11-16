İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından İlanen Tebliğ

Yayın Tarihi:

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

VERGİ KİMLİK NO

MÜKELLEFİN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI

ADRESİ

VERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİ

VERGİ VEYA CEZANIN NEVİ

Ana Takip Dosya No

TAKİP NO

VERGİ VEYA CEZANIN TUTARI

8660041551

TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL

TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202001202012

9302

2022052866Oiy0007321

2022041514OjD0010187

42,00 TL

8660041551

TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL

TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202001202012

9302

2022052866Oiy0007321

2022041414OjD0010164

277,00 TL

8660041551

TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL

TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202001202012

9302

2022052866Oiy0007321

2022041514OjD0011247

1.130,00 TL

8660041551

TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL

TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202001202012

9155

2022052866Oiy0007321

2022041514OjD0011093

172,50 TL

8660041551

TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL

TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202001202012

9155

2022052866Oiy0007321

2022041514OjD0010695

93,00 TL

8660041551

TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL

TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202001202012

9155

2022052866Oiy0007321

2022041514OjD0010420

25,75 TL

8660041551

TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL

TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202001202012

9302

2022052866Oiy0007321

2022041414OjD0010359

2.645,00 TL

8660041551

TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL

TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202001202012

9302

2022052866Oiy0007321

2022041414OjD0011096

1.122,00 TL

8660041551

TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL

TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202001202012

9302

2022052866Oiy0007321

2022041514OjD0010522

258,00 TL

8660041551

TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL

TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202001202012

9155

2022052866Oiy0007321

2022041514OjD0010011

77,25 TL

8660041551

TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL

TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202001202012

9302

2022052866Oiy0007321

2022041514OjD0011071

590,00 TL

8660041551

TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL

TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202001202012

9155

2022052866Oiy0007321

2022041414OjD0010169

30,00 TL

8660041551

TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL

TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202001202012

9155

2022052866Oiy0007321

2022041414OjD0010231

1.304,75 TL

8660041551

TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL

TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202001202012

9155

2022052866Oiy0007321

2022041414OjD0010164

69,25 TL

8660041551

TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL

TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202001202012

9302

2022052866Oiy0007321

2022041414OjD0010286

114,00 TL

8660041551

TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL

TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202001202012

9302

2022052866Oiy0007321

2022041514OjD0010754

174,00 TL

8660041551

TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL

TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202001202012

9155

2022052866Oiy0007321

2022041514OjD0010746

432,50 TL

8660041551

TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL

TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202001202012

9155

2022052866Oiy0007321

2022041414OjD0011096

280,50 TL

8660041551

TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL

TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202001202012

9155

2022052866Oiy0007321

2022041514OjD0011060

101,00 TL

8660041551

TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL

TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202001202012

9302

2022052866Oiy0007321

2022041414OjD0011921

252,00 TL

8660041551

TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL

TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202001202012

9155

2022052866Oiy0007321

2022041414OjD0010022

1.022,00 TL

8660041551

TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL

TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202001202012

9302

2022052866Oiy0007321

2022041514OjD0011110

1.052,00 TL

8660041551

TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL

TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202001202012

9302

2022052866Oiy0007321

2022041414OjD0010169

120,00 TL

8660041551

TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL

TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202001202012

9302

2022052866Oiy0007321

2022041514OjD0010695

372,00 TL

8660041551

TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL

TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202001202012

9302

2022052866Oiy0007321

2022041514OjD0010420

103,00 TL

8660041551

TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL

TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202001202012

9302

2022052866Oiy0007321

2022041414OjD0010231

5.219,00 TL

8660041551

TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL

TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202001202012

9155

2022052866Oiy0007321

2022041514OjD0010522

64,50 TL

8660041551

TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL

TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202001202012

9155

2022052866Oiy0007321

2022041514OjD0010187

10,50 TL

8660041551

TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL

TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202001202012

9302

2022052866Oiy0007321

2022041514OjD0010011

309,00 TL

8660041551

TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL

TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202001202012

9302

2022052866Oiy0007321

2022041414OjD0011151

498,00 TL

8660041551

TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL

TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202001202012

9302

2022052866Oiy0007321

2022041514OjD0011093

690,00 TL

8660041551

TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL

TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202001202012

9155

2022052866Oiy0007321

2022041514OjD0011071

147,50 TL

8660041551

TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL

TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202001202012

9155

2022052866Oiy0007321

2022041414OjD0010359

661,25 TL

8660041551

TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL

TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202001202012

9155

2022052866Oiy0007321

2022041414OjD0011921

63,00 TL

8660041551

TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL

TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202001202012

9155

2022052866Oiy0007321

2022041414OjD0011151

124,50 TL

8660041551

TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL

TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202001202012

9155

2022052866Oiy0007321

2022041414OjD0010286

28,50 TL

8660041551

TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL

TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

202001202012

9302

2022052866Oiy0007321

2022041514OjD0010746

1.730,00 TL

Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeni ile tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK’nun 103-106.Maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı 1 ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02120378