İstanbul Yarı Maratonu koşuldu

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Ahmet Karadağ, Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu'nda milli atlet Sezgin Ataç'ın elde ettiği derecenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Dünyanın en iyi 11 "Gold Label" yarı maratonundan biri olan İstanbul Yarı Maratonu, 10 kilometre ve 21 kilometre kategorilerinde gerçekleştirildi.

Yenikapı'dan başlayıp tarihi yarımada etrafında koşulan yarışın elit atletler kategorisini erkeklerde Kenyalı Alex Nzioka Matata, kadınlarda ise aynı ülkeden Miriam Chebet kazandı.

TAF Başkanı Ahmet Karadağ, yarışın ardından basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

"YABANCILAR YARIŞMAYI ÇOK SEVİYOR"

Yarışmanın başarılı bir parkurda gerçekleştiğini anlatan Karadağ, "Rekor katılımlı, derece seviyesi yüksek olan bir yarış bitirdik. Yabancılar yarışmayı çok seviyor. Sadece elit yabancılar değil, elit altı olan yabancılar da parkurumuza gelip iyi derecelerle koşmaya çalıştı. Tek sıkıntı biraz rüzgar var. Bu mevsimde olması da doğal" diye konuştu.

Yarışmada birinci olan atlet Alex Nzioka Matata'nın dünya seviyesinde bir derece elde ettiğinin altını çizen Ahmet Karadağ, "Sezgin Ataç'ın da çok başarılı bir yarış koşması bizi sevindirdi. Şimdiye kadar Türk sporcuların en iyi dereceyle koştuğu yarış oldu. Sezgin için önceki maratonda söz vermiştim, 'En geç iki sene içinde bir Türk dereceye girecek' diye. Sezgin'e ve arkasından gelen Türk atletlere güveniyoruz. Umuyorum ki verilen desteklerle bu çocuklar dünya çapında dereceler yapacak" ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Sezgin Ataç, İstanbul Yarı Maratonu'nda 21 kilometre kategorisinde 1.01.48'lik derecesiyle 5. oldu.