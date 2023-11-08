İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞDİR

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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞDİR

VERGİ K.N.T.C.KİMLİK NOMÜKELLEFİN ADI-SOYADIADRESİHBARNAME FİŞ NOANA VERGİ KODUVERGİ DÖNEMİVERGİ KODUVERGİ TUTARICEZA KODUCEZA TUTARI
769148939799506610714MOHAMMAD KARIM SHARAF ZADASÜMER MAH,PROF.DR.TURAN G.CAD.,NO:66,ZEYTİNBURNU/İSTANBUL2019010313VCd000000101/2018-12/20180,00307414.400,00
Zeytinburnu Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K’un 103-106’ıncı maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen 15.günü ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerine bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN01925714