İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan İlanen Tebliğ

Yayın Tarihi:

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ

MÜKELLEFİN ADI SOYADI -ÜNVANI

VERGİ NUMARASI

TC KİMLİK NUMARASI

ADRESİ

VERGİ DÖNEMİ

ANA TAKİP DOSYA NO

TAKİP DOSYA NO

VERGİ NEVİ

CEZA NEVİ

VERGİ MİKTARI

CEZA MİKTARI

PHARMAMED TEKSTİL VE SAĞLIK LTD. ŞTİ.

7290514855

ŞAHSUVARBEY MH. KADIRGA LİMAN CD. Kapı No:9 Daire No:14 Tel: FATİH İSTANBUL

201304201304

2019071266AV60000283

2019071014AVR0005597

0015

3080

0

24.951,74

PHARMAMED TEKSTİL VE SAĞLIK LTD. ŞTİ.

7290514855

ŞAHSUVARBEY MH. KADIRGA LİMAN CD. Kapı No:9 Daire No:14 Tel: FATİH İSTANBUL

201303201303

2019071266AV60000283

2019071014AVR0005594

0015

3080

0

21.868,92

MOHAMED YASSER FAWZY SALLOUM

7410577218

DUMLUPINAR MAH CEVİZLİK MAH FURKAN Kapı No:104 Daire No:A Tel: NİLÜFER BURSA

201801201812

2024070966AV60000009

2024070914AVR0000131

0010

39.846,85

0,00

KHALED HASAN (M. SH.) SEDER

7580286649

GÖKALP MAH 31. SOK Kapı No:48 Daire No:4 Tel:5350713253 ZEYTİNBURNU İSTANBUL

201801201812

2024100566AV60000015

2024100514AVR0000153

0010

31.702,44

0,00

SELİN PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. AŞ.

7600465929

DAVUTPAŞA CAD KAT-2 D7 Kapı No:26 Daire No: Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL

201601201612

2020032066AV60000672

2020031114AVR0002568

0010

3080

0

35.979,18

SELİN PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. AŞ.

7600465929

DAVUTPAŞA CAD KAT-2 D7 Kapı No:26 Daire No: Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL

201607201609

2020032066AV60000672

2020031114AVR0002577

0033

3080

0

22.755,42

SERDAR SÖNMEZ

7790302538

47527230022

YENİŞEHİR MAH. OLGUN SK. DOST SITESI Kapı No:4 Daire No:2 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL

201301201312

2019071266AV60001041

2019071014AVR0005848

0010

0010

48.243,10

0,00

SERDAR SÖNMEZ

7790302538

47527230022

YENİŞEHİR MAH. OLGUN SK. DOST SITESI Kapı No:4 Daire No:2 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL

201301201312

2019071266AV60001041

2019071014AVR0005848

0010

1084

38.690,97

SERDAR SÖNMEZ

7790302538

47527230022

YENİŞEHİR MAH. OLGUN SK. DOST SITESI Kapı No:4 Daire No:2 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL

201301201312

2019071266AV60001041

2019071014AVR0005848

0010

3080

0

48.243,10

YASEF SUSAM

7840016033

26054016262

TEPEBAŞI MEŞRUTİYET C. Kapı No:107 Daire No:7 BEYOĞLU İSTANBUL

201301201312

2019071266AV60001111

2019071014AVR0005837

0010

1084-3080

44.257,03

168.265,23

YASEF SUSAM

7840016033

26054016262

TEPEBAŞI MEŞRUTİYET C. Kapı No:107 Daire No:7 BEYOĞLU İSTANBUL

201304201306

2019071266AV60001111

2019071014AVR0005867

0033

3080

0

51.160,26

YASEF SUSAM

7840016033

26054016262

TEPEBAŞI MEŞRUTİYET C. Kapı No:107 Daire No:7 BEYOĞLU İSTANBUL

201307201309

2019071266AV60001111

2019071014AVR0005882

0033

3080

0

43.798,47

YASEF SUSAM

7840016033

26054016262

TEPEBAŞI MEŞRUTİYET C. Kapı No:107 Daire No:7 BEYOĞLU İSTANBUL

201310201312

2019071266AV60001111

2019071014AVR0005893

0033

3080

0

23.167,56

YASEF SUSAM

7840016033

26054016262

TEPEBAŞI MEŞRUTİYET C. Kapı No:107 Daire No:7 BEYOĞLU İSTANBUL

201306201306

2019071266AV60001111

2019071014AVR0005876

0015

3080

0

20.995,20

WORKMEC SPA

8140801339

MALTEPE MAH. ESKİ ÇIRPICI YOLU SK. MERTER MERİDYEN İŞ MRK No:1/137 ZEYTİNBURNU

201910201910

2024090466AV80000001

2024090414AVT0000004

0015

20.080,08

0,00

FİKRET TADİK

8150369160

25621368148

YUNUS EMRE MAH. 1386/1. SK. KAT:3 Kapı No:11 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL

201601201601

2024070866AV80000008

2024070814AVT0000096

0015

3080

0

86.400,00

FARUK TOPÇU

8530356072

36967641956

CELALİYE MAH. KÖPRÜBAŞI SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL

201504201504

2022071966AV80000006

2022071914AVT0000147

0015

1084

61.975,94

39.664,60

FARUK TOPÇU

8530356072

36967641956

CELALİYE MAH. KÖPRÜBAŞI SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL

201412201412

2022071966AV80000006

2022071914AVT0000149

0015

1084

38.159,98

26.559,35

FARUK TOPÇU

8530356072

36967641956

CELALİYE MAH. KÖPRÜBAŞI SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL

201801201812

2022071966AV80000006

2022071914AVT0000146

0010

28.629,68

0,00

FARUK TOPÇU

8530356072

36967641956

CELALİYE MAH. KÖPRÜBAŞI SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL

201411201411

2022071966AV80000006

2022071914AVT0000120

0015

20.037,92

0,00

FARUK TOPÇU

8530356072

36967641956

CELALİYE MAH. KÖPRÜBAŞI SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL

201504201504

2022071966AV80000006

2022071914AVT0000125

0015

3080

0

30.987,97

FARUK TOPÇU

8530356072

36967641956

CELALİYE MAH. KÖPRÜBAŞI SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL

201412201412

2022071966AV80000006

2022071914AVT0000127

0015

3080

0

19.079,99

HASAN UYKUTAN

8990783903

27058983642

BAĞLARÇEŞME MAH. 1105. SK. Kapı No:8 Daire No:16 Tel: ESENYURT İSTANBUL

201601201612

2024070866AV80000003

2024070814AVT0000035

4310

20.580,00

0,00

ERKAN YILDIZSABAH

9650231933

18505485208

143 ASHENHURST ROAD DUDLEY / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI

201810201810

2024100566AVA0000002

2024100514AVV0000036

0015

78.835,61

0,00

ERKAN YILDIZSABAH

9650231933

18505485208

143 ASHENHURST ROAD DUDLEY / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI

201811201811

2024100566AVA0000002

2024100514AVV0000026

0015

25.886,35

0,00

TAYFUN YILMAZ

9770473680

20590550006

FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

201601201612

2024090466AVA0000001

2024090414AVV0000009

4315

87.094,25

0,00

TAYFUN YILMAZ

9770473680

20590550006

FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

201601201612

2024090466AVA0000004

2024090414AVV0000062

0010

1084-3080

65.774,14

216.923,11

TAYFUN YILMAZ

9770473680

20590550006

FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

201601201612

2024090466AVA0000001

2024090414AVV0000013

4310

19.005,50

0,00

TAYFUN YILMAZ

9770473680

20590550006

FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

201601201612

2024090466AVA0000001

2024090414AVV0000012

4318

17.591,27

0,00

TAYFUN YILMAZ

9770473680

20590550006

FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

201607201609

2024090466AVA0000004

2024090414AVV0000080

0033

3080

0

61.550,70

TAYFUN YILMAZ

9770473680

20590550006

FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

201610201612

2024090466AVA0000004

2024090414AVV0000075

0033

3080

0

50.114,22

TAYFUN YILMAZ

9770473680

20590550006

FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

201601201603

2024090466AVA0000004

2024090414AVV0000064

0033

3080

0

43.875,27

TAYFUN YILMAZ

9770473680

20590550006

FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

201604201606

2024090466AVA0000004

2024090414AVV0000072

0033

3080

0

41.782,23

TAYFUN YILMAZ

9770473680

20590550006

FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

201609201609

2024090466AVA0000004

2024090414AVV0000078

0015

3080

0

26.218,53

TAYFUN YILMAZ

9770473680

20590550006

FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

201601201601

2024090466AVA0000004

2024090414AVV0000066

0015

3080

0

24.425,43

TAYFUN YILMAZ

9770473680

20590550006

FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

201606201606

2024090466AVA0000004

2024090414AVV0000082

0015

3080

0

22.933,08

TAYFUN YILMAZ

9770473680

20590550006

FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

201611201611

2024090466AVA0000004

2024090414AVV0000086

0015

3080

0

20.706,69

TAYFUN YILMAZ

9770473680

20590550006

FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

201610201610

2024090466AVA0000004

2024090414AVV0000077

0015

3080

0

19.286,43

TAYFUN YILMAZ

9770473680

20590550006

FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

201608201608

2024090466AVA0000004

2024090414AVV0000079

0015

3080

0

18.930,30

TAYFUN YILMAZ

9770473680

20590550006

FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

201701201712

2024090466AVA0000004

2024090414AVV0000070

0010

3080

0

18.667,62

"Davutpaşa Vergi Dairesi Mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."

#ilangovtr BASIN NO: ILN02129179