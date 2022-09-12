İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi alımı için ilana çıktı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Yasa’nın 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır.

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