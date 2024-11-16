İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından İlanen Tebliğ
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
VERGİ KİMLİK NO
MÜKELLEFİN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI
ADRESİ
VERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİ
VERGİ VEYA CEZANIN NEVİ
Ana Takip Dosya No
TAKİP NO
VERGİ VEYA CEZANIN TUTARI
8660041551
TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL
TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202001202012
9302
2022052866Oiy0007321
2022041514OjD0010187
42,00 TL
8660041551
TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL
TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202001202012
9302
2022052866Oiy0007321
2022041414OjD0010164
277,00 TL
8660041551
TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL
TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202001202012
9302
2022052866Oiy0007321
2022041514OjD0011247
1.130,00 TL
8660041551
TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL
TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202001202012
9155
2022052866Oiy0007321
2022041514OjD0011093
172,50 TL
8660041551
TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL
TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202001202012
9155
2022052866Oiy0007321
2022041514OjD0010695
93,00 TL
8660041551
TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL
TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202001202012
9155
2022052866Oiy0007321
2022041514OjD0010420
25,75 TL
8660041551
TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL
TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202001202012
9302
2022052866Oiy0007321
2022041414OjD0010359
2.645,00 TL
8660041551
TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL
TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202001202012
9302
2022052866Oiy0007321
2022041414OjD0011096
1.122,00 TL
8660041551
TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL
TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202001202012
9302
2022052866Oiy0007321
2022041514OjD0010522
258,00 TL
8660041551
TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL
TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202001202012
9155
2022052866Oiy0007321
2022041514OjD0010011
77,25 TL
8660041551
TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL
TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202001202012
9302
2022052866Oiy0007321
2022041514OjD0011071
590,00 TL
8660041551
TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL
TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202001202012
9155
2022052866Oiy0007321
2022041414OjD0010169
30,00 TL
8660041551
TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL
TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202001202012
9155
2022052866Oiy0007321
2022041414OjD0010231
1.304,75 TL
8660041551
TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL
TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202001202012
9155
2022052866Oiy0007321
2022041414OjD0010164
69,25 TL
8660041551
TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL
TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202001202012
9302
2022052866Oiy0007321
2022041414OjD0010286
114,00 TL
8660041551
TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL
TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202001202012
9302
2022052866Oiy0007321
2022041514OjD0010754
174,00 TL
8660041551
TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL
TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202001202012
9155
2022052866Oiy0007321
2022041514OjD0010746
432,50 TL
8660041551
TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL
TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202001202012
9155
2022052866Oiy0007321
2022041414OjD0011096
280,50 TL
8660041551
TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL
TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202001202012
9155
2022052866Oiy0007321
2022041514OjD0011060
101,00 TL
8660041551
TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL
TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202001202012
9302
2022052866Oiy0007321
2022041414OjD0011921
252,00 TL
8660041551
TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL
TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202001202012
9155
2022052866Oiy0007321
2022041414OjD0010022
1.022,00 TL
8660041551
TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL
TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202001202012
9302
2022052866Oiy0007321
2022041514OjD0011110
1.052,00 TL
8660041551
TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL
TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202001202012
9302
2022052866Oiy0007321
2022041414OjD0010169
120,00 TL
8660041551
TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL
TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202001202012
9302
2022052866Oiy0007321
2022041514OjD0010695
372,00 TL
8660041551
TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL
TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202001202012
9302
2022052866Oiy0007321
2022041514OjD0010420
103,00 TL
8660041551
TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL
TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202001202012
9302
2022052866Oiy0007321
2022041414OjD0010231
5.219,00 TL
8660041551
TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL
TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202001202012
9155
2022052866Oiy0007321
2022041514OjD0010522
64,50 TL
8660041551
TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL
TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202001202012
9155
2022052866Oiy0007321
2022041514OjD0010187
10,50 TL
8660041551
TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL
TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202001202012
9302
2022052866Oiy0007321
2022041514OjD0010011
309,00 TL
8660041551
TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL
TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202001202012
9302
2022052866Oiy0007321
2022041414OjD0011151
498,00 TL
8660041551
TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL
TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202001202012
9302
2022052866Oiy0007321
2022041514OjD0011093
690,00 TL
8660041551
TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL
TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202001202012
9155
2022052866Oiy0007321
2022041514OjD0011071
147,50 TL
8660041551
TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL
TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202001202012
9155
2022052866Oiy0007321
2022041414OjD0010359
661,25 TL
8660041551
TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL
TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202001202012
9155
2022052866Oiy0007321
2022041414OjD0011921
63,00 TL
8660041551
TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL
TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202001202012
9155
2022052866Oiy0007321
2022041414OjD0011151
124,50 TL
8660041551
TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL
TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202001202012
9155
2022052866Oiy0007321
2022041414OjD0010286
28,50 TL
8660041551
TUNÇ İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARETL
TAKSİM TARLABAŞI BULVARI Kapı No:1 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
202001202012
9302
2022052866Oiy0007321
2022041514OjD0010746
1.730,00 TL
Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeni ile tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK’nun 103-106.Maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı 1 ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02120378