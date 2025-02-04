İstanbul yangın dehşeti! Yaşlı kadın alevlerin arasında can verdi

İstanbul Şişli'de bir binanın giriş katındaki dairede henüz blinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 85 yaşındaki Rasel Yanni hayatını kaybetti.

Yangın, 19 Mayıs Mahallesi Gazi Berkay Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki dairede saat 08.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangın dairenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Binadaki dumanları fark eden apartman sakinleri yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yapılan kontrollerde evde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Rasel Yanni'nin yangın sırasında evde bulunduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Diğer yandan aynı apartmanda bulunan 1 kişi de itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.