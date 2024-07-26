İstanbul yağmura kavuştu

Kaynak: AA
İstanbul yağmura kavuştu

İstanbul'da gece başlayan yağmur yağışı bölgesel olarak etkisini sürdürürken trafikte araçlar güçlükle ilerledi.

Meteorolojinin dünkü uyarısının ardından kentte gece saatlerinden itibaren başlayan yağış, yerel olarak aralıklarla devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Kartal, Maltepe ve Pendik'in bazı bölgelerinde kısa süreli sağanak geçişleri etkili oluyor.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, dükkan tentelerinin altında ve toplu taşıma duraklarında korunmaya çalıştı. D-100 kara yolunda seyir halinde olan sürücüler, yağış nedeniyle yavaş ilerledi.

Beyoğlu Karaköy'de etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, ağaç ve tentelerin altına sığındı.

Yollarda su birikintileri oluşurken bazı kişilerin yağışa aldırış etmenden balık tutmaya devam etmesi dikkati çekti.

Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane ve Beyoğlu'nda da yağış aralıklarla ve kısa süreli etkili oluyor.

Son Haberler
Bingöl’de kırsal alanda yangın çıktı Yerel Haberler
Bingöl’de kırsal alanda yangın çıktı
İktidara yakın anketçiden flaş CHP açıklaması: Bugün seçim olsa... Gündem
İktidara yakın anketçiden flaş CHP açıklaması: Bugün seçim olsa...
110 yıllık kulüp eski futbolcusuna emanet Spor
110 yıllık kulüp eski futbolcusuna emanet
Fabrikada zehirlendiler onlarca işçi hastanelik oldu Gündem
Fabrikada zehirlendiler onlarca işçi hastanelik oldu
RTÜK şimdi de müzik klipleri ve şarkı sözlerine kafayı taktı Gündem
RTÜK şimdi de müzik klipleri ve şarkı sözlerine kafayı taktı
Görüntüler Türkiye'den... Cep telefonuyla kaydedildi Yerel Haberler
Görüntüler Türkiye'den... Cep telefonuyla kaydedildi
Eda Ece Buğrahan Tuncer'den boşanıyor mu? Açıklama geldi Magazin
Eda Ece Buğrahan Tuncer'den boşanıyor mu? Açıklama geldi