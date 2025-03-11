İstanbul yangın! Yaralı olarak kurtarıldı ambulansta hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul yangın! Yaralı olarak kurtarıldı ambulansta hayatını kaybetti

İstanbul Bağçılar’da 4 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Nedeni henüz belli olmayan yangında evde yaşayan 90 yaşındaki Salih Polat, yaralı olarak çıkarıldı. Ancak ambulansta hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, Fatih Mahallesi 1822 Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Daireden dumanların çıktığını görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde tek yaşayan Salih Polat'ı hareketsiz yatarken gördü. İtfaiye ekipleri Polat'ı evden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Polat ambulansta yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, polis ekipleri çalışma başlattı.

İstanbul yangın! Yaralı olarak kurtarıldı ambulansta hayatını kaybetti

İstanbul yangın! Yaralı olarak kurtarıldı ambulansta hayatını kaybetti

İstanbul yangın! Yaralı olarak kurtarıldı ambulansta hayatını kaybetti

İstanbul yangın! Yaralı olarak kurtarıldı ambulansta hayatını kaybetti

İstanbul yangın! Yaralı olarak kurtarıldı ambulansta hayatını kaybetti

İstanbul yangın! Yaralı olarak kurtarıldı ambulansta hayatını kaybetti

İstanbul yangın! Yaralı olarak kurtarıldı ambulansta hayatını kaybetti

İstanbul yangın! Yaralı olarak kurtarıldı ambulansta hayatını kaybetti

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