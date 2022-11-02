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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 8 akademik personel alacak. Son başvuru 16 Kasım 2022 olarak duyuruldu.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 10:23
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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Resmi Gazete’de İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. İlgili Yönetmelikte belirtilen genel şartlar ile unvanlara ilişkin özel şartlara ve 657 sayılı Yasa'nın 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz adaylar İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İstanbul adresine şahsen başvuru yapacak olup, Son başvuru tarihinden sonra yapılan, internet ve posta ile yapılan ve eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.” Denildi.

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi : 02.11.2022

Son Başvuru Tarihi : 17.11.2022

Ön Değerlendirme Tarihi : 21.11.2022

Sınav Giriş Tarihi : 24.11.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 28.11.2022

NOT : ilana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve doldurulması gereken formlara; www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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