İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan İlanen Tebliğ
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ
MÜKELLEFİN ADI SOYADI -ÜNVANI
VERGİ NUMARASI
TC KİMLİK NUMARASI
ADRESİ
VERGİ DÖNEMİ
ANA TAKİP DOSYA NO
TAKİP DOSYA NO
VERGİ NEVİ
CEZA NEVİ
VERGİ MİKTARI
CEZA MİKTARI
PHARMAMED TEKSTİL VE SAĞLIK LTD. ŞTİ.
7290514855
ŞAHSUVARBEY MH. KADIRGA LİMAN CD. Kapı No:9 Daire No:14 Tel: FATİH İSTANBUL
201304201304
2019071266AV60000283
2019071014AVR0005597
0015
3080
0
24.951,74
PHARMAMED TEKSTİL VE SAĞLIK LTD. ŞTİ.
7290514855
ŞAHSUVARBEY MH. KADIRGA LİMAN CD. Kapı No:9 Daire No:14 Tel: FATİH İSTANBUL
201303201303
2019071266AV60000283
2019071014AVR0005594
0015
3080
0
21.868,92
MOHAMED YASSER FAWZY SALLOUM
7410577218
DUMLUPINAR MAH CEVİZLİK MAH FURKAN Kapı No:104 Daire No:A Tel: NİLÜFER BURSA
201801201812
2024070966AV60000009
2024070914AVR0000131
0010
39.846,85
0,00
KHALED HASAN (M. SH.) SEDER
7580286649
GÖKALP MAH 31. SOK Kapı No:48 Daire No:4 Tel:5350713253 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
201801201812
2024100566AV60000015
2024100514AVR0000153
0010
31.702,44
0,00
SELİN PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. AŞ.
7600465929
DAVUTPAŞA CAD KAT-2 D7 Kapı No:26 Daire No: Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
201601201612
2020032066AV60000672
2020031114AVR0002568
0010
3080
0
35.979,18
SELİN PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. AŞ.
7600465929
DAVUTPAŞA CAD KAT-2 D7 Kapı No:26 Daire No: Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
201607201609
2020032066AV60000672
2020031114AVR0002577
0033
3080
0
22.755,42
SERDAR SÖNMEZ
7790302538
47527230022
YENİŞEHİR MAH. OLGUN SK. DOST SITESI Kapı No:4 Daire No:2 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL
201301201312
2019071266AV60001041
2019071014AVR0005848
0010
0010
48.243,10
0,00
SERDAR SÖNMEZ
7790302538
47527230022
YENİŞEHİR MAH. OLGUN SK. DOST SITESI Kapı No:4 Daire No:2 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL
201301201312
2019071266AV60001041
2019071014AVR0005848
0010
1084
38.690,97
SERDAR SÖNMEZ
7790302538
47527230022
YENİŞEHİR MAH. OLGUN SK. DOST SITESI Kapı No:4 Daire No:2 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL
201301201312
2019071266AV60001041
2019071014AVR0005848
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3080
0
48.243,10
YASEF SUSAM
7840016033
26054016262
TEPEBAŞI MEŞRUTİYET C. Kapı No:107 Daire No:7 BEYOĞLU İSTANBUL
201301201312
2019071266AV60001111
2019071014AVR0005837
0010
1084-3080
44.257,03
168.265,23
YASEF SUSAM
7840016033
26054016262
TEPEBAŞI MEŞRUTİYET C. Kapı No:107 Daire No:7 BEYOĞLU İSTANBUL
201304201306
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0
51.160,26
YASEF SUSAM
7840016033
26054016262
TEPEBAŞI MEŞRUTİYET C. Kapı No:107 Daire No:7 BEYOĞLU İSTANBUL
201307201309
2019071266AV60001111
2019071014AVR0005882
0033
3080
0
43.798,47
YASEF SUSAM
7840016033
26054016262
TEPEBAŞI MEŞRUTİYET C. Kapı No:107 Daire No:7 BEYOĞLU İSTANBUL
201310201312
2019071266AV60001111
2019071014AVR0005893
0033
3080
0
23.167,56
YASEF SUSAM
7840016033
26054016262
TEPEBAŞI MEŞRUTİYET C. Kapı No:107 Daire No:7 BEYOĞLU İSTANBUL
201306201306
2019071266AV60001111
2019071014AVR0005876
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3080
0
20.995,20
WORKMEC SPA
8140801339
MALTEPE MAH. ESKİ ÇIRPICI YOLU SK. MERTER MERİDYEN İŞ MRK No:1/137 ZEYTİNBURNU
201910201910
2024090466AV80000001
2024090414AVT0000004
0015
20.080,08
0,00
FİKRET TADİK
8150369160
25621368148
YUNUS EMRE MAH. 1386/1. SK. KAT:3 Kapı No:11 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL
201601201601
2024070866AV80000008
2024070814AVT0000096
0015
3080
0
86.400,00
FARUK TOPÇU
8530356072
36967641956
CELALİYE MAH. KÖPRÜBAŞI SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
201504201504
2022071966AV80000006
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0015
1084
61.975,94
39.664,60
FARUK TOPÇU
8530356072
36967641956
CELALİYE MAH. KÖPRÜBAŞI SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
201412201412
2022071966AV80000006
2022071914AVT0000149
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1084
38.159,98
26.559,35
FARUK TOPÇU
8530356072
36967641956
CELALİYE MAH. KÖPRÜBAŞI SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
201801201812
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28.629,68
0,00
FARUK TOPÇU
8530356072
36967641956
CELALİYE MAH. KÖPRÜBAŞI SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
201411201411
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0015
20.037,92
0,00
FARUK TOPÇU
8530356072
36967641956
CELALİYE MAH. KÖPRÜBAŞI SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
201504201504
2022071966AV80000006
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3080
0
30.987,97
FARUK TOPÇU
8530356072
36967641956
CELALİYE MAH. KÖPRÜBAŞI SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
201412201412
2022071966AV80000006
2022071914AVT0000127
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3080
0
19.079,99
HASAN UYKUTAN
8990783903
27058983642
BAĞLARÇEŞME MAH. 1105. SK. Kapı No:8 Daire No:16 Tel: ESENYURT İSTANBUL
201601201612
2024070866AV80000003
2024070814AVT0000035
4310
20.580,00
0,00
ERKAN YILDIZSABAH
9650231933
18505485208
143 ASHENHURST ROAD DUDLEY / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
201810201810
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2024100514AVV0000036
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78.835,61
0,00
ERKAN YILDIZSABAH
9650231933
18505485208
143 ASHENHURST ROAD DUDLEY / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
201811201811
2024100566AVA0000002
2024100514AVV0000026
0015
25.886,35
0,00
TAYFUN YILMAZ
9770473680
20590550006
FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
201601201612
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2024090414AVV0000009
4315
87.094,25
0,00
TAYFUN YILMAZ
9770473680
20590550006
FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
201601201612
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0010
1084-3080
65.774,14
216.923,11
TAYFUN YILMAZ
9770473680
20590550006
FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
201601201612
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4310
19.005,50
0,00
TAYFUN YILMAZ
9770473680
20590550006
FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
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17.591,27
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TAYFUN YILMAZ
9770473680
20590550006
FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
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TAYFUN YILMAZ
9770473680
20590550006
FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
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TAYFUN YILMAZ
9770473680
20590550006
FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
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43.875,27
TAYFUN YILMAZ
9770473680
20590550006
FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
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41.782,23
TAYFUN YILMAZ
9770473680
20590550006
FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
201609201609
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26.218,53
TAYFUN YILMAZ
9770473680
20590550006
FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
201601201601
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24.425,43
TAYFUN YILMAZ
9770473680
20590550006
FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
201606201606
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22.933,08
TAYFUN YILMAZ
9770473680
20590550006
FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
201611201611
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20.706,69
TAYFUN YILMAZ
9770473680
20590550006
FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
201610201610
2024090466AVA0000004
2024090414AVV0000077
0015
3080
0
19.286,43
TAYFUN YILMAZ
9770473680
20590550006
FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
201608201608
2024090466AVA0000004
2024090414AVV0000079
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3080
0
18.930,30
TAYFUN YILMAZ
9770473680
20590550006
FETİHTEPE MAH. SOLAK ÇEŞME SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
201701201712
2024090466AVA0000004
2024090414AVV0000070
0010
3080
0
18.667,62
"Davutpaşa Vergi Dairesi Mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."
#ilangovtr BASIN NO: ILN02129179